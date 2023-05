Opel start verkoop Astra Sports Tourer GSe

De plug-in hybride-aandrijflijn en het sportieve onderstel zijn de basis voor het GSe-specifieke, rijgedrag van deze Astra Sports Tourer. De GSe wordt aangedreven door een 133 kW (180 pk) sterke 1,6-liter viercilindermotor die samenwerkt met een 81 kW (110 pk) elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 165 kW (225 pk) en 360 Nm koppel. Het theoretische brandstofverbruik is vastgesteld op 1,1-1,2 l/100 km met een bijbehorende CO2-emissie van 25-26 g/km (gecombineerd, WLTP). De acceleratie van 0-100 km/u duurt 7,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 235 km/u. De elektromotor in de Astra Sports Tourer GSe wordt gevoed door een 12,4 kWh lithium-ion-batterij. Daarmee kan een afstand tot 63 kilometer (WLTP) volledig elektrisch worden gereden (in de stad volgens WLTP: 66-71 km). In de volledig elektrische rijmodus is een topsnelheid van 135 km/u mogelijk.

Het onderstel van de Astra Sports Tourer GSe is 10 mm verlaagd en specifiek afgesteld voor rijplezier. De wielophanging met speciale vering en hydraulische schokdempers voor én achter maken het rijden niet alleen dynamischer, maar ook comfortabel dankzij KONI FSD-technologie (Frequency Selective Damping). De dempers stemmen de vereiste dempkracht af op de frequentie van de bewegingen van de auto. Daardoor zijn verschillende dempingskarakteristieken mogelijk voor comfortabel rijden bij hoge bewegingsfrequenties en voor sportief rijden met direct contact met de weg bij lagere frequenties.

De instellingen van het ESP zijn ook hierop aangepast: het elektronische stabiliteitsprogramma grijpt later in, zodat de bestuurder de GSe nog dynamischer kan berijden. De besturing is specifiek voor de GSe afgesteld en reageert directer op de commando's van de bestuurder.

Design met sportievere uitstraling en GSe-accenten

De Opel Astra Sports Tourer GSe onderscheidt zich met zijn sportievere uiterlijk met exclusieve 18-inch lichtmetalen wielen (gedeeltelijk gepolijst en gedeeltelijk zwart gelakt) en de kenmerkende GSe-voorbumper en diffuser aan de achterzijde. Binnenin zijn specifieke AGR-gecertificeerde GSe-sportstoelen standaard, die de bestuurder en de voorpassagier stevig omvatten. Stoelverwarming voorin en het verwarmbare stuurwiel zorgen voor extra comfort in de koude wintermaanden.

Tot de standaarduitrusting behoort het Intelli-Drive-systeem van Opel, dat de bestuurder waarschuwt en indien nodig ingrijpt als een aanrijding dreigt. Het systeem combineert diverse technologieën, zoals een actieve noodremassistentie, voetgangers- en alertheidsdetectie, rijstrookassistent, verkeersbordherkenning, waarschuwing voor kruisend verkeer, waarschuwing voor voertuigen in de dode hoek en een automatische snelheidsassistent met stopfunctie. Parkeerassistentie voor en achter en een 360 graden Intelli-Vision-camera om de bestuurder te ondersteunen bij parkeren en manoeuvreren behoren eveneens tot de standaarduitrusting.