Suzuki wilde het aanbod graag uitbreiden, maar vond het niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden. En omdat Toyota het moederbedrijf van Suzuki is, "leent" Suzuki een bestaand model. Daarbij is "lenen" een eufemisme voor "geheel overnemen", want het enige verschil tussen de Suzuki Swace en de Toyota Corolla zit in het logo! De vormgeving, de techniek en zelfs de fijnregeling is gelijk.

Omdat de Toyota Corolla recent is vernieuwd, lag het in de lijn der verwachtingen dat de Suzuki Swace hierin mee zou gaan. Dat betekent dat binnen de bestaande koplampen nieuwe lichttechniek is toegepast voor een krachtigere lichtbundel die minder energie vraagt. De achterbumper is voorzien van chromen accenten en de achterlichten maken standaard gebruik van LED.

Terwijl de Toyota Corolla leverbaar is als hatchback en stationcar, is de Suzuki Swace er alleen als stationcar. De stationcar heeft namelijk een langere wielbasis dan de hatchback en dat zorgt voor merkbaar meer beenruimte achterin. Omdat Suzuki nadrukkelijk op zoek was naar een ruime gezinsauto is dat een logische keuze.

Uitrusting

De Toyota Corolla en Suzuki Swace bieden de zelfde techniek, maar de merken maken andere keuzes voor de standaarduitrusting Daarbij is de ene auto niet luxer dan de andere, maar verschillen de accenten. Zo zijn stoel- en stuurwielverwarming bij Suzuki standaard en bij de Toyota pas beschikbaar vanaf een hoog uitrustingsniveau. Omgekeerd biedt Suzuki een eenvoudig infotainment-systeem zonder navigatie. Het idee hierachter is dat menigeen liever de smartphone gebruikt om te navigeren en dus zou een ingebouwd systeem weggegooid geld zijn. Een klein kritiekpunt: een smartphone wordt aangesloten via een USB-C aansluiting die schuin onder het dashboard zit. Omdat een USB-C stekker veel kleiner is dan een USB-A stekker, kan deze er daarom uitvallen.

„De Swace is nooit innovatief of bijzonder, maar biedt een uitstekende balans tussen het nieuwe en het vertrouwde“

Het "Suzuki Safety System Pro" veiligheidspakket omvat voortaan ook dodehoekdetectie ("Blind Spot Monitor") en een waarschuwing voor naderende objecten bij het uitstappen ("Safe Exit Assist"). De testauto is een Style-uitvoering en die biedt tevens een draadloze lader voor de telefoon, sleutelvrije toegang en parkeersensoren voor en achter. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm, maar omdat Suzuki voor een vertrouwde layout kiest, valt dat aanvankelijk nauwelijks op.

Met deze uitrusting biedt de Swace alles wat mag worden verwacht in deze prijsklasse, maar absoluut geen innovatie of technische hoogstandjes. Ten opzichte van de vele elektrische auto's die recent zijn getest is de Swace zelfs ontwapenend eenvoudig. De elektronica bemoeit zich niet of nauwelijks met het rijden en dat gaf een verrassend "vrij" gevoel. Wie niets moet hebben van (te) moderne of (te) bemoeizuchtige techniek, zal zich daarom helemaal thuisvoelen in de Swace.

Hybride

De Suzuki Swace biedt de keuze uit slechts één aandrijflijn en die bestaat altijd uit een 1.8 liter benzinemotor aangevuld met een elektromotor. Het betreft hier een "parallel hybride" en dat wil zeggen dat de Swace korte afstanden (1 à 2 km) geheel elektrisch kan afleggen. Daarmee is het aandeel van de elektromotor veel groter dan bij een "mild hybrid" (alleen een duwtje in de rug), maar kleiner dan van een "plug-in hybrid" (tientallen kilometers elektrisch).

Deze opzet is niet nieuw, maar alle onderdelen zijn vernieuwd. Zo is de benzinemotor iets zuiniger dankzij dunnere olie, een andere overbrenging en nieuwe software. De accu heeft voortaan een grotere capaciteit, terwijl het gewicht is gereduceerd. Net als voorheen wint de Swace energie terug tijdens uitrollen en remmen. Echter: een camera kijkt voortaan met de bestuurder mee. Wanneer de elektronica een object voor de auto waarneemt, houdt de Swace sterker in bij het loslaten van het gaspedaal om extra energie terug te winnen. In de praktijk is dit niet alleen heel efficiënt, maar werd het zelfs als plezierig ervaren. Remmen is minder vaak nodig omdat gas loslaten al voldoende is.

Dankzij alle aanpassingen is de Swace behalve zuiniger (testverbruik 1 op 24) ook vlotter geworden. Het vermogen is toegenomen van 120 naar 140 pk. Dat maakt de auto niet uitdagender of sportiever, maar zorgt wel voor beduidend meer slagkracht wanneer gevraagd (sprinttijd 0 naar 100 km/u was 11.1 seconden, is nu 9.4 seconden). Die extra daadkracht weet de Swace in de praktijk echt naar een hoger niveau te tillen. Goed om te weten: het indirecte en bijna rubberachtige gevoel van het gaspedaal van eerdere hybrides is de Swace zo goed als vreemd.

Weggedrag

Wie op zoek is naar een ruime gezinsauto kan bij Suzuki terecht voor diverse SUV's. Het grote voordeel van de Swace boven dergelijke luxe terreinwagens voor recreatief gebruik zit in het weggedrag. Dankzij de traditionele lage bouw is de wegligging van de Swace veruit superieur aan die van een hogere auto.

Dat betreft niet alleen de veiligheid, maar ook de dynamiek. Zo staat Swace op een sterk en lichtgewicht platform dat het weggedrag ook nog eens sportief maakt. Wie daar niet van gediend is, heeft aan de Swace een uiterst capabele en veilige gezinsauto. Wie om meer vraagt, heeft aan de Swace zelfs een levendige en dynamische auto die dankzij de terughoudende elektronica traditioneel rijplezier biedt.

Conclusie

De Swace is de nuchtere gezinsauto van Suzuki voor wie wel met de tijd mee wil, maar niet gediend is van extremen. Omdat de Swace een stationcar is, biedt deze gezinsauto wel volop ruimte, maar niet de hoge bouw, het hoge zwaartepunt en het hoge verbruik van een SUV. De hybride aandrijving is zuiniger dan een conventionele motor en bedoeld voor wie om welke reden dan ook nog niet klaar is voor de elektrische auto. De uitrusting is modern doch niet innovatief en daarom heel vertrouwd.

De Swace is nooit innovatief of bijzonder, maar biedt een uitstekende balans tussen het nieuwe en het vertrouwde. Deze Suzuki is daarom vooral een veilige keuze. De Swace biedt precies wat mag worden verwacht van een nieuwe auto, niet meer en dankzij de facelift zeker niet minder.