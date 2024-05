In zijn lange bestaan is de Octavia altijd trouw gebleven aan het oorspronkelijke concept: veel functionaliteit bieden tegen een eerlijke prijs. De Octavia heeft daarom de buitenmaten van een middelgrote zakenauto, maar de prijs van de middenklasser. Daarbij gaat de Octavia met de tijd mee.

Voor modeljaar 2024 is het uiterlijk aangepast met nieuwe voor- en achterlichten. Daardoor lijkt de Octavia niet alleen breder, ze bieden ook extra functionaliteit. De lichtbundel is opgebouwd uit 36 elementen (was 24), zodat objecten nog exacter kunnen worden uitgelicht. Kleine aanpassingen in de onderbumper zorgen ervoor dat de stroomlijn is verbeterd en dat komt het comfort (rijgeluiden) en het verbruik ten goede. Ook de aangepaste onderste rand van de achterbumper zorgt voor net iets betere geleiding van de rijwind.

Ruimte

De binnenruimte blijft het sterkste punt van de Octavia. De auto is namelijk niet alleen groter dan de concurrentie, maar weet die omvang ook maximaal te benutten. Dat valt vooral achterin op, waar de hoofd- en beenruimte uitstekend zijn. Zoals iedere Skoda biedt ook de Octavia diverse slimme voorzieningen ("Simply Clever features") die de auto nauwelijks duurder, maar wel veel praktischer maken. Voorbeelden zijn een parapluhouder in de voorportieren, een (verplaatsbaar) afvalbakje in de deuren, een bergvak met bekerhouders op de vloer voor de achterbank, een telefoon-houder aan de achterzijde van de voorstoelen (nu ook bij sportstoelen) en een verplaatsbare barrière in de bagageruimte.

Vanaf modeljaar 2024 is in de cabine veel meer gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Zo zijn de stoelen bekleed met een stof die is gewonnen uit PET-flessen. In het geval van lederen bekleding is deze gekleurd met schillen van koffiebonen. Een sierpaneel op het dashboard heeft vanwege de nieuwe grondstoffen een oneffen patroon. Dat staat echter niet armoedig, maar geeft juist een unieke uitstraling, alsof het "grijs marmer" is! Bij de eenvoudigere uitvoeringen wordt de kunststof op het dashboard deels vervangen door grijze stof en dat staat wat de redactie betreft zelfs chiquer dan het zwarte plastic!

Uitrusting

Een beeldscherm achter het stuurwiel is standaard. Echter, de mogelijkheden hiervan verschillen sterk per uitvoering. In de basis worden altijd ronde klokken getoond en kan de gebruiker daarnaast gegevens van de boordcomputer en het audiosysteem tonen. Alleen bij de duurdere versies kan worden gewisseld van layout en kunnen ook instructies van het navigatiesysteem op het beeldscherm achter het stuurwiel worden getoond. Skoda meldt vol trots dat het navigatiesysteem nu op basis van gebruikersdata gevaren op de route kan melden. Echter, dat doen navigatie-apps op de smartphone al jaren!

„De belangrijkste vernieuwing zit in de 1.5 TSI motor“

Skoda's slimme assistent "Laura" is voortaan beschikbaar in de Octavia. Ook daarvoor geldt: in vergelijking met de smartphone is Laura niet erg slim. Haar kennis beperkt zich tot klimaat in de cabine, audio en navigatie. Een substantiële uitbreiding van de kennis middels integratie met ChatGPT is aangekondigd, maar was op het moment van testen nog niet beschikbaar.

De belangrijkste reden om de Octavia juist nu te vernieuwen is de verplichting van de Europese Unie om de veiligheidsvoorzieningen flink uit te breiden. Skoda interpreteert deze regels minder strikt en geeft de bestuurder enige speelruimte. Op een enkel verkeerd geïnterpreteerd verkeersbord (voor een afslag of parallelweg) na, zijn de nieuwe voorzieningen daarom als zinvol en niet als hinderlijk ervaren. Pas wanneer de bestuurder echt te hard rijdt of meer dan slordig stuurt, klinken waarschuwingen.

Weggedrag

Het weggedrag is niet aangepast voor modeljaar 2024. Echter, op dit punt is de Octavia juist als achterhaald ervaren. In vergelijking met concurrenten van recentere datum biedt de Octavia een iets minder gunstige combinatie van comfort en dynamiek. Ook het gevoel tussen bestuurder en mechaniek blijft iets achter bij de concurrentie. Juist daarom stuurt de vernieuwde Octavia iets zwaarder dan voorheen (niet gedocumenteerd, wel bevestigd door Skoda-technici).

Voor deze test zijn drie auto's gebruikt ("1.5 TSI 85 kW Essence", "1.5 TSI 85 kW mild hybrid Sportline", "1.5 TSI 110 kW mild hybrid Selection"). Alle drie de auto's hadden rammels op slecht wegdek.

Motoren

Vanaf modeljaar 2024 is de driecilinder 1.0 TSI motor vervangen door een viercilinder 1.5 liter exemplaar. Dat lijkt onlogisch omdat een kleinere motor per definitie minder verbruikt dan een grote. Echter, Skoda kan goedkoper werken door de 1.5 TSI motor in meer modellen te gebruiken. Daarom kwam budget vrij om de 1.5 TSI te verfijnen en zuiniger te maken, zodat deze uiteindelijk toch minder verbruikt dan de 1.0.

Dat is onder andere bereikt met cilinder-uitschakeling en mild hybrid-techniek. Wanneer de elektronica een voorligger detecteert of middels het navigatiesysteem merkt dat een snelheidsbeperking nadert, verschijnt een suggestie op het beeldscherm om het gaspedaal los te laten. Vanaf dat moment wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit en remt de auto af op de motor. Alhoewel het verzoek om het gaspedaal los te laten soms te vroeg lijkt te verschijnen, is de elektronica in de praktijk uiterst accuraat en rolt de Octavia bijvoorbeeld keurig met 50 km/u een dorp in vanaf een provinciale weg.

In de praktijk is het verschil tussen de motor met en zonder mild-hybrid duidelijk merkbaar. Bij een laag toerental biedt de hybride veel meer souplesse. In de stad zorgt dat voor meer rust en bij een tussensprint op de snelweg voor meer pit.

Het verschil tussen de 85 kW en 110 kW versie van de 1.5 TSI motor is in de praktijk minder groot. Wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden, is het verschil nihil. Pas wanneer meer gevraagd wordt blijkt het verschil. Zo verliest de zwakkere versie in bergachtig gebied ongemerkt snelheid op een helling en moet gas bij worden gegeven (tip: dit wordt voorkomen in de sportstand, omdat het toerental dan kunstmatig wordt verhoogd). De sterkere versie presteert juist moeiteloos en is daarom als comfortabeler ervaren.

Met alle drie de varianten is eenzelfde route gereden, bestaande uit snelwegen en binnenwegen (nauwelijks stadsverkeer). De 85 kW sterke versie zonder mild-hybrid noteerde het hoogste verbruik: 5.1 liter per 100 km. De hybride had voor dezelfde route 4.5 liter per 100 km nodig (verbruik is gelijk ongeacht vermogen).

Conclusie

De Octavia vormt vanwege de lange historie en de afmetingen het hart van het aanbod van Skoda. Juist dat model is vernieuwd voor modeljaar 2024. Dat is ingegeven door eisen van de Europese Unie. De veiligheidsvoorzieningen moesten worden uitgebreid en Skoda heeft hier zodanig vorm aan gegeven dat dit de bestuurder niet hindert en slechts assisteert wanneer nodig. Omdat sinds de introductie van het model in 2020 nieuwe techniek beschikbaar is gekomen bij het moederbedrijf (Volkswagen), is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de uitrusting ook te moderniseren.

De belangrijkste vernieuwing zit in de 1.5 TSI motor. Deze vervangt de 1.0 TSI en levert dankzij mild-hybrid techniek merkbaar betere prestaties en meer souplesse bij een lager verbruik. Dit nieuwe hart zorgt voor de grootste winst, terwijl het vertrouwde concept van veel functionaliteit voor weinig geld is gebleven.