Van of the Year-award voor Opel Vivaro-e

21 april 2021 | Michael Lohscheller, de CEO van Opel, heeft de International Van of the Year-award (IVOTY) in ontvangst genomen voor de Opel Vivaro-e. Dat gebeurde in Opels hoofdkwartier in Rüsselsheim. Lex Rutten, Manager Commercial Vehicles van Opel Nederland, heeft recent de Nederlandse versie van de eerder dit jaar gewonnen IVOTY-award ontvangen van het Nederlandse jurylid Arjan Velthoven.

"De nieuwe Opel Vivaro-e laat zien wat een batterij-elektrische bedrijfswagen kan", zei Lohscheller toen hij de award in ontvangst nam. "De Vivaro-e heeft dezelfde laadcapaciteit als elke andere versie van het model, maar rijdt emissievrij. De vakjury van de International Van of The Year-award heeft zijn kwaliteiten met deonderscheiding bevestigd. We zijn hier heel blij mee en danken de jury voor zijn oordeel."

Lex Rutten ontving de Nederlandse versie van de award van Arjan Velthoven, hoofdredacteur van het vakmedium Bestelauto en het Nederlandse lid van de IVOTY-jury. Rutten: "Het is nu de tijd om serieus naar een elektrische bestelauto te kijken. Er is subsidie, zowel voor aanschaf als via MIA, en wij hebben nu de bestelauto's waarmee je als ondernemer de stap kunt maken. Compromissen zijn niet meer nodig, zowel als het gaat om TCO (Total Cost of Ownership) als om het trekkend vermogen,met 1.000 kilogram aanhangwagengewicht."

De Opel Vivaro-e is er in drie lengtematenen in vier carrosserieversies: de Gesloten Bestel met twee of drie zitplaatsen voorin, de Dubbele Cabine met plaats voor maximaal zes personen, de Platform Cabine voor talloze op- en ombouwmogelijkheden, en de Vivaro Combi met maximaal negen zitplaatsen voor personenvervoer. Afhankelijk van de carrosserievariant biedt de nieuwe Vivaro-e tot 6,6 m3 laadruimte en een laadvermogen van 1.200 kilogram. De nieuwe Opel Vivaro-e biedt de keuze uit twee batterijtypen. Een batterij met een capaciteit van 75 kWh en een rijbereik tot 330 kilometer (WLTP1), en voor wie dagelijks minder rijdt een batterij met een capaciteit van 50 kWh en een bereik tot 230 kilometer (WLTP1).

De nieuwe Vivaro-e bezorgde Opel opnieuw een IVOTY-award. De Opel Combo Cargo veroverde de onderscheiding in 2019. Met de compacte bestelwagen, die in Nederland ook de titel 'Bestelauto van het Jaar 2021' in de wacht sleepte, en de later dit jaar te introduceren nieuwe generatie van de grote Movano wordt Opels gamma van geëlektrificeerde lichte bedrijfswagens gecompleteerd.

