Gouden greep

Nog een verschil met andere merken: bij de meeste concurrenten lijkt iedere volgende generatie van een model op de vorige. Op die manier is de nieuwkomer eenvoudig te herkennen en vertrouwd. Bij Renault daarentegen is iedere generatie van de Megane radicaal anders dan de vorige!

De vijfde generatie van de Renault Megane is gedrongen en gespierd en heeft daarmee iets van een SUV. Dat is te danken aan de verhouding van metaal tot glas in combinatie met zeer grote wielen, alsmede aan het platform. Omdat de Megane er alleen is als elektrische auto, is het platform ontworpen om ruimte te bieden aan een kleine motor en een grote batterij. Dit in tegenstelling tot een conventioneel platform, waar de motor juist veel ruimte vraagt en de brandstoftank weinig. Ook daarom heeft de Megane de uitstraling die kenmerkend is voor moderne elektrische auto's.

De getoonde auto is een zogenaamde "Iconic"-uitvoering. Voor wie niet is gediend van een tweekleurig koetswerk of de gouden accenten zijn er ook tammer uitziende varianten.

Ruimte

De Megane E-Tech is het eerste model van een nieuwe generatie Renaults en dat blijkt ook uit de opzet van het interieur. Omdat het platform op maat is gemaakt voor elektrische auto's, kan ieder hoekje en gaatje worden benut voor batterijen. De ruimte voorin is daarom goed, maar onder de stoelen is geen ruimte voor de voeten van de inzittenden. De beenruimte achterin is voldoende, maar niet meer dan dat.

Ondanks alle batterijen in de vloer is de bagageruimte juist zeer diep. Onder de laadvloer is zelfs een extra vak te vinden waarin de laadkabels kunnen worden opgeborgen. Die lage vloer resulteert wel in een forse tildrempel.

Uitrusting

Om de Megane E-Tech een futuristische uitstraling te geven is het dashboard van de testauto uitgevoerd met chroom in combinatie met hout dat middels lasertechniek in een fijnmazig patroon is gesneden. Alhoewel de overige materialen er heel gewoon uitzien (en voelen), heeft Renault intensief gebruik gemaakt van gerecycleerde grondstoffen.

Achter het stuurwiel is een beeldscherm te vinden dat, onderbroken door een luchtrooster, overloopt in een groot staand beeldscherm midden op het dashboard. Renault maakt optimaal gebruik van de voordelen die deze opzet biedt, want de bestuurder kan kiezen uit verschillende layouts.

„elektrische aandrijving was de enige logische manier om de nieuwe Megane significant beter te maken dan de vorige“

Voor de communicatie-, navigatie- en assistentiefuncties heeft Renault een beroep gedaan op Google's Android besturings­systeem. Ook zonder in te loggen met een Google-account zijn de meeste functies beschikbaar. Bovendien is het mogelijk meerdere gebruikersprofielen aan te maken, waarbij gebruikers ervoor kunnen kiezen Android niet te gebruiken en geen data te delen (alhoewel het systeem hier wel veelvuldig om blijft vragen). Als alternatief kan dan gebruik worden gemaakt van Apple CarPlay of Android Auto.

Uiteraard kan dit zogenaamde "infotainment"-systeem via de ingebouwde internetaansluiting updates ontvangen. Gelukkig, want tijdens de testperiode bevroor het beeld meer dan eens. Daarnaast schakelde het linker beeldscherm na enkele dagen rijden spontaan over op het Frans en was er geen mogelijkheid om dit terug te zetten naar Nederlands of Engels.

De hier gereden luxe variant is voorzien van een audiosysteem van specialist Harman Kardon. De klank is rijk, helder en ook aangenaam na vele uren luisteren. Het is echter niet zo verfijnd dat het de naam "hifi" of "high end" waardig is.

Op het gebied van veiligheid biedt de Megane alle actieve en passieve veiligheidssystemen die mogen worden verwacht van een moderne auto, maar hier biedt de Megane geen innovatie. Op één uitzondering na: om ervoor te zorgen dat de bestuurder de handen zoveel mogelijk aan het stuurwiel kan houden, zijn vrijwel alle bedieningselementen op en rond het stuurwiel geplaatst. Het gevolg: rechts achter het stuurwiel zijn niet minder dan vier hendels (bediening automaat, audio, ruitenwissers, regeneratie) te vinden. Tijdens de test leidde dit soms tot verwarring, waardoor bijvoorbeeld de ruitenwissers werden ingeschakeld in plaats van de achteruit.

Elektrisch rijden

De Megane E-Tech biedt de keuze uit verschillende batterijen (40 kWh en 60 kWh) en motoren (130 pk en 220 pk). Bovendien zijn er "boost charge" en "optimum charge" versies, die bepalen hoe snel de auto kan opladen (85 kW of 130 kW).

Voor deze test is gereden met de grootste batterij in combinatie met de krachtigste motor en de snelste lader. Net als bij andere modellen van Renault bepaalt "Multi Sense" het karakter van de auto. Dit beïnvloedt niet alleen de reactie op het stroompedaal, maar ook de besturing en zelfs de sfeerverlichting. In zowel de sportieve als de comfortabele modus is de Megane E-Tech vlot en daadkrachtig. Niet alleen vanuit stilstand, maar ook eenmaal op snelheid is altijd meer dan voldoende reserve beschikbaar om nog eens flink te accelereren. Alleen in de eco-stand wordt overduidelijk overal op bespaard en is het met de levendigheid gedaan.

De bestuurder kan bepalen hoeveel energie wordt teruggewonnen wanneer het stroompedaal wordt losgelaten. Zoals bij iedere elektrische auto geldt: hoe meer de auto inhoudt, hoe meer energie wordt teruggewonnen. In tegenstelling tot andere elektrische auto's kan echter niet met één pedaal worden gereden. Ook bij maximaal regenereren blijft de Megane met zo'n 8 km/u doorrollen. Tip: door de adaptieve cruise­control met file­functie te gebruiken komt de Megane wél automatisch tot stilstand, alleen dan geeft de bestuurder de controle geheel uit handen.

Tijdens de testperiode kon 387 tot 450 km (gemiddeld verbruik: 15.8 kWh / 100 km) worden afgelegd op een batterij. Dit bereik komt exact overeen met de belofte van Renault. Met een vrijwel lege accu begon het laden op 100 kW, maar dit daalde spoedig naar 60 kW waarna deze snelheid langdurig werd aangehouden. Desondanks was de batterij na zo'n 20 minuten laden weer voor 80% gevuld. Bij een publieke lader kan de Megane E-Tech laden met 22 kW en dat is sneller dan sommige elektrische auto's van zogenaamde "premium"-merken!

Weggedrag

Elektrische auto's weten het hoge gewicht, veroorzaakt door de batterij, steeds beter te verhullen. Toch is wel degelijk merkbaar dat dit een zware auto is. Zo hebben de voorwielen er duidelijk moeite mee om het motorvermogen in een bocht te verwerken. Als het gaat om dynamiek blijft de vorige Megane daarom in het voordeel.

Echter, de nieuwe Megane overtuigt met comfort. De elektrische aandrijving doet zijn werk zo goed als onhoorbaar. De geluiden van de banden en rijwind zijn gering en het lage zwaartepunt geeft de Megane E-Tech een stabiel en vertrouwenwekkend weggedrag.

Conclusie

Is de nieuwe elektrisch aangedreven Renault Megane E-Tech een gouden greep of een mispeer? Het eerste, want het is de enige logische weg tot echte vooruitgang. Met een verbrandingsmotor had Renault alleen kunnen innoveren op het gebied van uiterlijk en ergonomie. Bovendien zouden zowel Renault als de klant de hoofdprijs betalen. Autofabrikanten betalen namelijk belasting over de uitstoot van hun verkochte auto's. Inmiddels kosten elektrische auto's hetzelfde als auto's met verbrandingsmotor, maar die laatste zijn duurder in gebruik (brandstof, afschrijving, onderhoud).

Toch is de Megane E-Tech veel meer dan alleen een logische stap vooruit. Het nieuwe platform biedt veel binnenruimte uit beperkte buitenmaten (alhoewel niet zo extreem als sommige concurrenten). De elektrische aandrijving maakt het mogelijk om veiligheids- en assistentiesystemen slimmer en accurater te maken. En uiteraard zorgt de elektromotor voor veel meer comfort. Kortom: elektrische aandrijving was de enige logische manier om de nieuwe Megane significant beter te maken dan de vorige.