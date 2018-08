Autotest | Er is een interessant psychologisch experiment om aan te tonen wat "keuzestress" is. In een winkel worden 20 smaken thee aangeboden en de verkoopcijfers worden genoteerd. Daarna worden 3 soorten thee aangeboden en wederom wordt bijgehouden hoeveel wordt verkocht. In het laatste geval wordt steevast meer verkocht: wanneer er minder keuzestress is, is het makkelijker om te beslissen. De nieuwe Ford Focus biedt de keuze uit 2 carosserie-varianten, 4 smaken, 5 uitrustingsniveaus en 7 motoren. Een typisch geval van keuzestress?

Met zo veel varianten was het even puzzellen welke auto ingezet zou worden voor de testrit. Echter, omdat de Focus hatchback eerder was getest in de chique "Vignale"-uitvoering, was het nu makkelijk: voor de test van de stationcar werd de sportieve "ST-Line" ingezet. "ST-Line" staat bij Ford voor een sportief aangeklede versie van een auto, zonder daar daadwerkelijk een sterke motor aan te koppelen. De ST-Line heeft een eigen front met een extra grote luchtinlaat, zwarte accenten en een onderbumper die de breedte van de auto benadrukt.

Ruimte

De Focus hatchback en Focus Wagon hebben dezelfde wielbasis. De Wagon biedt extra ruimte dankzij een langere overhang achter de achterwielen plus een hogere daklijn, die ook nog eens verder doorloopt. De bagageruimte is bereikbaar via een elektrisch bedienbare achterklep en meet standaard 608 liter. Door de zitting van de achterbank op te klappen (dit kan met hendels in de bagageruimte) neemt dit toe tot 1.653 liter. Beide zijn uitstekende waarden voor een auto in dit segment, maar het meest overtuigend is de breedte van de bagageruimte. De Wagon heeft een ruimtebesparende achterwielophanging en daardoor nemen de wielkasten nauwelijks ruimte in beslag. De laadvloer is keurig vlak en ook onder de laadvloer zijn extra vakken te vinden.

De ruimte voorin is goed, de ruimte achterin de Focus Wagon is bovengemiddeld voor een auto van deze omvang. Met twee lange volwassenen voorin resteert voldoende ruimte achterin voor nog eens twee volwassenen. Als het gaat om ergonomie, heeft Ford op één punt een steek laten vallen: de overzichtelijkheid. De A-stijl zit net iets te nadrukkelijk in het zicht en de buitenspiegels zijn net iets te klein.

Uitrusting

De sfeer in het interieur wordt sterk bepaald door de gekozen uitvoering. De ST-Line is strak en modern, waarbij accenten in carbon-look de sportieve toon zetten. Ondanks het feit dat het verschil tussen de diverse uitvoeringen slechts in de aankleding en uitrusting (geluidsisolatie!) zit, voelt het in de praktijk alsof de eerder gereden Vignale en deze ST-Line twee verschillende auto's zijn.

Als het gaat om de uitrusting, dan heeft Ford een eenvoudige keuze gemaakt: alle luxe en alle veiligheidsvoorzieningen die momenteel in omloop zijn, zijn beschikbaar op de Focus. Daarbij maakt Ford zich er nooit van af met een halve oplossing. Als het bijvoorbeeld gaat om semi-zelfrijdende functies, is de Focus minstens zo vaardig als auto's uit het topsegment; de Focus bedient het gas, de remmen en het stuurwiel. Daarbij leest de computer verkeersborden en past zelf de snelheid aan aan de laatst geziene maximumsnelheid. Niet alleen auto's en voetgangers worden herkend, maar ook fietsers. De systemen werken niet alleen bij daglicht en bij strakke witte lijnen op het wegdek, maar ook in het donker op wegen zonder belijning. Tenminste, dat wordt beloofd. In de praktijk had de Focus moeite om zelfstandig binnen de rijstrook te blijven. Alle andere zelfrijdende functies werkten tijdens de test goed tot bovengemiddeld goed.

Als het gaat om infotainment, blijft er ook weinig te wensen over. Ford levert een standaard en een high-end audiosysteem. Er is een ingebouwd navigatiesysteem, maar er kunnen ook apps (incl. Waze) worden geïnstalleerd. Voldoet ook dat niet, dan is er ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. De Focus heeft een eigen Internet-verbinding en kan die delen met de inzittenden, maar kan deze ook gebruiken om bijvoorbeeld actuele verkeersinformatie op te halen.

„Bij de Focus koos Ford nooit voor het ene of het andere, maar steevast voor het ene en het andere“

Motoren

Voor deze test met de sportieve ST-Line is eerst gereden met de meest sportieve motor op de prijslijst: de 1.5 liter EcoBoost met 182 pk / 240 Nm. Deze motor gebruikt dezelfde techniek als de 1.0 liter EcoBoost die Ford al vele jaren in kleinere modellen toepast. Door de inhoud te vergroten en de techniek te verfijnen (o.a. toevoeging van cilinderuitschakeling) kon het vermogen toenemen, terwijl het zuinige karakter behouden zou zijn gebleven. De eerder geteste 150 pk sterke 1.5 liter EcoBoost valt op door een wat terughoudend karakter, maar is in de praktijk zeer zuinig. Deze 182 pk versie is juist levendig en gretig. Daarbij bijt de sterkere variant beter door. De extra daadkracht gaat helaas wel ten koste van het verbruik. Dat lag met 7.4 liter per 100 km veel hoger dan beloofd. Een leuk detail: terwijl het driecilinder-geluid in een op comfort geënte Focus wellicht wat misplaatst is, draagt het bij de ST-Line juist bij aan de sportieve beleving.

Ter vergelijking is ook gereden met de geheel nieuw ontwikkelde "1.5 EcoBlue" dieselmotor. Deze past perfect bij het zakelijke karakter van de stationwagon. De 120 pk / 300 Nm sterke viercilinder presteert prima en is daarbij opmerkelijk stil voor een dieselmotor. Al bij een zeer laag toerental is volop vermogen beschikbaar, waardoor in de praktijk "schakellui" kan worden gereden. Op een veeleisende testroute met binnenwegen, veel hoogteverschillen en een snelle rit over de snelweg kwam het testverbruik uit op 5.5 liter per 100 km en dat is beduidend meer dan Ford belooft.

Weggedrag

Met de keuze voor een uitrustingsniveau en een motor zijn nog niet alle vragen beantwoord. De Focus Wagon is namelijk leverbaar met een standaard onderstel en een onderstel met "Continuously Controlled Damping" (CCD). In beide gevallen behoudt de Focus het karakter waar de auto al generaties lang om bekend staat: een sublieme mix van comfort en sportiviteit. Het verschil is dat met CCD de mate van comfort nog groter is, terwijl de besturing op hoge snelheid nog meer vertrouwen geeft.

Tenslotte kan met een druk op de knop worden gekozen voor een normale, comfortabele, economische of sportieve instelling. Hoe groot het verschil is tussen deze modi, hangt weer af van het onderstel en de motor (minder motorvermogen = meer verschil). Wanneer voor de ST-Line wordt gekozen is het onderstel met 10 mm verlaagd, terwijl de besturing nog scherper is, voor merkbaar meer rijplezier in de sportieve modus.

Conclusie

Zorgt Ford voor keuzestress met de nieuwe Focus? Nee, in tegendeel! Bij de Focus koos Ford nooit voor het ene of het andere, maar steevast voor het ene en het andere. De motoren zijn zuinig en vlot (de benzinemotoren voldoen in de praktijk beter). Het weggedrag is comfortabel en sportief (met adaptief onderstel zijn de extremen groter). De uitrusting biedt alle luxe en alle veiligheidsvoorzieningen die gangbaar zijn.

De enige keuze die resteert is daarom: welke smaak moet het worden? Een standaard Titanium, een sportieve ST-Line of een luxueuze Vignale? Maar dat is een kwestie van persoonlijke smaak en daarom makkelijk te beantwoorden.