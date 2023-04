Niet om de cijfers, maar om de beleving

De eerste GSE modellen waren grote sedans en sportcoupés, namelijk de Opel Commodore uit 1970 en de Opel Monza uit 1978. Dat is een heel verschil met de Astra stationcar uit 2023! Maar toch denkt Opel dat GSE juist bij een brave gezinsauto een verschil kan maken. Wie vanwege gezinsuitbreiding noodgedwongen afscheid moet nemen van een liefhebbersauto, zou toch nog exclusiviteit kunnen vinden in een GSE-model.

En die exclusiviteit begint uiteraard bij het uiterlijk. De Astra had al een zwarte balk die de koplampen met elkaar verbindt. Voor de GSE komen daar een agressiever ogende voorbumper, zwart dak en een zwarte spiegelkappen bij. Bovendien staat de GSE op unieke 18 inch velgen.

Ruimte en uitrusting

De GSE is voorzien van sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteun (die niet voor iedereen hoog genoeg is). Daarbij zorgt alcantara bekleding voor een bijzondere uitstraling. Mede vanwege de grote sportstoelen is de beenruimte achterin matig.

De hier gereden "Sports Tourer" (stationcar) heeft een langere wielbasis dan de Astra hatchback (5-deurs) alsmede een langere overhang achter de achterwielen. Dat zorgt voor een veel grotere bagageruimte. Die is 103 cm lang en heeft een maximale inhoud van 1.635 liter (1.554 liter voor de plug-inhybride). Hiermee is de Astra Sports Tourer gemiddeld ruim voor een auto in dit segment.

De opzet van het dashboard staat haaks op dat van de klassieke GSE's. Daar gold: hoe meer klokken en metertjes, hoe beter. Het deed er niet toe of ze zinvolle informatie toonden, het stond interessant en daar ging het om. De Astra heeft juist een "detox cabin" en dat betekent dat al het overbodige wordt gezien als ongewenste afleiding. Het aantal knoppen en hendels is daarom minimaal. Twee beeldschermen vormen samen, met een kleine onderbreking net achter de stuurrand, één geheel en zorgen voor de bediening van vrijwel alle functies. Zelfs de indeling van de schermen is minimalistisch, voor maximale rust in het interieur.

„Wanneer de beide motoren hun krachten bundelen is de Astra GSE gretig en daadkrachtig, maar nooit uitgesproken snel“

De uitrusting is modern en compleet. Ondanks het feit dat de GSE de meest exclusieve uitvoering van de Astra is, is het niet de meest luxueuze. Zo zijn Opels slimme matrix koplampen alleen als optie beschikbaar. Wel standaard zijn een infotainment-systeem met navigatie en een pakket actieve veiligheidsvoorzieningen (ongevallen voorkomen) onder de verzamelnaam "Drive Assist".

Plug-in hybride

GSE staat voortaan voor "Grand Sport Electric" en dus komt de aandrijving van een elektromotor. Of eigenlijk: de helft van de aandrijving. De Astra is namelijk een plug-inhybride, ook wel bekend als PHEV (plugin hybrid electric vehcile). Deze aandrijflijn bestaat uit een 180 pk / 250 Nm sterke 1.6 liter benzinemotor plus een elektromotor. Samen zijn deze goed voor 225 pk / 360 Nm (de standaard Astra plug-inhybride levert 180 pk / 360 Nm). Daarmee heeft de Astra twee gezichten.

Met een volle batterij (2 uur laden) kan de Astra zo'n 60 km afleggen op alleen de elektromotor. Dan is de Astra stil, soepel en vlot als een elektrische auto. Wanneer de batterij leeg is, neemt de benzinemotor het grootste deel van de aandrijving over. Alleen bij klimmen of accelereren assisteert de elektromotor dan op de reserve die de elektronica altijd in de batterij laat. Het verschil tussen de volledig elektrische en hybride modus is gering. Zowel de reactie op het gaspedaal al het rijgeluid blijft nagenoeg gelijk en dat is een knappe prestatie van Opel.

Wanneer de sportstand wordt gekozen, toont de Astra een heel ander karakter. Dan bundelen de beide motoren hun krachten om maximaal te presteren en is het alsof de auto altijd meewind heeft. De GSE reageert dan gretig op het gaspedaal en bouwt het vermogen steeds op naar een piek voor extra sensatie. Ondanks het riante vermogen is de Astra GSE geen uitgesproken snelle auto. Daarvoor is het gewicht te hoog. Ondanks een "Sound Enhancement"-systeem, blijft de auto zo stil, dat het gevoel van snelheid gering is.

Weggedrag

Hét grote verschil tussen een standaard Astra en deze Astra GSE zit in het weggedrag. De GSE is voorzien van dempers die afhankelijk van de frequentie van oneffenheden anders reageren. Daarmee is een eigen balans tussen sportiviteit en comfort gevonden. Bovendien is de besturing directer gemaakt (9% volgens de technici) met een nadrukkelijkere middenstand. Daarom is ook bij kalm rijden duidelijk dat dit geen doorsnee Astra is.

Helaas is daardoor ook beter merkbaar dat dit een zware Astra is. De bestuurder merkt duidelijk dat de massa rechtdoor wil en in te snel gestuurde bochten heeft de auto duidelijk onderstuur (neiging om over de voorwielen weg te glijden). Uiteraard voorkomt de elektronica dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ook goed om te weten: ondanks de toegenomen levendigheid is de GSE nooit zo nerveus dat passagiers makkelijk misselijk worden op een bochtig parcours.

Tegelijkertijd zorgt de betere communicatie met het mechaniek dat de GSE een veel interessantere auto is om te rijden dan een standaard Astra. Die laatste cijfert zichzelf bij voorkeur weg, terwijl de GSE de bestuurder bij het rijden betrekt. Voor wie niet van autorijden houdt, is de GSE daarom weggegooid geld. Wie juist op zoek is naar een functionele auto die ook het nodige rijplezier en exclusiviteit biedt is de GSE een welkome aanvulling op het bestaande aanbod.

Tenslotte: de Astra GSE en Astra Sports Tourer GSE hebben dezelfde ondersteltechniek, maar met kleine aanpassingen om het verschillende gewicht te compenseren. Volgens Opel hebben ze daardoor hetzelfde weggedrag. Tijdens de test is deze stationwagon echter als iets steviger en daarom iets dynamischer ervaren. Dus bij twijfel: kies de Sports Tourer.

Conclusie

Wat doet het klassieke GSE-label voor een hedendaagse gezinsauto? Veel, maar niet te veel. GSE staat voortaan voor een (deels) elektrisch aangedreven uitvoering met een sportief karakter. De verschillen in de aankleding zijn gering, mede omdat de Astra van nature al een imposante uitstraling heeft door het zwarte paneel tussen de koplampen ("Opel Vizor").

De (extra sterke) plug-inhybride aandrijving zorgt voor extra comfort en lagere kosten bij dagelijks gebruik. Wanneer de beide motoren hun krachten bundelen is de Astra GSE gretig en daadkrachtig, maar nooit uitgesproken snel. Het aangepaste onderstel zorgt voor betere communicatie tussen mechaniek en bestuurder en daarmee voor een intensere beleving. En precies daar draait het om bij GSE: het gaat niet om de cijfers op papier, maar om de beleving.