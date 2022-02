Opel maakt prijzen Astra Sports Tourer bekend

15 februari 2022 | Opel opent de orderboeken van de volledig nieuwe Astra Sports Tourer. De stationwagenvariant van de zesde generatie Opel Astra is te bestellen met keuze uit vijf motorvarianten en zes uitrustingsniveaus. De consumentenprijzen beginnen bij 29.749 euro voor de 81 kW (110 pk) sterke 1.2 Turbo in de uitvoering Business Edition. De private leaseprijzen beginnen bij 445 euro voor genoemde benzinevariant en 489 euro voor de Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid (Opel Private Lease, op basis van 60 maanden/10.000 km/jaar). Het leasetarief voor de Plug-in Hybrid uitvoering begint bij 459 euro. De levering van de nieuwe Opel Astra Sports Tourer start medio 2022.

Het aanbod van de nieuwe Opel Astra Sports Tourer is gelijk aan die van de vijfdeurs hatchback. Het motorenaanbod begint bij de conventionele 1.2 Turbo Start/Stop benzinemotor met 81 kW (110 pk) en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Er is ook een 96 kW (130 pk) sterke versie van de 1.2 Turbo beschikbaar, die naar wens is te combineren met een 8-traps automaat. De 1.5 CDTI dieselmotor met 96 kW (130 pk) vermogen is standaard gekoppeld aan een automatisch transmissie.

Vanaf de introductie is de nieuwe Opel Astra Sports Tourer ook leverbaar als elektrische plug-in hybride (fiscale waarde vanaf € 34.950,- en netto bijtelling vanaf € 238,- bij 37% inkomstenbelasting). De Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid combineert een systeemvermogen van 133 kW (180 pk) met een theoretisch gecombineerd verbruik van 1,1 l/100 km (WLTP) dankzij de mogelijkheid om onder ideale omstandigheden een afstand van circa 60 km volledig elektrisch te rijden.

Opel levert de nieuwe Astra Sports Tourer met keuze uit zes uitrustingsniveaus. Behalve de uitvoeringen Edition, Elegance, GS Line en Ultimate zijn er ook twee Business-uitvoeringen (Edition en Elegance), gericht op de zakelijke rijder.

De Edition (vanaf € 30.799,-) is de basisuitvoering van de nieuwe Opel Astra Sports Tourer en deze is standaard uitgerust met zaken zoals elektronische klimaatregeling, een regen- en lichtsensor, acht airbags, parkeersensoren voor en achter, 16-inch lichtmetalen wielen en het Opel Safety Pack met onder meer Lane Keep Assist, Emergency Braking, Driver Attention Alert en Cruise Control. Ook standaard voor de nieuwe Opel Astra Sport Tourer is de Opel Pure Panel met een 10-inch instrumentarium en een 10-inch touchscreen, evenals draadloze Apple CarPlay en Android Auto, Bluetooth-connectiviteit, DAB+ en twee USB-C-poorten. Specifiek voor de Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid zijn Adaptive Cruise Control met Stop & Go, 17-inch lichtmetalen wielen, klimaatregeling met twee zones en een 3,7 kW-boordlader standaard (7,4 kW optioneel).

De Business Edition is ten opzichte van de Edition-uitvoering voorzien van een rijkere uitrusting tegen een scherpere prijsstelling. Voor de fiscale waarde vanaf € 28.850,- biedt de Business Edition een meeruitrusting met onder meer een achtvoudig verstelbare bestuurdersstoel met AGR-certificering, verwarmbare voorstoelen en stuurwiel, donker getinte ruiten achter en een achteruitrijcamera.

De Ultimate (fiscale waarde vanaf € 41.650,-) is de meest omvangrijke uitvoering in het aanbod. Deze versie is leverbaar met de 96 kW (130 pk) sterke 12 Turbo automaat en biedt toptechnologie zoals Intelli-Lux Pixel LED-verlichting met 84 individuele LED-elementen per koplamp, Intelli-HUD head-up display, Intelli-Drive 1.0 met een aanvullende reeks rijassistentiesystemen en geïntegreerde navigatie met 'Over the Air' updates.

De nieuwe Opel Astra Sports Tourer is de eerste stationwagen die is vormgegeven volgens Opels nieuwe designfilosofie met het nieuwe Opel Vizor-familiegezicht. Om de familieband met de Astra vijfdeurs te accentueren, zijn de achterlichten van beide carrosserievarianten identiek. Het volledig digitale Pure Panel in de nieuwe Astra Sports Tourer biedt de inzittenden een onderscheidende rijbeleving. De bediening ervan geschiedt via de grote, centraal geplaatste touchscreen, terwijl belangrijke functies van de klimaatregeling ook eenvoudig met fysieke knoppen zijn te bedienen.

In de nieuwe Opel Astra Sports Tourer is de rugleuning van de achterbank standaard in ongelijke delen (40:20:40) neerklapbaar. Voor extra praktisch gebruiksgemak zijn de benzine- en dieselversies leverbaar met Intelli-Space: een verstelbare laadvloer die in een hogere of lagere positie óf onder een hoek van 45 graden kan worden geplaatst. Zowel in de hoogste als de laagste positie zijn de rolhoes en andere spullen geheel uit het zicht onder de laadvloer op te bergen. Afhankelijk van de uitvoering is ook de achterklep te openen of sluiten met behulp van een voetbeweging onder de achterbumper.

