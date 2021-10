Autotest | Cupra is een Spaanse fabrikant van sportieve auto's. Dit nieuwe merk onderscheidt zich door de nadruk te leggen op elektrische aandrijving. Echter, bij auto's met een verbrandingsmotor kan eenvoudig winst worden geboekt met een lagere bouw, sterkere motor of geavanceerdere techniek. Elektrische auto's daarentegen hebben standaard een laag zwaartepunt, sterkere motoren en geavanceerde techniek. Weet de eerste volledig elektrische auto van Cupra desondanks meerwaarde te bieden?

Sportiviteit begint ook voor Cupra bij het uiterlijk. De Born (genoemd naar een hippe wijk in Barcelona) is geen tweezits coupé, maar wel vanaf de eerste schets overduidelijk ontworpen als elektrische auto. De korte motorkap, het grote passagierscompartinemnt en de ietwat hoge bouw (om een batterij in de bodem te kunnen verwerken) verraden dat.

Deze opzet is standaard voor elektrische auto's. De Cupra is echt anders dankzij het lijnenspel, want de Born heeft een gedrongen gestalte met een scherpe neus en lijnen die nadrukkelijk naar voren wijzen. Zo staalt de Born zelfs snelheid uit wanneer hij stilstaat! Het dak is in een contrasterende kleur uitgevoerd waardoor het koetswerk lager lijkt. Een patroon op de C-stijl zorgt ervoor dat beide helften optisch met elkaar worden verweven.

Ruimte

Mocht deze opzet bekend voorkomen, dan is dat correct want de Cupra Born deelt het platform met de Volkswagen ID.3. Dat is vooral binnenin overduidelijk, want het dashboard van beide auto's heeft dezelfde opzet en dezelfde beeldschermen (klein bovenop de stuurkolom, groot centraal op het dashboard). Een verschil zit in de stoelen, want Cupra voorziet altijd in sportstoelen of zelfs kuipstoelen. Deze laatste bieden extra zijdelingse steun en zijn tegelijkertijd voldoende comfortabel voor intensief dagelijks gebruik.

Uiteraard heeft de Born een extravagante aankleding. Dat zit in de materiaalkeuze, de kleuren en de patronen. Daardoor hebben de inzittenden altijd een bevoorrecht gevoel en is de Born ook interessant zonder hard te hoeven rijden. Een leuk weetje: de zachte stof van de kuipstoelen bestaat uit gerecycled pastic van de Spaanse visindustrie.

Uitrusting

Omdat de Cupra Born de techniek deelt met de Volkswagen ID.3 hebben beide auto's globaal dezelfde uitrusting. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is gelijk aan dat van de andere modellen van Volkswagen en Seat, alleen geeft Cupra er een eigen vormgeving aan. De slimme assistent luistert dit keer naar het codewoord "Hola, Hola" (alhoewel het tijdens de test ook op heel veel soortgelijk klinkende termen reageerde). Net als de middelgrote elektrische Volkswagen is ook de Cupra te voorzien van een head-up display waarmee informatie voor de bestuurder "zwevend" voor de auto in het blikveld van de bestuurder wordt weergegeven.

„Om echt te ervaren waartoe de Born in staat is en waar Cupra voor staat, is het nodig om te kiezen voor de sterkste variant met de meest uitgebreide uitrusting“

Uniek voor Cupra is de keuze van het audiosysteem. Het standaard audiosysteem valt al op met een grote dynamiek en is daarom altijd in om een feestje te bouwen. Het optionele systeem van Beats-audio voegt daar meer helderheid en muzikaliteit aan toe, waardoor het bij langdurig gebruik aangenamer is.

Instapmodel

De Cupra Born wordt leverbaar met drie verschillende batterijen en twee verschillende motoren. Voor deze test is eerst gereden met de meest tamme versie: de 58 kWh batterij en 150 pk sterke elektromotor. Die is vlot, stil en soepel maar verschilt weinig van andere elektrische auto's (en de ID.3 waarmee de techniek wordt gedeeld). Tijdens de test kon gemakkelijk 300 km worden afgelegd op een volle batterij en dat is in de praktijk de beste balans tussen prijs, gewicht en bruikbaarheid.

Echter, op een iets steviger onderstel na, verschilt de Born nauwelijks van andere elektrische auto's en overtuigt niet als sportwagen of zelfs maar als sportieve auto. Of om het nog botter uit te drukken: in de basisversie is de Cupra Born niet meer dan een leuk aangeklede Volkswagen ID.3 voor een zeer schappelijke meerprijs.

Topmodel

Om echt te ervaren waartoe de Born in staat is en waar Cupra voor staat, is het nodig om te kiezen voor de sterkste variant met de meest uitgebreide uitrusting. Die verwent alleen al met zoveel geavanceerde techniek dat de Born direct het gevoel geeft te rijden met een auto van een nieuwe generatie.

Bovendien zijn de sterkere versies voorzien van een sterkere batterij (77 kWh), bredere banden, grotere velgen en progressieve besturing. Alhoewel de batterij altijd in de vloer is verwerkt en dus zorgt voor een laag en centraal zwaartepunt, is de top-uitvoering veel beter in balans met zichzelf. De bestuurder merkt daardoor meteen dat de Born uiterst capabel is en wordt als vanzelf uitgedaagd om daar gebruik van te maken. Dat geeft vervolgens heel veel voldoening en dus daagt de Born continu uit tot meer!

Eén van de belangrijke kwaliteiten van de Born is, dat deze elektrische auto zijn hoge gewicht weet te verhullen. Dat geldt echter niet bij het remmen! Al na enkele stevige remacties verandert het gevoel in het rempedaal. Globaal zijn de remmen eerst bijterig en alert, maar hoe meer met de auto wordt gespeeld, hoe moelijker de remmen het hebben met het laatste deel van vaart minderen tot daadwerkelijk tot stilstand komen. Voor de volledigheid: dit staat los van het eventueel terugwinnen van energie tijdens het remmen.

Zelfs bij kalm rijden is merkbaar dat de 204 pk / 310 Nm sterke versie meer reserve aan boord heeft en veel alerter reageert op het stroompedaal. Dat maakt de Born levendiger en draagt ook bij aan het sportieve karakter. Het verschil met de basisversie is vooral op hoge snelheid merkbaar, want zelfs boven de 100 km/u heeft de sterkste Born nog een overweldigende reserve paraat. Alsof dat nog niet genoeg is, kan de Born kortstondig 20 kW extra vermogen leveren en biedt dan letterlijk en figuurlijk meer spanning dan een alledaagse elektrische auto.

Conclusie

Het bouwen van een sportieve elektrische auto is een hele uitdaging. Van nature hebben elektrische auto's al een laag zwaartepunt, sterke motoren en zelfs achterwielaandrijving. Grote batterijen en snel opladen maken het afleggen van lange afstanden zorgeloos en eenvoudig. De lat ligt dus hoog en omdat het moederbedrijf van Cupra een auto aanbiedt die van dezelfde techniek gebruik maakt (de Volkswagen ID.3) is het nog lastiger om dat te verbeteren. Wanneer wordt gekozen voor de basis-uitvoering is de Cupra daarom niet meer dan een origineel aangeklede auto, maar biedt de Born niet meer sportiviteit dan soortgelijke auto's met eenzelfde prijskaartje.

Wanneer wordt gekozen voor een sterke en luxe versie van de Born, kan Cupra zich juist uitstekend onderscheiden. Dan worden de inzittenden verwend met moderne techniek die het rijden niet alleen interessanter maakt, maar ook veiliger en makkelijker. De Cupra Born is uiterst capabel dankzij een aangepast onderstel (velgen, banden, besturing, rijhoogte) en wanneer die capaciteiten worden aangesproken geeft dat heel veel voldoening. Dankzij een sterke elektromotor (met kortstondige "boost") levert de Born ook de opwindende prestaties waar Cupra voor staat.

plus Volop rijplezier

Fors bereik, vlot opladen

Scherpe aanschafprijs, minimale kilometerprijs min In basis-uitvoering weinig sportiviteit

Remmen niet berekend op intensief en langdurig gebruik

