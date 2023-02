De verschillen groter maken

Wanneer het maar even de kans krijgt, meldt Toyota vol trots dat de Corolla de best verkochte auto ter wereld is. Toch is dat niet zo gek: het is namelijk ook een van de langst gebruikte modelnamen. En een model dat vanaf 1966 op de markt is scoort als vanzelf hoge verkoopcijfers. En er zit nog meer achter: de Corolla wordt wereldwijd verkocht en dat telt ook op. Echter, omdat de voorkeuren per werelddeel verschillen is er nu een speciale uitvoering voor Europa: de GR Sport.

Er is een groot verschil tussen "GR" en "GR Sport". GR staat voor sportwagens of in ieder geval prestatiegerichte modellen. GR Sport staat voor modellen met een sportieve aankleding en kleine mechanische aanpassingen voor een sportieve ondertoon. De testauto is een Corolla GR Sport en die is herkenbaar aan een aangepaste onderbumper en 18 inch velgen. Binnenin heeft de GR Sport rode stiksels in de bekleding en GR Sport logo's. Daarmee is het verschil met een doorsnee middenklasser groter geworden.

Modeljaar 2023

Naast een nieuwe aankleding krijgt iedere Corolla een nieuwe uitrusting voor modeljaar 2023. Op de basisuitvoering na hebben alle versies voortaan een beeldscherm achter het stuurwiel in plaats van analoge klokken. Dit heeft als voordeel dat de vormgeving en indeling kunnen worden aangepast aan de voorkeur van de bestuurder.

Het centrale beeldscherm voor de bediening van het audio- en communicatiesysteem is iets groter geworden (nu 10.5 inch) en is daarmee makkelijker afleesbaar. Let op dat de functionaliteit van dit "infotainment"-systeem afhankelijk is van de uitrusting. Navigatie is niet standaard, maar koppeling met een smartphone via Apple CarPlay of Android Auto is dat wel. Wanneer wordt gekozen voor het optionele navigatiesysteem wordt ook een snellere rekeneenheid gebruikt, waardoor het hele systeem sneller reageert op de gebruiker.

Ook op het gebied van veiligheid is veel nieuws te melden. Vrijwel alle functies zijn verbeterd en nieuwe zijn toegevoegd. Dankzij nieuwe sensoren kan de elektronica verder vooruit kijken, onder een grotere hoek kijken, of exactere metingen doen. Dat maakt de systemen effectiever en betrouwbaarder.

„De hier gereden Sports Tourer in GR Sport-uitvoering is dankzij een speciale aankleding en een sportief afgestemd onderstel meer dan zomaar een stationcar“

Geheel nieuw zijn functies om aanrijdingen op kruisingen en afslagen te voorkomen. Vernieuwd zijn de functies om verkeersborden te lezen en automatisch afstand te bewaren. Goed om te weten: dit geldt voor alle uitvoeringen van de Corolla, want Toyota stelt dat veiligheid geen optie is en dat is een uitspraak waar niemand het mee oneens kan zijn.

Omdat het hier slechts een facelift betreft zijn de buitenmaten en daarmee ook de binnenruimte gelijk gebleven. Daarbij is het goed om te weten dat de Touring Sports een langere wielbasis heeft dan de Corolla hatchback en daarom is de beenruimte achterin beduidend beter. De ruimte voorin is in beide varianten gemiddeld.

Vijfde generatie hybride

Het grote nieuws van deze facelift is de introductie van een vijfde generatie hybrideaandrijving van Toyota. De fabrikant blijft trouw aan het concept van een parallel hybride, omdat het stelt dat met minder grondstoffen en tegen een geringere meerprijs meer CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Die redenering is geheel juist, maar gaat wel uit van een schaarste aan grondstoffen die niet door alle fabrikanten wordt gedeeld. Het belangrijkste voordeel van hybride rijden blijft daarom de laagdrempeligheid omdat het geen enkele aanpassing van de bestuurder vraagt.

En de vijfde generatie van die hybrideaandrijving is flink verbeterd! Want de accu, aanstuureenheid, benzine- en elektromotor zijn nieuw dan wel vernieuwd. De benzinemotor is efficiënter geworden dankzij dunnere olie, een andere overbrenging en een nieuw motormanagement. Dankzij dat laatste is het gemiddelde toerental verlaagd (gemiddeld 500 tpm).

De verschillen van het elektrische deel zijn groter. Een nieuwe batterij is dankzij een nieuwe chemische samenstelling kleiner en lichter, terwijl de capaciteit is vergroot. Samen met een andere elektromotor en slimmere aansturing maakt dat een groot verschil. Die aansturing maakt namelijk gebruik van de sensoren van de veiligheidssystemen. Bij het naderen van bochten of voorliggers mindert de Corolla automatisch snelheid, waarbij bewegingsenergie wordt omgezet in elektriciteit. De gevoeligheid van dit systeem kan in stappen worden ingesteld. In de middelste en hoogste stand is duidelijk merkbaar wanneer de auto automatisch inhoudt, wat niet altijd aangenaam is voor passagiers. Die hebben namelijk het idee dat de bestuurder regelmatig de rem aantikt, in plaats van vloeiend bijremt. Het idee achter het automatisch regenereren is dus uitstekend, maar als het systeem zijn werk even soepel zou doen als een bestuurder zou de acceptatie groter zijn.

Voor deze test is gereden met de extra sterke 2.0 liter hybridemotor en die levert voortaan 196 pk was 180 pk (het koppel blijft 190 Nm). Alhoewel het karakter gelijk is aan dat van de standaard hybride (1.8 liter, 140 pk), is merkbaar dat de sterkere motor zijn werk met meer gemak doet en daardoor meer comfort biedt. Een testrit over een veeleisende route met bergen, stadsverkeer en snelwegen kostte 5.3 liter per 100 km en dat is een keurig verbruik gezien de prestaties en afmeting van de auto. Een leuk detail: omdat de 2.0 hybrid iets meer batterij-capaciteit heeft dan de 1.8 is het aandeel van de elektromotor ook groter en is de sterkere variant een fractie zuiniger!

Weggedrag

Zoals eerder genoemd, heeft de GR Sport niet meer dan een sportieve ondertoon. Toch zijn de besturing en het onderstel wel degelijk aangepast voor een iets dynamischer karakter. Dit wordt niet in de folder vermeld, maar is door de chef engineer Yasushi Ueda aan Autozine bevestigd. Echter, de verschillen tussen een standaard Corolla en een Corolla GR Sport zijn veel kleiner dan die tussen een standaard Yaris en Yaris GR Sport.

Terwijl de standaard Corolla een echte allemansvriend is zonder uitgesproken karakter, geeft de GR Sport iets meer gevoel met het mechaniek. Op die manier wordt de bestuurder meer betrokken bij het rijden en dat maakt wel degelijk een verschil!

Conclusie

Hoe kan de Toyota Corolla voor modeljaar 2023 zowel een groter als een kleiner verschil met de concurrentie maken? De hybride aandrijflijn is sterk verbeterd en levert meer vermogen tegen een lager verbruik. Ook de veiligheidsvoorzieningen zijn sterk verbeterd. Afhankelijk van het uitrustingsniveau is het infotainmentsysteem iets moderner en eenvoudiger te bedienen.

Voor het verkleinen van de verschillen met de tegenstrevers verwijzen we naar de test van de Corolla hatchback. De hier gereden Sports Tourer in GR Sport-uitvoering is dankzij een speciale aankleding en een sportief afgestemd onderstel meer dan zomaar een stationcar. Wanneer dan ook nog wordt gekozen voor de sterke variant van de hybride aandrijflijn is de Corolla nog sterker, stiller en zuiniger dan gemiddeld. Zo maakt de Corolla voor modeljaar 2023 de verschillen groter en weet het model zich beter te onderscheiden van de concurrentie.