Cupra is een jong merk en is zichzelf overduidelijk nog aan het ontdekken. Sinds de Born op de markt is, is de prijs drie keer verlaagd en zijn er nog veel vaker nieuwe uitvoeringen toegevoegd. Inmiddels is er een sportief topmodel genaamd "VZ" en is eerder de hier gereden basisversie genaamd "Impuls" toegevoegd.

Aan de buitenkant is er na al die jaren en tussen al die varianten weinig verschil te zien. Ook als Impuls heeft de Born alle kenmerken van een Cupra met extravagante vormgeving en koperkleurige accenten. Bij een testverslag van de technisch identieke Volkswagen ID.3 is ooit geschreven dat dat model alles is behalve begeerlijk. En precies aantrekkingskracht is wat de Born in overvloed heeft!

Ruimte en uitrusting

Omdat het te kostbaar zou zijn om speciaal voor een Impuls een ander interieur te ontwerpen, inclusief de bijbehorende aanpassingen in de productielijn, heeft de instapper hetzelfde strakke interieur als de duurdere versies. Zo biedt de Born een geslaagde mix van minimalisme en sportiviteit. Het lijnenspel van het interieur is veel tammer dan van het exterieur, maar wederom zorgen de koperkleurige accenten voor een heel eigen uitstraling. Mede dankzij de inzet met fraaie stoffen geeft de Born echt het gevoel dat dit een bijzondere auto is. De kuipstoelen zorgen voor een sportief element, maar zijn tegelijkertijd voldoende comfortabel voor lange ritten. De ruimte op de achterbank is gemiddeld voor een auto van deze omvang. De Born heeft geen extra bergruimte onder de motorkap ("frunk").

Dat de Born is gebaseerd op de Volkswagen ID.3 blijkt ook uit de bediening en het kleine beeldscherm achter het stuurwiel. Omdat daarop alleen essentiële gegevens worden getoond is het toch heel overzichtelijk. Op het centrale beeldscherm kiest Cupra wederom voor uiterlijk vertoon, want de menu's bestaan uit diagonale panelen. Dit vraagt enige gewenning, maar dankzij de logische opzet werkt het uiteindelijk net zo goed als andere systemen.

„De Autozine-redactie schrijft vaak bij tests van hybride auto's dat elektrische auto's inmiddels goedkoper zijn en beter rijden. De Cupra Born Impuls is daarvan het perfecte voorbeeld“

Om de Impuls-uitvoering voordelig aan te kunnen bieden heeft Cupra bezuinigd op de uitrusting. Daarom heeft deze versie geen elektrisch bedienbare achterklep, geen zonnedak, geen navigatiesysteem, geen dodehoekdetectie, geen sleutelvrije toegang, geen cruise-control en geen achteruitrijcamera. Vooral die laatste is echt gemist, want een camera achterop maakt niet alleen parkeren makkelijker maar ook manoeuvreren en is dus een echte veiligheidsvoorziening. In plaats van cruise-control biedt de Impuls een snelheidsbegrenzer, zodat de bestuurder toch bekeuringen kan voorkomen bij bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Navigeren gaat prima met de mobiele telefoon, want Apple CarPlay en Android Auto worden ondersteund.

Goedkope elektrische auto

De Born biedt inmiddels de keuze tussen verschillende batterijen en elektromotoren. Deze goedkope elektrische auto is logischerwijs voorzien van de lichtste batterij en motor, zijnde 58 kWh en 204 pk. De software zorgt ervoor dat de Born zeer alert reageert op het stroompedaal en daarom absoluut niet voelt als "instapper". Keer op keer schiet de Born er vandoor, zowel vanuit stilstand als bij tussenacceleraties op de snelweg. Dat is deels te danken aan de daadwerkelijke daadkracht en deels aan de gretige reactie, waardoor de auto sneller lijkt dan hij is.

Alhoewel het niet mogelijk is om met één pedaal te rijden, vertraagt de Born in de B-stand wel zodanig sterk dat het rempedaal zelden hoeft te worden gebruikt. Ook het sterke inhouden bij het loslaten van het stroompedaal geeft de Born een "wild" en dus sportief karakter. Bovendien maakt Cupra hiermee optimaal gebruik van de mogelijkheden die elektrisch rijden biedt en dus biedt de Born echt meerwaarde boven een soortgelijke auto met verbrandingsmotor. Ook heel handig: de Born gaat aan zodra "drive" wordt gekozen en schakelt zichzelf uit wanneer "park" wordt gekozen en de bestuurder uitstapt. Hier dus geen ouderwets gedoe met een sleutel of een startknop.

Cupra belooft een verbruik van 15 kWh per 100 km en dat kon tijdens de test onder gunstige weersomstandigheden inderdaad worden gerealiseerd. De actieradius komt daarmee uit op 356 km en dat is keurig voor een auto met dit prijskaartje. Helaas worden de beloften op het gebied van snelladen niet waargemaakt. Bij laden met een bijna lege accu piekte de Born even op 70 kW om daarna te dalen tot 55 kW tot de batterij voor 80% was opgeladen. Tijdens het laden geeft de Born lekker veel informatie over het proces, zodat de bestuurder weet wat er gaande is en op het juiste moment kan beslissen om het snelladen te stoppen.

Weggedrag

De reden om de Cupra Born te verkiezen boven de Volkswagen ID.3 is niet alleen het extravagantere uiterlijk. Het weggedrag is echt anders omdat het onderstel van de Born met 2 cm is verlaagd. Desondanks is het comfort ruim voldoende. Omdat de auto lager is, en de velgen kleinere wangen hebben, is de besturing ook scherper. Daarom leent de Born zich niet alleen voor een sportieve rijstijl, maar daagt er zelfs toe uit!

De Autozine-redactie schrijft vaak bij tests van hybride auto's dat elektrische auto's inmiddels goedkoper zijn en beter rijden. De Cupra Born Impuls is daarvan het perfecte voorbeeld. Want behalve dat de Impuls voordelig is in aanschaf, biedt de Born meer rijplezier tegen een lagere prijs.

Impuls wordt Essential

Let op: de Impuls kwam veel later dan gewenst bij de redactie. Inmiddels is een facelift van de Born aangekondigd. De Impuls krijgt een nieuwe naam en zal als "Essential" terugkeren. De Impuls kost 34.000 euro rijklaar, de prijs van de Essential is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Conclusie

De Cupra Born is verkrijgbaar in vele uitvoeringen. Er is een extra snelle versie om te laten zien waartoe Cupra in staat is. De Impuls / Essential is het instapmodel, waarmee Cupra bereikbaar is voor een grotere doelgroep. Zo'n voordelige versie leidt tot twee vragen: waarop is bezuinigd en rijdt de Impuls wel als een echte Cupra?

Het antwoord op het eerste deel van de vraag is: de uitrusting. Echter, die is nog altijd meer dan voldoende en daarom heeft de bestuurder nooit het gevoel een armoedige of simpele auto te rijden. Net als de andere versies van de Cupra heeft de Impuls / Essential een verlaagd onderstel, grote velgen en een directe besturing voor een dynamisch weggedrag. De prestaties van de 204 pk sterke motor zijn goed en lijken nog beter dankzij de gretige reactie op het stroompedaal.

Kortom: ja, ook de Impuls / Essential rijdt als een echte Cupra. Wie de Impuls daarom alleen vanwege de prijs heeft gekozen kan gerust zijn: het is ook nog eens een heel verstandige keuze!