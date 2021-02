Autotest | Suzuki is specialist op het gebied van compacte auto's. Dankzij die specialisatie blinken Suzuki's uit met maximale ruimte uit minimale buitenmaten en heel veel betrouwbaarheid binnen een beperkt budget. Het specialisme kent ook een beperking: wanneer de klant doorgroeit, kan Suzuki uiteindelijk geen passende auto meer bieden. Daar komt nu verandering in met de "Swace".

Al jaren vragen klanten Suzuki om een groter model. Echter: de invulling daarvan verschilt sterk per werelddeel. In het Midden-Oosten en Oost-Europa vraagt men om een sedan. West-Europa geeft de voorkeur aan een stationcar. In sommige landen is een elektrische auto de norm en een hybride het minimum. Elders is diesel nog steeds de norm.

Omdat Suzuki een relatief klein merk is, heeft het niet de capaciteit om voor iedere markt een auto op maat te ontwikkelen. Om toch aan de wensen van de klant te voldoen deed Suzuki een beroep op het moederbedrijf: Toyota. Dat heeft juist wel vele modellen voor vele regio's en kon dus een oplossing op maat bieden. Het resultaat is de "Swace": Suzuki's versie van de Toyota Corolla. De naam had Suzuki nog "op de plank" liggen en is eerder gebruikt als een speciale versie van een motorfiets uit de jaren '80.

Ruimte en uitrusting

Met beperkte middelen onderscheidt de Suzuki zich van de Toyota. De omlijsting van de grille heeft een andere vorm, waardoor de Swace hoger lijkt en iets stoerder is dan de Corolla. Het belangrijkste verschil zit echter in de uitrusting. Afhankelijk van de gekozen uitvoering biedt Suzuki een andere combinatie van luxe en veiligheidsvoorzieningen. Daardoor kan de Swace net iets beter bij de wensen en/of het budget van de koper passen dan de Corolla.

„De Swace is ondanks het Suzuki-logo op de neus een echte Toyota: serieus en perfectionistisch“

De verschillen zitten ook in details. Alleen de Swace is leverbaar met stuurverwarming. En omdat Suzuki niet beschikt over de rechten op het kaartmateriaal van het navigatiesysteem van Toyota dient de eigen smartphone te worden gebruikt om te navigeren. Dit betekent dat de Swace voordeliger kan worden aangeboden en dat Apple CarPlay en Android Auto standaard aanwezig zijn.

Net als bij de Toyota Corolla is de sfeer in de cabine van de Swace serieus en zakelijk. Daarmee is de Swace heel anders dan de andere modellen van Suzuki, die altijd iets vrolijks en eigenzinnigs hebben. Het interieur van de Swace is uitgevoerd in stemmige kleuren en alle lijnen zijn eerst functioneel en pas daarna verfraaiend. De ruimte voorin is prima, die achterin voldoende. De Swace is standaard uitgevoerd als stationcar en is met 596 liter (1.606 liter met opgeklapte achterbank) gemiddeld voor een auto in dit segment.

Hybride

Suzuki heeft nog een reden om de Swace te introduceren. Het geeft de trouwe klant niet alleen de mogelijkheid om door te groeien met Suzuki, het verlaagt ook de gemiddelde CO2-uitstoot voor het merk en voorkomt daarmee een boete van de overheid. Bij grote auto's zijn de marges op uitstoot namelijk ruimer dan bij compacte auto's. Bovendien is de Swace altijd voorzien van hybride-aandrijving. Het betreft hier een "standaard" hybride: dus geen plug-in (over langere afstanden geheel elektrisch rijden, maar een hoge aanschafprijs) of mild-hybrid (minimale meerprijs, maar ook minimale elektrische inbreng).

De Swace beschikt over een 1.8 liter benzinemotor plus een elektromotor. Tijdens remmen en uitrollen wordt energie teruggewonnen. Deze gratis elektriciteit wordt wanneer nodig ingezet om de benzinemotor elektrisch te assisteren of om korte afstanden (1 a 2 km) geheel elektrisch te rijden. Toyota heeft hiermee inmiddels decennia ervaring en dat is merkbaar: beide motoren werken in welhaast perfecte harmonie samen. Alleen wanneer plotseling veel vermogen wordt gevraagd kan de motor een "zeurend" geluid geven, maar daarmee zijn alle kritiekpunten benoemd.

De prestaties van de 122 pk / 163 Nm sterke aandrijflijn zijn ruim voldoende. Tijdens de test zijn voornamelijk langere afstanden afgelegd en dat resulteerde in een gemiddeld verbruik van 1 op 21.7. Maar... de hybride-motor biedt meer voordelen dan alleen een laag verbruik. De Swace is stiller, soepeler en simpelweg meer rustgevend dan conventionele auto's met alleen een benzinemotor.

Weggedrag

De Swace is bedoeld voor de Suzuki-rijder die de Swift of Vitara is ontgroeid. Dat komt niet alleen terug in de ruimte van de Swace, maar zeker ook in het weggedrag. Terwijl kleine Suzuki's heel veel rijplezier bieden dankzij de dynamiek en wendbaarheid, heeft de Swace een meer volwassen karakter. Het onderstel is afgestemd op rust en veiligheid.

De veiligheid wordt gewaarborgd door een uitstekende wegligging. Weliswaar laat de Swace zich desnoods een bocht om slaan, dit geeft weinig voldoening en in alles is merkbaar dat de auto hier niet voor is gemaakt. Dankzij de omvang en de afstemming van het onderstel geeft de Swace rust en vertrouwen.

Conclusie

Voor wie de compacte modellen van Suzuki is ontgroeid, introduceert de Japanse specialist op het gebied van kleine auto's de Swace. Het betreft hier in feite een bestaand model van Toyota. De verschillen tussen de Suzuki Swace en Toyota Corolla zijn in de praktijk minimaal. De aandrijving, ruimte, techniek en het weggedrag zijn gelijk. Het uiterlijk verschilt slechts op details. De uitrusting is wel anders, zodat de ene auto beter bij individuele wensen kan passen dan de andere.

Na een uitgebreide proefrit resteert slechts één kritiekpunt: de Swace is te weinig Suzuki en te veel Toyota. Suzuki is eigenzinnig, levenslustig en bouwt vol trots kleine auto's met karakter. De Swace is ondanks het Suzuki-logo op de neus een echte Toyota: serieus en perfectionistisch. Maar is dat echt een nadeel? Of is het het logische gevolg van doorgroeien?

plus Prima weggedrag

Rijke, moderne uitrusting

Vlot, comfortabel en zuinig min Veel Toyota-, weinig Suzuki-gevoel

Soms zeurderig geluid bij vol gas geven

