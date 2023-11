Opel prijst Astra Sports Tourer Electric

De Astra Sports Tourer Electric is er in twee uitvoeringen: de basisuitvoering en de Astra Sports Tourer Electric GS. De basisversie van de Astra Sports Tourer Electric is net als de vijfdeurs Astra Electric standaard voorzien van tal van elektronische rijhulpsystemen, waaronder botswaarschuwing met automatische remingreep en een uitgebreid infotainmentsysteem. De GS-uitvoering is verder voorzien van automatische snelheidsassistentie met stopfunctie en Intelli-Vision 360 graden camera.

Specificaties

De elektromotor levert een vermogen van 115 kW (156 pk) en een koppel van 260 Nm, al beschikbaar vanaf de eerste aanraking van het stroompedaal. De topsnelheid is begrensd op 170 km/u en de acceleratie van 0 naar 100 km/u vergt 9,3 seconden.

De elektromotor wordt gevoed door een lithium-ion batterij met een capaciteit van 54 kWh, die in theorie goed is voor een actieradius tot 413 kilometer. Het gemiddelde energieverbruik bedraagt in theorie 14,8-15,5 kWh/100 km. De Opel Astra Electric is geschikt voor snelladen (DC) met een vermogen tot 100 kW, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden binnen circa 30 minuten tot 80% is op te laden. Bij een AC-laadpunt is de batterij ook op te laden met de standaard 3-fasen 11 kW-boordlader.

Bagageruimte

Het batterijpakket van de Opel Astra Sports Tourer Electric is gemonteerd in de bodem van de auto, waardoor geen interieurruimte verloren gaat. De elektrische Sports Tourer biedt ruim 515 liter bagageruimte en 1.553 liter met de rugleuning van de achterbank neergeklapt. De Astra Sports Tourer Electric weegt 1.760-1.785 kg, zijn laadvermogen bedraagt 415-440 kg.

Prijzen en bijtelling

De Astra Sports Tourer Electric kost in de basisuitvoering 41.499 euro, wat voor zakelijk rijders een netto bijtelling vanaf 217 euro betekent. De Astra Sports Tourer Electric GS staat in de prijslijst voor 44.499 euro, dat houdt een netto bijtelling in vanaf 237 euro. De Astra Sports Tourer Electric voldoet aan de voorwaarden voor de aanschafsubsidie (SEPP) voor particulieren.