Opel presenteert Vivaro-e HYDROGEN

17 mei 2021 | Opel presenteert de Vivaro-e HYDROGEN. Deze bedrijfswagen heeft een plug-in brandstofcelaandrijflijn en biedt emissievrije mobiliteit voor klanten die binnen enkele minuten moeten kunnen tanken. Het vergt drie minuten om waterstof te tanken, vergelijkbaar met het voltanken van een conventionele benzine- of dieselauto. De actieradius bedraagt meer dan 400 kilometer (WLTP). Bovendien biedt de Opel Vivaro-e HYDROGEN een laadvolume tot 6,1 m3 - identiek aan de diesel- en batterij-elektrische versies van de Opel Vivaro. De eerste exemplaren worden naar verwachting vanaf komende herfst geleverd.

De Opel Vivaro-e HYDROGEN is gebaseerd op de batterij-elektrische Opel Vivaro-e met twee schuifdeuren. De plug-in brandstofceltechniek maakt gebruik van de bestaande tractiemotor onder de motorkap,terwijl het batterijpakket onder de laadvloer is vervangen door drie waterstoftanks met een druk van 700 bar. De koolstofvezel tanks zijn in drie minuten gevuld, waarmee de bedrijfswagen in theorie een afstand van 400 kilometer kan rijden (WLTP). Dankzij de slimme indeling zijn er geen additionele aanpassingen nodig, waardoor het laadvolume van 5,3 tot 6,1 m3 onveranderd blijft, afhankelijk van de gekozen lengtevariant. Opel biedt de Vivaro-e HYDROGEN aan met een lengte van 4,95 of 5,30 meter. Tegelijkertijd neemt het laadvermogen zelfs toe tot 1.100 kg.

De Opel Vivaro-e HYDROGEN heeft een 45 kW brandstofcel, waarmee de bedrijfswagen voldoende vermogen geneert voor een continu snelwegtempo. Tevens kan de 10,5 kWh lithium-ion-batterij onder de voorstoelen een dynamisch piekvermogen leveren wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld bij het wegrijden en accelereren. Aangezien de batterij deze extra vermogensbehoefte op zich neemt, werkt de brandstofcel altijd onder ideale omstandigheden. De Vivaro-e HYDROGEN is ook voorzien van een regeneratief remsysteem, terwijl de plug-in oplaadfunctie het mogelijk maakt om de batterij op te laden bij een laadpunt, goed voor een batterij-elektrische actieradius van nog eens 50 km.

De Vivaro-e HYDROGEN wordt geproduceerd bij Opel Special Vehicles (OSV) in Rüsselsheim. Het wereldwijde Competence Centre for Hydrogen and Fuel Cells van moederbedrijf Stellantis is hier eveneens gevestigd. De Opel Vivaro-e HYDROGEN is een aanvulling op de Vivaro-e en Combo-e als nieuwste lid van Opels emissievrije bedrijfswagenfamilie. Het volgende lid, de Opel Movano-e, volgt dit jaar. Dat betekent dat aan het einde van 2021 alle lichte bedrijfswagens van Opel zijn geëlektrificeerd.

Nieuwe vloermatten voor de Opel Vivaro?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Van of the Year-award voor Opel Vivaro-e

21 april 2021

Opel bouwt miljoenste Vivaro

24 februari 2021

Opel Vivaro-e is Van of the Year 2021

17 december 2020

Opel introduceert Vivaro-e en Zafira-e

18 september 2020