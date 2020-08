Rij-impressie | De Renault Megane gaat mee met de trend. Dat betekent, dat voor modeljaar 2020 het uiterlijk is aangepast en nu in lijn is met de nieuwste modellen van Renault. Tegelijkertijd is de Megane voorzien van het nieuwste infotainment-systeem van Renault. Het grootste nieuws is echter: de Megane is voortaan ook leverbaar als plug-inhybrid. Dat vraagt om een nieuwe proefrit!

De belangrijkste trend van dit moment is "elektrificeren". Echter, dat is slechts een mooie marketingterm om aan te geven dat er "iets" elektrisch is gemaakt. Dat kan van alles zijn, van een startmotor die tevens een duwtje in de rug kan geven ("mild hybrid") tot volledig elektrische aandrijving.

Plug-inhybrid

Renault kiest een tussenvorm, namelijk hybride aandrijving. De hybride aandrijflijn is zo ontworpen, dat deze met relatief eenvoudige aanpassingen kan worden ingebouwd als standaard hybride of als plug-inhybride. Op die manier kunnen de ontwikkelingskosten worden verdeeld over meer auto's en kan de techniek goedkoper worden aangeboden. Ongeacht de toepassing wordt iedere Renault met (plug-in)hybrid-aandrijving aangeduid als: "E-TECH".

De Megane is voorzien van een plug-inhybrid aandrijflijn. Zoals bij iedere hybride wordt tijdens het rijden bijgeladen door energie die vrijkomt bij uitrollen en remmen om te zetten in elektriciteit. Daarnaast kan de Megane worden opgeladen aan een stekker. Op die manier is de invloed van de elektromotor groter en, zolang consequent wordt geladen, het verbruik nog lager.

Een probleem bij hybride-aandrijving is dat twee motoren samen één auto aandrijven. Om het wisselen van motor soepel te laten verlopen zijn er diverse oplossingen in omloop: van het ingenieuze planetaire stelsel van Toyota tot het simpelweg plaatsen van twee motoren op twee assen (Peugeot). Renault heeft een nieuwe oplossing gevonden: in de versnellingsbak is een extra elektromotor geplaatst die de snelheid van de tandwielen synchroniseert tijdens het schakelen. Op die manier is geen koppeling, synchromesring of ander complexe mechaniek nodig. Omdat een hybride op lage snelheid vrijwel altijd elektrisch rijdt, heeft de automatische versnellingsbak twee verzetten voor elektrisch gebruik en vier voor de benzinemotor.

De batterij is meer traditioneel. Deze heeft een capaciteit van 9.8 kWh, is gemaakt van lithium-ion en is afkomstig van LG. De oplaadmogelijkheden zijn beperkt: de Megane kan laden aan een stopcontact thuis (5 uur) of aan een publiek laadpunt (3 uur).

Ook de benzinemotor is nieuw. Deze is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in (plug-in)hybride voertuigen samen met partners Nissan en Mitsubishi. De motor is voorzien van een elektrische waterpomp en een roetfilter om het milieu zo min mogelijk te belasten. De benzinemotor is zo compact mogelijk gemaakt om samen met een elektromotor in bestaande modellen te passen.

Rijden!

De techniek die Renault kiest is bijzonder, het rijden met de Megane niet. Van de innovatieve overbrenging of de unieke twee-plus-viertraps-automaat is helemaal niets merkbaar! In de elektrische modus gedraagt de Megane zich als iedere andere (half) elektrische auto. De Megane E-TECH komt vlot en soepel uit de startblokken en is fluisterstil.

Op details is echter merkbaar dat de Megane nooit bedoeld was als (half) elektrische auto. Geluiden die bij andere uitvoeringen worden gemaskeerd door de verbrandingsmotor, zijn in de Megane E-TECH duidelijk hoorbaar. Denk daarbij aan windruis of de werking van het klimaatcontrolesysteem. Daarbij kiest de elektronica er regelmatig voor om de benzinemotor in te schakelen. Dat kan zijn om grootverbruikers van energie te voeden (lees: airconditioning) of wanneer veel vermogen wordt gevaagd. Omdat de rust dan wordt doorbroken, voelt dit ongevraagd bijspringen van de benzinemotor als een verlies. Op dit detail na, werd de E-TECH tijdens de testrit in alle opzichten als superieur ervaren aan de standaard Megane.

„De E-TECH is zonder twijfel de fijnste uitvoering van de Megane“

Door te kiezen voor de sportmodus, zorgen de benzine- en elektromotor samen voor de aandrijving. Dan reageert de Megane lekker alert op het gaspedaal en zijn de prestaties uitstekend. Ook nu is de E-TECH duidelijk in het voordeel boven een conventioneel aangedreven versie van de Megane.

Volgens Renault kan de Megane 50 km geheel elektrisch afleggen, daarna neemt de benzinemotor het over. Tijdens de proefrit was dit 46 km. Het verbruik is puur afhankelijk van de frequentie waarmee wordt geladen. Wie iedere 50 km laadt, verbruikt geen brandstof.

Weggedrag

De batterijen die nodig zijn om de elektromotor aan te drijven zijn geplaatst onder de achterbank, de binnenruimte is daarom gelijk aan die van de standaard Megane. Omdat de batterijen laag en centraal zijn geplaatst, maken ze de Megane E-TECH bovendien stabieler! De Renault Captur met exact dezelfde aandrijflijn heeft duidelijk last van het extra gewicht en heeft daarom een minder goede wegligging en een minder prettige besturing. Vanwege de lagere bouw en lagere zit speelt dit probleem niet voor de Megane: die stuurt ook met accupakket even dynamisch als iedere andere uitvoering.

Facelift

Voor modeljaar 2020 is het uiterlijk van de Megane ook aangepast. Dat bestaat uit een nieuw front en een aangepast interieur. Dankzij het nieuwe gezicht past de Megane nu beter bij de nieuwste modellen van Renault. Met het oog op de zakelijke markt blijft het interieur conservatief en heeft het niet de innovatieve opzet van de andere modellen. Hier geen vrijstaand beeldscherm of bijzondere aankleding.

Als het gaat om functionaliteit is de Megane echter juist wél met de tijd meegegaan. Op het beeldscherm achter het stuurwiel wordt nu ook informatie gegeven over de hybride aandrijflijn. Het centrale beeldscherm maakt nu gebruik van het nieuwste audio-, communicatie- en navigatiesysteem van Renault inclusief functies om laadpunten te vinden. Bovendien heeft de auto een eigen Internet-verbinding, waarmee Renault updates kan uitrollen zonder dat de auto hiervoor de garage hoeft te bezoeken.

Conclusie

De Renault Megane is aangepast voor modeljaar 2020. Het uiterlijk en de uitrusting zijn gemoderniseerd, waarmee de auto weer helemaal bij de tijd is. Het grootste nieuws zit in de plug-inhybride aandrijving. Omdat de Megane E-TECH slechts beperkte afstanden (50 km) elektrisch kan afleggen en omdat de elektronica er regelmatig en ongevraagd voor kiest om de benzinemotor te laten assisteren, is de Megane E-TECH geen alternatief voor een volledig elektrische auto.

Daar staat tegenover dat de Megane E-TECH voordeliger is dan een volledig elektrische auto en blijft rijden wanneer de accu leeg is. De E-TECH is daarom vooral bedoeld als vervanger voor de sterkere benzine- en dieselmotoren en in dat opzicht is Renault geslaagd. De E-TECH is zonder twijfel de fijnste uitvoering van de Megane. Ten opzichte van conventionele aandrijving biedt de hybride alleen maar voordelen: meer comfort, betere prestaties en een lager verbruik.

plus Vlot en zuinig

Ruim en praktisch

Fijner dan een standaard Megane min Rijgeluiden hoorbaar in elektrische modus

Rommelig, opdringerig geluid Bose-audiosysteem

Benzinemotor springt regelmatig, ongevraagd bij in elektrische modus

