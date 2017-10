Autotest | De Volkswagen Golf is er in vele soorten en maten. De Golf is er als hatchback, cabriolet, stationcar, MPV en GTI. Na de introductie van een nieuwe generatie Golf worden de diverse uitvoeringen logischerwijs ook vernieuwd. Dat gold voor alle uitvoeringen, behalve de stationcar. Nu, met de komst van de Golf VII is het eindelijk tijd voor een geheel nieuwe Variant.

Lange tijd was Volkswagen vaag bij het verschijnen van nieuwe versies van de Golf. Op de vraag of het een geheel nieuw model betrof was het antwoord steevast: "er zijn zoveel onderdelen gewijzigd, dat wij van een nieuwe auto spreken". Dat is niet hetzelfde als een geheel nieuwe auto, maar meer dan een facelift.

In 2012 sprak Volkswagen klare taal: er is een geheel nieuwe Golf. Het grote geheim van de nieuwe Golf is een flexibel platform waarmee eenvoudiger nieuwe versies kunnen worden ontwikkeld. Daarom is er nu ook een geheel nieuwe stationcar, ook wel bekend als "Variant".

Ruimte

Ondanks het flexibele platform heeft de Variant dezelfde wielbasis als de gewone Golf. Dat lijkt een gemiste kans, want door de wielbasis te verlengen zou de bagageruimte enorm kunnen toenemen. Het Volkswagen-concern moest echter rekening houden met de zustermerken, die zich omwille van hun imago (Audi) of prijs/prestatie-verhouding (Skoda) moesten kunnen onderscheiden van de Golf Variant. Daarom verschilt de Variant alleen in de daklijn en de overhang achter de achterwielen van een gewone Golf.

De bagageruimte is er niet minder om, want standaard biedt de Variant al 605 liter ruimte. Daarmee is de Golf Variant met afstand de ruimste stationcar in zijn segment. Door simpelweg een hendel in de bagageruimte over te halen, wordt de achterbank platgelegd en neemt de ruimte toe tot 1.620 liter en ook daarmee is de Golf bovengemiddeld ruim voor een auto in deze klasse. Let op dat de laadvloer niet geheel vlak is, de achterbank zorgt voor een lichte helling.

Hoe de ruimte wordt benut, is afhankelijk van de gekozen uitvoering. Standaard is onder de kofferruimte een extra bergvak te vinden, maar wie voor een traditioneel reservewiel kiest is die bergruimte vrijwel kwijt. Zaken als scheidingswanden, netten, sjorogen en wat dies meer zij zijn allemaal optioneel.

Uitrusting

Het sterkste punt van de zevende generatie van de Volkswagen Golf is de moderne techniek. Alle techniek die Volkswagen in huis heeft op het gebied van comfort en veiligheid is beschikbaar op de alledaagse Golf.

Het meest in het oog springende onderdeel is het grote beeldscherm waarmee het gecombineerde audio-, navigatie- en communicatiesysteem wordt bediend. Heel bijzonder is dat dit scherm al reageert wanneer de hand van de gebruiker in de buurt is. Op die manier verschijnen menu's alleen wanneer ze daadwerkelijk nodig zijn om de getoonde informatie overzichtelijk te houden.

Een camera achter de voorruit kijkt mee met de bestuurder. De computer kan daarom waarschuwen voor naderend onheil of zelfstandig remmen. Als geheugensteuntje wordt de laatst geziene snelheidsbeperking getoond naast de snelheidsmeter.

Houdt er rekening mee dat vrijwel alle genoemde voorzieningen optioneel zijn. Het voordeel hiervan is dat een Golf geheel naar eigen wens is samen te stellen. Het nadeel is logischerwijs dat de uiteindelijke prijs van de auto flink kan oplopen.

Motoren

Net als bij de voorgaande generaties van de Golf, kiest Volkswagen voor "TSI"-motoren. Terecht, want van alle brandstofbesparende technieken scoort "TSI" zowel in theorie als in de praktijk het beste. De testauto is voorzien van de sterkste TSI-motor die er op het moment van schrijven beschikbaar is op de Variant: de 1.4 liter met 122 pk / 200 Nm.