Opel bouwt miljoenste Vivaro

24 februari 2021 | De Opel Vivaro viert dit jaar zijn 20ste verjaardag. De eerste generatie van Opels meest succesvolle lichte bedrijfswagen beleefde zijn wereldpremière in 2001, op de autoshow in Brussel. Inmiddels zijn er meer dan een miljoen geproduceerd, waarvan er sindsdien in Nederland 76.000 stuks een eigenaar hebben gevonden. De huidige en derde generatie nam in 2019 de scepter over. Inmiddels is daaruit ook de allereerste elektrische variant geboren: de Vivaro-e. Deze is in 2020 uitgeroepen tot International Van of The Year 2021. Die titel kreeg de jubilerende bedrijfswagen ook al in 2002.

De eerste Vivaro is het resultaat van een joint venture tussen Opel en Renault. In december 1996 sloten beide autoproducenten een overeenkomst om samen een nieuwe lichte bedrijfswagen te ontwikkelen. Dankzij de samenwerking lukte het Opel om binnen twaalf maanden al in het 3,5 ton GVW-segment te stappen met de Opel Arena, de voorganger van de Vivaro. De grotere Opel Movano volgde in 1999.

Opel en Renault investeerden elk 700 miljoen euro in de ontwikkeling en de productie van de Vivaro. In 35 maanden tijd werd een compleet nieuw model productierijp gemaakt. Renault concentreerde zich op uiterlijk, uitrusting en aandrijflijnen, terwijl Opel verantwoordelijk was voor het opzetten van de productielijn. De productie van de Vivaro en het zustermodel Renault Traffic werd vervolgens ondergebracht bij de IBC Vehicles fabriek in Luton, Engeland.

In 2001 kwam de voorwielaangedreven Vivaro op de markt met keuze uit twee 1,9-liter common rail-dieselmotoren van 59 kW (80 pk) en 74 kW (100 pk), plus een 2,0-liter 16 kleppen benzinemotor van 88 kW (120 pk). Kort daarna volgde een 2,5-liter common rail-diesel van 98 kW (133 pk). De minst krachtige diesel was gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, alle andere motorversies hadden een handgeschakelde zesbak.

Met een GVW van 2,7 en 2,9 ton bood Opel de Vivaro destijds aan in meer dan 20 varianten. Klanten konden kiezen uit wielbases van 3.098 of 3.498 mm en uit een gesloten bestel, combi of chassis/cabine. De gesloten bestel en combi met korte wielbasis hadden een laadvolume tot vijf kubieke meter. In de laadruimte van de lange versie pasten drie Euro pallets achter elkaar, met een laadvolume van zes kubieke meter.

Al in 2010 kwam Opel met een ambitieus studiemodel van een elektrische aangedreven variant, op de IAA voor bedrijfswagens. Dat was de Vivaro-e Concept met een actieradius tot 400 kilometer en een elektromotor van 111 kW. De gesloten elektrische besteller viel op door een laadvolume van vijf kubieke meter en 750 kg laadvermogen. Het studiemodel was een opmaat naar de huidige Opel Vivaro-e.

Begin 2014 waren 600.000 exemplaren van de Opel Vivaro van de band gerold sinds de introductie. Dat jaar volgde de tweede generatie, met geavanceerde diesels, toegenomen functionaliteit en een nieuw uiterlijk, dat andermaal kenmerken vertoonde van Opels personenauto's. Er was te kiezen uit twee lengtes en twee hoogtes en deze modelgeneratie was er als gesloten bestel, combi, dubbel cabine en personenbus in talrijke configuraties.

Voor de Vivaro B kwamen twee volledige nieuwe dieselmotoren beschikbaar: de 1.6 CDTI en de 1.6 CDTI BiTurbo met sequentiële turbolading en twee intercoolers. Het gemiddeld verbruik van de nieuwe motoren lag meer dan een liter per 100 kilometer lager dan dat van de eerdere generatie diesels.

Opel bouwde ongeveer een miljoen exemplaren van de Vivaro A en B. De derde generatie is sinds 2019 in productie, met talrijke technologieën, zoals IntelliGrip traction control, een 180 graden panoramische achteruitrijcamera en multimedia infotainment. En van de derde generatie is er nu dus ook een volledig elektrische versie. De Vivaro-e komt op het juiste moment. In de loop van maart kunnen ondernemers in Nederland subsidie krijgen van 10% op de aanschafprijs tot een maximum van 5.000 euro. Deze regeling geldt tot en met 2025. Bovendien zijn elektrische bestellers steeds interessanter voor distributie in steden. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in de komende tijd nog eens zo'n 30 steden in Nederland emissievrije zones in het leven roepen.

De Opel Vivaro-e met elektromotor van 100 kW (136 pk) is er met een batterij van 50 kWh of 75 kWh en theoretische actieradius van respectievelijk 230 km of 330 km gemiddeld in de WLTP-cyclus.

Opel Vivaro leasen?

Dat kan! Vanaf € 479,-

Opel Vivaro-e is Van of the Year 2021

17 december 2020

Opel introduceert Vivaro-e en Zafira-e

18 september 2020

Opel Vivaro-e vanaf nu te bestellen

16 juli 2020

Opel Vivaro-e leverbaar vanaf zomer 2020

28 april 2020