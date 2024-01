Terwijl een SUV stoer is door de hoge bouw, is een stationcar juist elegant dankzij de lengte. En waar de SUV de ruimte uit de hoogte haalt, doet de stationwagon dat uit de lengte. Bovendien kiest Peugeot voor golvende lijnen en scherpe hoeken die de basisvorm versterken.

De testauto is uitgevoerd in een bijzondere tint grijs. Dit is geen "vuilniszakkengrijs", zoals veel andere merken bieden, maar grijs met een uniek pigment dat het tot een levendige kleur maakt. Tijdens de fotosessie bij zonsondergang komt er zelfs een warme gloed in de lak! Door de zwarte achterruiten en het lijnenspel met aflopende lijnen naar achteren lijkt de testauto vreemd naar achteren te leunen, alsof er een te zware lading aan boord is.

Ruimte

Om van een 308 hatchback een 308 SW te maken heeft Peugeot de wielbasis verlengd, zodat er echt meer binnenruimte is. De bagageruimte is bereikbaar via een elektrisch bediende achterklep en heeft een inhoud van 548 liter (1.574 met opgeklapte) achterbank. Daarmee heeft deze elektrische variant evenveel laadruimte als de 308 SW met hybridemotor en minder dan de 308 SW met alleen een benzinemotor. De 308 SW biedt altijd meer kofferruimte dan de 308 hatchback; dit is dus veel meer dan een "life syle" stationcar waarbij het alleen om het uiterlijk gaat. De hoofd- en beenruimte achterin is echter niet meer dan voldoende.

De ruimte voorin is vooral anders. Dankzij de "i-Cockpit" is de zit in de 308 (SW) namelijk heel anders dan in andere auto's. De bestuurder zit actief achter een klein en laag-gemonteerd stuurwiel, zoals in een sportwagen. Het kan even tijd kosten om in deze ongebruikelijke cockpit een goede zitpositie te vinden, maar dit wordt beloond met betere controle over de auto. De ruimte voorin de 308 SW is gelijk aan die van de 308 hatchback. Echter, in de binnenspiegel is duidelijk te zien dat de achterruit veel verder weg is, waardoor de SW onbewust toch als een grotere auto wordt ervaren.

Uitrusting

Peugeot heeft niet alleen veel werk gemaakt van het exterieur, maar ook van het interieur. Een combinatie van bijzondere kleuren en texturen zorgt voor een exclusieve uitstraling die enkele jaren geleden nog als "premium" zou worden bestempeld. Het uiterlijk vertoon gaat door in het infotainment-systeem. De menu's van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem zijn fraai vormgegeven, waarbij de animaties echter gaan vervelen omdat de gebruiker er steeds op moet wachten.

„Het lage zwaartepunt zorgt voor een uitmuntende wegligging en de i-Cockpit doet overal een schepje rijplezier bovenop“

Omdat het stuurwiel zo klein is, zijn de klokken niet achter het stuurwiel te vinden, maar staan ze in het blikveld bovenop de stuurkolom. De 308 is uit te voeren met 3D-weergave, waarbij twee beeldschermen achter elkaar zijn geplaatst om belangrijke en minder belangrijke informatie voor- of juist achteraan te tonen. De testauto daarentegen is uitgevoerd met het standaard 2D display en daarbij valt op dat de weergave veel scherper en rustiger is dan die van de 3D versie.

Elektrische auto

Deze elektrische versie van de 308 SW heeft even op zich laten wachten omdat Peugeot de tweede generatie van de elektrische aandrijflijn van moederbedrijf Stellantis wilde gebruiken. Bij die nieuwe aandrijflijn draait alles om efficiency met een zuinige elektromotor, slimme regeleenheid, warmtepomp en eco-banden.

Het vermogen van 156 pk / 270 Nm is ruim voldoende om de e-308 SW tot een vlotte en soms zelfs uitdagende auto te maken. Toch is de e-308 in vergelijking met andere elektrische auto's tam. Peugeot wil het verschil met conventionele aandrijving namelijk zo klein mogelijk maken om de overstap zo eenvoudig mogelijk te maken. Men is bang dat de gretigheid van een elektromotor voor sommige bestuurders te veel van het goede is. Rijden met één pedaal is daarom ook niet mogelijk. Uiteraard biedt de e-308 SW wel de rust en het comfort van een elektrische auto.

Het beloofde lage verbruik werd op een bochtig traject met veel stadsverkeer onder gematigde weersomstandigheden helemaal waargemaakt. Het testverbruik kwam uit op 14 kWh per 100 en dat is zeer zuinig voor een auto van deze omvang.

Weggedrag

Het grote voordeel van een stationwagon boven een SUV zit in het weggedrag. Uiteraard is een stationwagon niet geschikt voor terreinrijden, maar de meeste SUV worden daar in de praktijk helemaal nooit voor gebruikt. Een SUV heeft daartoe echter wel de bouw, de extra bodemvrijheid en dus ook een hoog zwaartepunt. Om toch tot een veilig weggedrag te komen zijn elektronica en een geavanceerd onderstel nodig.

Een stationcar heeft van nature een laag zwaartepunt en samen met de directe besturing van de i-Cockpit zorgt dat voor een wereld van verschil. De e-308 SW is levendiger, stabieler en geeft daarom veel meer vertrouwen.

Conclusie

Is de Peugeot e-308 SW alleen eleganter dan een SUV of biedt de stationcar ook echte voordelen? Dat laatste. Wie niet met de auto het terrein in gaat en geen zware aanhanger trekt, heeft aan een SUV een dure oplossing voor een niet bestaand probleem. De Peugeot 308 SW biedt dankzij de doorgetrokken danklijn en verlengde wielbasis extra bagageruimte. De ruimte voor- en achterin is slechts gemiddeld voor een auto in dit segment.

De elektrische aandrijving maakt de e-308 SW vlot, stil en zeer voordelig per kilometer. Vanwege de lage bouw is de stroomlijn beter en dat zorgt voor minder rijgeluiden en een lager verbruik. Het lage zwaartepunt zorgt voor een uitmuntende wegligging en de i-Cockpit doet overal een schepje rijplezier bovenop. Een zeer positief oordeel voor deze elektrische stationcar dus!