De Kia EV4 valt in het meest populaire segment ter wereld: dat van de middelgrote auto's. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Kopers in het ene deel van de wereld hebben namelijk heel andere voorkeuren dan kopers in een ander deel. Mede daarom hanteert Kia twee stijlen voor elektrische auto's: een "blokkendoos-stijl" voor SUV's en een meer gestroomlijnd ontwerp voor conventionele lage auto's. Beide bedienen zich van rechte lijnen met scherpe hoeken en beide hebben kleine koplampen voor een scherpe blik. Toen die stijl was toegepast op een fors uitgevallen middenklasser was het ene deel van de wereld razend enthousiast, terwijl de meningen in Europa verdeeld waren. Daarom is de EV4 beschikbaar in twee varianten: hatchback voor Europa en de "Fastback" voor de rest van de wereld.

Ondanks de goede bedoelingen van Kia, heeft Autozine moeite met de vormgeving van de hier gereden EV4 hatchback. Zo is de neus extreem laag, waardoor de cabine ongebruikelijk groot lijkt. De c-stijl is heel groot, waardoor de achterkant gevoelsmatig zwaarder is dan de voorkant. Tenslotte zijn de ruiten in het voorportier optisch korter dan die in het achterportier. Het zorgt er allemaal voor dat de balans van de auto visueel niet klopt.

Ruimte

Toch zit er logica achter het ontwerp! De EV4 is namelijk bedoeld als de gezinsauto van Kia. Daarom hebben de ontwerpers die wielbasis zo lang mogelijk gemaakt voor maximale binnenruimte. Voorin is er daarom niet alleen volop hoofd- en beenruimte, maar ook veel beweegruimte (en bergruimte!) rondom de voorstoelen. Om te benadrukken dat dit geen SUV is, is de zit extra laag (4 cm lager dan die van de EV3). Voor personen van klein postuur is het lastig om een zitpositie te vinden. De voetsteun komt te ver naar voren, terwijl het stuurwiel voor hen onvoldoende verstelbaar is.

De ruimte achterin de EV4 is ongekend voor een auto in dit segment. Dankzij de vreemdsoortig grote achterdeuren is de toegang eenvoudig, waarna ook volwassenen royaal zitten. De ruimte achterin deze hatchback is zelfs beter dan die van grotere auto's en SUV's! Ook de bagageruimte is fors bemeten. De EV4 voorziet niet in bergruimte onder de motorkap ("frunk").

Uitrusting

Op het dashboard staat een beeldscherm dat zich uitstrekt van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard. Hiermee worden de meeste functies bediend, maar voor veelgebruikte zaken zijn fysieke knoppen beschikbaar. Daarbij zijn veel functies te bedienen met knoppen op het stuurwiel. In de praktijk heeft Kia hierin een goede balans gevonden. Er is nooit gezocht naar functies en nooit kwam de veiligheid in gevaar omdat tijdens het rijden door menu's op een beeldscherm moest worden gebladerd.

„de EV4 is bedoeld als gezinsauto en daarom is gekozen voor een terughoudend karakter waarbij rust en comfort voorop staan“

Kia voorziet in een eigen infotainment-systeem en is dus niet afhankelijk van externe partijen voor updates of uitbreiding van de functionaliteit. Het optionele audiosysteem van Harman Karon heeft een vol en commercieel geluid.

De actieve veiligheidsvoorzieningen zijn, net als bij andere merken, te prominent aanwezig en maken veel fouten (lezen van verkeersborden voor andere rijstroken / uitritten, geen verkeersinzicht). Kia heeft het daarom makkelijk gemaakt om ze uit te schakelen.

Elektrische auto

Bij de introductie van de Kia EV6 liep de fabrikant voorop op het gebied van accu-techniek en elektrische aandrijving. Die techniek is in de loop der jaren alleen maar verbeterd en vindt nu zijn weg naar een alledaags model zoals deze EV4. Daarbij biedt de eerder genoemde lange wielbasis ruimte voor een groot accu-pakket. De hier gereden "long range"-uitvoering (81.4 kWh batterij) heeft daarom een theoretische actieradius van 625 km. Daarmee richt Kia zich op kopers die niet thuis, onderweg of op het werk kunnen bijladen en daarom noodgedwongen periodiek moeten opladen (gebruik als een auto met benzinemotor: vullen, leegrijden en weer vullen).

Kia benut alle voordelen die elektrisch rijden biedt, te beginnen met de mogelijkheid om elektrische apparaten van stroom te voorzien (V2L), een woning van stroom te voorzien (V2H) en energie terug te leveren aan het net (V2G). Om de prijs laag te houden is de EV4 niet voorzien van 800-volt, maar van 400-volt techniek. Desondanks kan de batterij onder ideale omstandigheden van 10% tot 80% worden opgeladen in 31 minuten.

De EV4 reageert aanvankelijk kalm en terughoudend op het stroompedaal. Echter, zodra wordt aangedrongen is onmiddellijk vermogen beschikbaar en dat geeft het superieure gevoel dat hoort bij elektrisch rijden. Met hendels aan het stuurwiel kan in stappen worden bepaald hoe sterk de auto snelheid mindert bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen.

Tijdens de proefrit op een veeleisend traject onder gunstige weersomstandigheden kwam het testverbruik uit op 15.3 kWh per 100 km en dat is gemiddeld voor een auto als deze. De elektromotor en de rijwind zijn zo goed als onhoorbaar, de rijgeluiden zijn voornamelijk afkomstig van de banden. Op goed wegdek is de EV4 fluisterstil.

Weggedrag

Kia heeft de EV4 hatchback niet alleen voor Europa ontworpen, ook het weggedrag is afgestemd op de Europese smaak. Volgens Kia is gedurende duizenden kilometers op de Duitse Nürburgring het weggedrag door de technici verfijnd. Toch is hier in de praktijk weinig van te merken. De besturing biedt weliswaar de nodige weerstand, maar is toch gevoelloos. De auto reageert altijd met enige vertraging op commando's van de bestuurder. Dat beperkt de communicatie en resulteert in een kunstmatig gevoel.

Alleen door veel te rijden is te merken dat de balans van het onderstel goed is. De EV4 reageert goedmoedig in extreme situaties. De elektronica probeert het rijden zo makkelijk mogelijk te maken door onder uiteenlopende omstandigheden hetzelfde te reageren. Dat maakt het rijden met de EV4 minder inspannend voor de bestuurder en comfortabeler voor de passagiers.

Conclusie

Kan een middelgrote auto met een gemiddelde prijs toch bijzonder zijn? Zeker! De EV4 valt op door het uiterlijk, alhoewel dat niet bij iedereen in de smaak valt. De ongebruikelijke lijnen zorgen voor uitzonderlijk veel binnenruimte en voor een gezinsauto is dat een belangrijk pluspunt. Daarbij heeft de EV4 een moderne elektrische aandrijflijn en benut Kia alle voordelen van elektrisch rijden, inclusief de mogelijkheid om elektriciteit terug te leveren. Het bereik is even groot als dat van een soortgelijke auto met benzinemotor.

Het weggedrag is weinig uitgesproken. De EV4 communiceert nauwelijks met de bestuurder en het gevoel dat er is, is kunstmatig. Dit is een groot verschil met de Kia EV3, die zich juist onderscheidt van de concurrentie met de superieure rijeigenschappen. Echter, de EV4 is bedoeld als gezinsauto en daarom is gekozen voor een terughoudend karakter waarbij rust en comfort voorop staan.