Autotest | Een stationcar moet ruim en praktisch zijn. Dat spreekt voor zich. En dat kopers veiligheid en een moderne uitrusting wensen is ook geen verrassing. Daarom voldoen alle nieuwe stationwagons aan die eisen. Wat de ene stationcar uiteindelijk onderscheidt van de andere zit in de stijl en de techniek. Daarom gaat de middenklasser van Peugeot niet alleen met de tijd mee, maar heeft de 308 SW meer karakter dan ooit tevoren. Wie zal de 308 daarmee aanspreken?

De derde generatie van de Peugeot 308 wordt tegelijkertijd geïntroduceerd als hatchback (vijfdeurs) en als stationwagon ("SW"). Bij de eerste ligt de nadruk op sportiviteit en dus is gekozen voor gespierde, gedrongen lijnen. Bij de SW wordt juist de lengte benadrukt om tot een meer elegante verschijning te komen.

Iedere 308 heeft een zeer strak getekend front met een zelfverzekerde uitstraling. Dat is te danken aan de kleine, dubbele koplampen die overlopen in "klauwen". Het betreft hier altijd koplampen met LED techniek. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is dit "matrix LED" voor intelligent grootlicht. De achterzijde van de SW is opnieuw elegant dankzij brede, slanke achterlichten.

Ruimte

De 308 hatchback en stationwagon verschillen niet alleen qua uiterlijk, maar ook in de daadwerkelijke afmetingen. De SW heeft namelijk een 5 cm langere wielbasis en die komt voornamelijk aan de bagageruimte ten goede.

De bagageruimte is bereikbaar via een grote achterklep die optioneel elektrisch is te bedienen. De bagagevloer kan op twee verschillende niveaus worden geplaatst voor meer laadruimte of juist een lagere tildrempel. De bagageruimte meet 608 of 548 liter voor respectievelijk de standaard of de hybride versie. Door de achterbank op te klappen (verhouding 40/20/40) is dit te vergroten tot 1.634 of 1.574 liter en daarmee is de 308 SW gemiddeld ruim voor een auto in dit segment.

De zit voorin is juist alles behalve gemiddeld, want de 308 is voorzien van Peugeots "iCockpit". Dat staat voor een cabine met een klein stuurwiel waar de bestuurder bijna "omheen" zit als bij een sportwagen. Dit geeft veel meer controle over de auto en maakt een kostbaar head-up display overbodig. De klokken staan namelijk op de stuurkolom en vallen daarom perfect in het blikveld van de bestuurder. Voor sommigen lijkt de iCockpit ongeschikt, maar de ervaring leert dat, wanneer de rust wordt genomen om de stoel en het stuurwiel correct in te stellen, bestuurders van uiteenlopend postuur prima zitten. Dan is alleen de iCockpit al een reden om voor Peugeot te kiezen!

Uitrusting

Nog een eigenzinnige vinding van Peugeot is 3d weergave op het display op de stuurkolom (afhankelijk van het uitrustingsniveau). Hierbij worden de belangrijkste gegevens vooraan getoond en die trekken automatisch meer aandacht dan gegevens in de achtergrond. Zeker bij waarschuwingen geeft dit echt meerwaarde. Bovendien: het ziet er ook heel fraai uit!

De 308 is de eerste auto die is voorzien van het nieuwe audio-, communicatie- en navigatiesysteem van Peugeot. De vooruitgang zit hierbij niet in de functionaliteit, maar in de bediening. De menu's zijn voortaan opgezet zoals bij een smartphone, inclusief de mogelijk om te "swipen" om te bladeren. Door met drie vingers tegelijk het beeldscherm aan te raken verschijnt het hoofdmenu. Ook van de smartphone afgekeken is de slimme assistent, waardoor het systeem nu is te bedienen middels vrij geformuleerde commando's. Het verschil met de smartphone is wel dat het aantal onderwerpen is beperkt. De slimme assistent van Peugeot begrijpt alleen verzoeken die te maken hebben met weer, verkeer, bestemmingen en de radio.

Die "radio" verdient een speciale vermelding. Het standaard audiosysteem is al keurig verzorgd, maar wie kiest voor het optionele systeem van Focal haalt een bovengemiddeld goed klinkende radio in huis. Het overtuigt met helderheid, zonder steriel te klinken zoals sommige hifi systemen doen.

Aandrijving

De 308 SW valt vooral bij zakelijke rijders in de smaak en daarom zijn er naast de traditionele dieselmotoren ook twee plug-inhybrides leverbaar. Deze plug-inhybrides zijn er in twee vermogens: 180 en 225 pk, beide hebben een 12.4 kWh batterij om de elektromotor aan te drijven. De eerste 60 kilometers kunnen daarop geheel elektrisch worden afgelegd en dan rijdt de 308 SW als een elektrische auto: fluisterstil, uiterst soepel en natuurlijk emissievrij.

Wat niet kan, is rijden met één pedaal. In plaats daarvan moet de bestuurder de "B"-stand kiezen van de automaat om extra bewegingsenergie om te zetten in elektriciteit. Sowieso heeft de automaat een eigen gebruiksaanwijzing, want de "P" en "B"-stand worden bediend met knoppen en de rest met een "tuimelschakelaar".

De prestaties van de 180 pk sterke plug-inhybride zijn uitstekend en laten weinig te wensen over. Tenminste, tot de 225 pk sterke versie wordt geprobeerd! Zelfs wanneer kalm wordt gereden heeft deze variant merkbaar veel meer vermogen paraat. Dat maakt de auto levendiger en geeft een superieur gevoel. Als meer wordt gevraagd is de "HYbrid 225" serieus snel. Dat geldt niet alleen voor 0 naar 100 km/u (in 7.5 seconden). Tijdens een sprint van 100 naar 130 km/u had de testauto zoveel overmacht, dat de inzittenden bijna in de stoelen werden gedrukt! Gezien deze prestaties is het goed om te weten dat de remmen uitzonderlijk bijterig zijn, waardoor het vermogen altijd onder controle kan worden gehouden.

Op papier heeft de 308 SW HYbrid een verbruik van 1 op 83, maar dat is niet meer dan een theoretische waarde. In de praktijk geldt: hoe vaker wordt geladen, hoe meer elektrisch kan worden gereden en dus hoe lager het verbruik. Opladen kan thuis (7 uur van 0 naar 100%) of aan een publiek laadpunt (2.5 uur van 0 naar 100%). Standaard laadt de HYbrid met maximaal 3.7 kW. Een 7.4 kW laadaansluiting is alleen als optie beschikbaar. Via een bijbehorende app kan het laadproces ook op afstand worden gevolgd.

Weggedrag

Volgens Peugeot staan alle uitvoeringen van de 308 op hetzelfde onderstel en verschilt alleen de velgmaat. Toch zijn tijdens de testritten met de diverse uitvoeringen grote verschillen ervaren. Een sportief aangekleed exemplaar met de sterkste hybride-motor leek een compleet andere auto dan het instapmodel met handgeschakelde benzinemotor.

In alle versies is de iCockpit bepalend voor de ervaring. Het kleine stuurwiel zorgt ervoor dat slechts een kleine stuurbeweging voldoende is om een scherpe bocht te sturen. Daardoor voelt de auto klein en levendig. Dat kan Peugeot realiseren zonder terug te vallen op een hard onderstel en daarom is de 308 ook heel comfortabel. De iCockpit bezorgt de 308 dus een uniek karakter!

Conclusie

De derde generatie van de Peugeot 308 SW toont meer karakter dan ooit tevoren. De vraag is dus: wie zal dat aanspreken? Een eerste kennismaking leert dat dat vooral kopers zullen zijn die zich prettig voelen bij een extravagante Franse vormgeving. Daarbij gaat de 308 SW mee met de nieuwste trends en techniek. Dat is deels voor het gemak (spraakgestuurde assistent), deels voor de veiligheid (3d weergave, bestuurders-assistentie) en deels voor de aandrijving (plug-inhybride). Daarom is de 308 ook een heel verstandige keuze.

plus Fijne plug-inhybride motoren

Rijke, moderne en doordachte uitrusting

ICockpit zorgt voor compleet andere beleving min Matige beenruimte achterin

Elektrische achterklep ziet obstakels die er niet zijn

Onnodig complexe bediening automatische versnellingsbak





