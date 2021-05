Autotest | Toen Seat besloot dat het tijd was voor een nieuwe Leon, had het een aantal doelen voor ogen. Aan de buitenkant moest de Leon een sprong vooruit maken met de vormgeving. Onderhuids moest de vooruitgang komen van een moderne uitrusting en alternatieve aandrijvingsvormen. De eerste daarvan is nu beschikbaar. Maak kennis met de "Seat Leon plug-inhybrid".

Dit is de tweede kennismaking met de Seat Leon (Sportstourer). De eerste was uitgevoerd als een echte pretauto. Met rode lak en een rijke uitrusting wist dat exemplaar meteen te charmeren. Dit keer is gekozen voor een meer zakelijke uitvoering. In het grijs is het lijnenspel bijna verhuld, waardoor de Leon niet langer speels en charismatisch is, maar juist ingetogen en onopvallend.

Uitrusting

Ook de uitrusting is dit keer een stuk minder uitbundig. Zonder opties bij te bestellen moet de bestuurder het doen zonder sleutelvrije toegang, elektrisch bedienbare achterklep of achteruitrijcamera. Met de vormgeving gaat Seat steeds meer richting premium-merk, maar met deze karige basis-uitrusting doet het merk dat nu helaas ook met de prijs!

Wel standaard zijn doordachte ergonomie, veel ruimte en aandacht voor details. Heel fraai is de strip met LED-verlichting die van het ene voorportier onder de voorruit naar het andere portier loopt. Onder de buitenspiegels kan deze verlichting oranje kleuren om te waarschuwen voor objecten in de dodehoek.

Seat voorziet in een audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat in de kern gelijk is aan dat van andere merken uit de Volkswagen-groep. Ieder van de dochterbedrijven zorgt echter voor een eigen bediening en vormgeving. De vormgeving van het Seat infotainment-systeem is al even fraai als de rest van de auto, maar opnieuw zorgt de karige uitvoering voor een probleem. De optionele internet-verbinding is namelijk niet actief en dan worden zowel de mogelijkheden als de gebruikersvriendelijkheid sterk beperkt. Zo is de spraakherkenning beperkt en zijn functies die met de bestuurder "meedenken" minder effectief omdat ze de "cloud" niet kunnen gebruiken als geheugen.

De ruimte voorin is prima, ook voor lange bestuurders. De ruimte achterin is goed, wanneer de bestuurder en/of bijrijder iets inschikken zelfs zeer goed. De hier geteste Sportstourer (stationcar) biedt behalve extra laadruimte ook slimme voorzieningen om optimaal gebruik te kunnen maken van de ruimte. Zo kan de achterbank met hendels in de bagageruimte worden opgeklapt. Onder de laadvloer is een extra ruimte beschikbaar waarin de laadkabels kunnen worden opgeborgen (in een keurige, meegeleverde hoes om te voorkomen dat de bagageruimte vies wordt).

„De e-Hybrid biedt wel de rust en het financiĆ«le voordeel van een elektrische auto, maar niet de zorg om steeds te moeten laden“

Plug-in hybirde

De reden voor deze tweede proefrit met de Leon is de introductie van de plug-inhybride. Dit staat voor meer dan zomaar een hybride (elektrische hulpmotor), maar minder dan een volledig elektrische auto. Daarmee richt Seat zich op klanten die om welke reden dan ook nog niet klaar zijn voor de geheel elektrische auto, maar wel voordeliger en schoner willen rijden. De "1.5 e-Hybrid"-aandrijflijn bestaat uit een 1.4 liter benzinemotor en een elektromotor. Die laatste wordt gevoed voor een 13 kWh sterke lithium-ion batterij die onder de achterbank is geplaatst.

Indien de accu geheel is opgeladen kan de Leon 52 km geheel elektrisch rijden (60 km volgens de WLTP-norm). Dan is de Leon e-Hybrid veel stiller dan een gewone Leon. De aandrijving is bovendien veel soepeler en de prestaties worden met meer gemak geleverd. Dat laatste is belangrijk om te vermelden, want bij sommige plug-inhybrids is de benzinemotor zoveel sterker dan de elektromotor dat het verschil tussen beide te groot is.

Ondanks de prima prestaties en souplesse voelt de Leon e-Hybrid in elektrische modus niet als een volwaardige elektrische auto. Zo is het niet mogelijk om te rijden met één pedaal (gas loslaten = remmen) en dat is één van de voordelen van elektrisch rijden. Daarbij heeft Seat een grote afstand gecreëerd tussen de techniek en de bestuurder, waardoor deze nauwelijks betrokken is bij het rijden. Bovendien zijn veel gebruikte functies (o.a. wisselen tussen elektrische modus en aandrijving op benzine) diep verstopt in menu's, waardoor Seat het gebruik ervan bijna lijkt te ontmoedigen.

Wanneer de batterij leeg is (of de bestuurder de hendel van de automatische versnellingsbak aantikt), is de benzinemotor de belangrijkste krachtbron en zorgt de elektromotor slechts voor assistentie. Ook dan is de Leon e-Hybrid stil en comfortabel. Wanneer de beide motoren hun krachten bundelen zijn de prestaties logischerwijs nog beter, maar vanwege de grote afstand tot de techniek is de Leon nooit een opwindende auto om te rijden.

Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van de verdeling tussen elektrisch rijden en rijden op de benzinemotor. Hoe vaker wordt geladen, hoe lager het verbruik. Wanneer iedere 50 km wordt opgeladen, is een verbruik van nul mogelijk. Reken bij rijden op alleen de benzinemotor op een verbruik van ongeveer 1 op 20, waarmee de e-Hybrid nog steeds vlotter én zuiniger is dan een standaard Leon. Het elektrisch laden verliep tijdens de testperiode steeds moeiteloos. Echter, de laad-aansluiting zit op de meest onhandige plek: rechts voor. Dat betekent verplicht vooruit inparkeren in haakse vakken (minder nauwkeurig inparkeren, gevaarlijker bij uitparkeren) en het risico dat passerend verkeer de stekker raakt bij parallel parkeren.

Weggedrag

Omdat de Leon slechts een half elektrische auto is, is de accu veel kleiner dan in een geheel elektrische auto. Daarom is het gewicht van de accu beperkt en rijdt de e-Hybrid als iedere andere Leon. Omdat Seat tegenwoordig een sportief submerk heeft (Cupra), is gekozen voor een weinig uitgesproken weggedrag. De Leon stuurt prima, heeft een goede wegligging, maar communiceert dat nauwelijks met de inzittenden.

Conclusie

De Seat Leon (Sportstourer) is voortaan ook leverbaar als plug-in hybride (PHEV). Sommige merken kiezen bij een dergelijke techniek voor zinnenprikkelende prestaties of etaleren de techniek. Seat daarentegen kiest voor een karakter dat zoveel mogelijk lijkt op dat van een reguliere benzinemotor. De e-Hybrid is vlot, stil, soepel en veel zuiniger dan een standaard Leon. Het karakter is echter hetzelfde. De techniek cijfert zichzelf zoveel mogelijk weg om het leven makkelijk te maken. Het sportieve karakter waar Seat voorheen om bekend staat is nu geheel voorbehouden aan de Cupra-modellen.

Met deze keuze kiest Seat er steevast voor om wel de lusten, maar niet de lasten te bieden. De e-Hybrid biedt wel de rust en het financiële voordeel van een elektrische auto, maar niet de zorg om steeds te moeten laden. De vormgeving is (indien gekozen voor een sprekende kleur) uitgesproken, maar dit gaat nooit ten koste van de ergonomie of functionaliteit.

plus Ruim

Vlot, stil en zuinig

Geslaagde vormgeving min Karige basis-uitrusting

Onhandige / gevaarlijke locatie laad-aansluiting

Matige functionaliteit infotainment-systeem zonder internet-verbinding

