Opel levert eerste Vivaro e-Hydrogen

9 december 2021 | De eerste Opel Vivaro-e HYDROGEN is van de band gerold en gaat emissievrije kilometers maken in het wagenpark van Miele, fabrikant van huishoudelijke apparaten. De bestelwagen op waterstof wordt dagelijks ingezet in het Rijn-Main-gebied. Opel-CEO Uwe Hochgeschurtz en Head of Development Marcus Lott waren aanwezig bij de productiestart in Russelheim.

De Vivaro-e HYDROGEN is gebaseerd op de bestaande batterij-elektrische Opel Vivaro-e , de 2021 International Van of the Year. Met volle waterstoftanks bedraagt de theoretische actieradius meer dan 400 kilometer (WLTP1). De 45 kW brandstofcel genereert genoeg vermogen voor lange snelwegafstanden. Het tanken van waterstof duurt zo'n drie minuten, dat is ongeveer net zo snel als het tanken van een conventionele diesel- of benzineauto.

De 10,5 kWh lithium-ion-batterij zorgt, indien nodig, voor een dynamisch piekvermogen, bijvoorbeeld tijdens accelereren. De batterij-opslag dient als reserve voor dit soort situaties, zodat de brandstofcel altijd onder optimale omstandigheden kan werken. Ook maakt de batterij regeneratief remmen mogelijk en kan hij, indien nodig, met een stekker worden opgeladen bij bijvoorbeeld een laadstation. Dat levert nog eens extra 50 km volledig elektrische actieradius op. De Vivaro-e HYDROGEN is standaard voorzien van een driefase boordlader (11 kW) en een laadkabel.

Dankzij een slimme indeling vraagt de Vivaro-e HYDROGEN geen enkel compromis ten opzichte van de versie met verbrandingsmotor. Hij biedt nog steeds tot 5,3 of 6,1 m3 laadvolume. De waterstof-elektrische bedrijfswagen is leverbaar in de lengtes M en L (4,95 en 5,30 meter lang) en met een laadvermogen tot 1.000 kg.

Net als de batterij-elektrische versie en de versie met verbrandingsmotoren biedt de Vivaro-e HDYROGEN diverse bestuurdersassistentiesystemen die de veiligheid verhogen. Tot het aanbod behoren onder meer een achteruitrijcamera met 180 graden zicht, een Blind Spot Alert en een Park Pilot voor en achter.

Het infotainmentsysteem Multimedia Navi Pro is te bedienen met stemherkenning of via het kleuren-touchscreen en is geschikt voor verbinding via Apple CarPlay en Android Auto. Het navigatiesysteem is voorzien van kaarten voor Europa, dynamische routebegeleiding en TMC. Het interieur is tijdens het laden te verkoelen of te verwarmen via OpelConnect en de laadtijden zijn in te plannen via de myOpel-app.

