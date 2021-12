Opel verdubbelt subsidie voor Corsa-e en Mokka-e

30 december 2021 | Opel maakt elektrisch rijden voordeliger. De aankoopsubsidie voor elektrische personenvoertuigen (SEPP) keert in het nieuwe jaar terug en wordt door Opel verdubbeld bij particuliere aanschaf. Daarnaast bieden de Opel Corsa-e en Opel Mokka-e meer uitrusting, terwijl ze na aftrek van het totale subsidievoordeel voordeliger zijn dan vergelijkbare benzineversies.

De Opel Corsa-e en Opel Mokka-e zijn voortaan standaard voorzien van een 11 kW 3-fase boordlader. Daardoor is de laadsnelheid tot wel drie keer sneller dan met een 1-fase boordlader. De 50 kWh-batterij van de Corsa-e en Mokka-e is in ruim 5 uur volledig op te laden. Aan een 100 kW snellader is de batterij onder ideale omstandigheden in 30 minuten weer voor 80% opgeladen. Met een actieradius van 359 km voor de Corsa-e en 338 km voor de Mokka-e zijn lange afstanden bovendien geen probleem.

Bovendien zijn ook de vanafprijzen van deze modellen aangepast. Met de standaard 3-fase boordlader is de Opel Corsa-e Edition nu verkrijgbaar vanaf € 31.099,- en de Opel Mokka-e Edition heeft een vanafprijs van € 35.149,-. Deze prijzen zijn inclusief BTW en afleverkosten. Deze prijsverlaging betekent een voordeel van tot € 1.600,-. De Mokka-e Ultimate met 3-fase boordlader is nu € 599,- euro goedkoper dan de uitgaande versie met 1-fase boordlader.

Vanaf maandag 3 januari 2022 is er weer een nieuwe subsidiepot beschikbaar voor de particuliere aanschaf van een elektrische auto (SEPP). Voor een nieuwe auto bedraagt de SEPP € 3.350,-. Het wordt beter, want Opel verdubbelt deze subsidie bij particuliere aanschaf. Daarmee bedraagt het klantvoordeel € 6.700,-. Na aftrek van deze dubbele subsidie is een Opel Corsa-e goedkoper dan een Corsa met benzinemotor en automaat. De Opel Mokka-e is als GS-Line goedkoper dan een vergelijkbare Mokka met benzinemotor en handgeschakelde transmissie. Samen met de lagere gebruikskosten is elektrisch rijden dus altijd de voordeligste keuze.

De SEPP is aan te vragen voor elektrische personenauto's met een catalogusprijs van tussen de € 12.000,- en € 45.000,-. De koper komt voor de SEPP in aanmerking als de order wordt getekend op 1 januari 2022 of daarna. De subsidie is alleen beschikbaar voor particuliere klanten met een geldig woonadres in Nederland en die de auto op hun eigen naam registreren. De koper moet de subsidie zelf aanvragen en ontvangt deze rechtstreeks van de overheid. Na aanschaf moet de auto minimaal drie jaar ononderbroken op naam van de subsidieontvanger blijven staan.

De SEPP is ook beschikbaar bij Private Lease. Dan wordt de subsidie omgerekend tot een bedrag per maand. Voor een leaseperiode van 48 maanden komt het voordeel uit op € 69,79 per maand. De subsidieperiode is maximaal 48 maanden. Bij een leasecontract met langere looptijd geldt de subsidie dus alleen over de eerste 48 maanden. Stopt het contract eerder, dan ontvangt de klant alleen subsidie voor de maanden dat het Private Lease-contract geldig is.

Door de Private Lease tarieven van de 100% elektrische Opel personenwagens, zijn de eerste vier jaar de maandelijkse kosten voor een Corsa-e Edition na aftrek van maandelijkse subsidie van € 69,79 gelijk aan de private lease tarieven van de Corsa 75 pk Edition. Samen met de lagere gebruikskosten is elektrisch rijden in dit geval dus ook met private lease de voordeligste keuze.

