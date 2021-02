Autotest | Een Audi A3 wordt gekocht om de functionaliteit en om de naam. Met name op zakelijke rijders oefent de naam Audi een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Dat wordt nog eens versterkt door de strakke vormgeving en moderne techniek. In de basis is een Audi A3 al geen doorsnee auto, maar een exclusief label maakt de aantrekkingskracht nog groter. Maak kennis met het nieuwe topmodel: "40 TFSI e".

Op het eerste gezicht verschilt de "40 TFSI e" niet van andere uitvoeringen van de A3. Kenmerkend voor iedere Audi A3 sinds 1996 is een strak lijnenspel. Wat deze vierde generatie uniek maakt is de sterke uitstraling. De A3 is niet langer tijdloos en ingetogen, maar juist zelfverzekerd en modern! Ook nieuw: voortaan is de A3 alleen leverbaar als "Sportback", ofwel vijfdeurs.

Ruimte en uitrusting

Ook het interieur heeft aan karakter gewonnen. Voorheen was de A3 sober en steriel van binnen. Nu etaleert de A3 moderne techniek met accenten in pianolak zwart, omlijstingen in chroom en prominent geplaatste beeldschermen. Zowel achter het stuurwiel als centraal op het dashboard zijn grote beeldschermen te vinden waarmee de meeste functies kunnen worden bediend. In plaats van een versnellingshendel is op de middentunnel een "tuimelschakelaar" te vinden waarmee de automatische versnellingsbak wordt bediend; alles om het zo strak ontworpen lijnenspel niet te verstoren!

De uitrusting is sterk afhankelijk van de gekozen extra's. Standaard is de A3 relatief eenvoudig en functioneel, maar met de juiste opties doet de uitrusting nauwelijks onder voor die van de grotere modellen van Audi. Met opties kan ook het karakter worden bepaald. Zo is de testauto een "S-Line" met sportstuur en sportstoelen. Deze kuipstoelen zitten heerlijk, maar nemen wel veel meer ruimte in beslag dan conventionele stoelen, waardoor de beenruimte achterin sterk vermindert.

Plug-in hybrid

De reden om opnieuw met de A3 Sportback op pad te gaan is de komst van de "40 TFSI e". Het cijfer "40" geeft de rangorde van het motorvermogen weer (hoger cijfer voor meer vermogen), terwijl de "e" bij Audi staat voor een extra zuinig model. En daarmee lijkt dit een tegenstrijdig label: het zou tegelijkertijd de sterkste en de zuinigste A3 zijn!

Het "geheim" zit in de techniek: plug-inhybride aandrijving (ook wel bekend als "PHEV", voor plug-in hybrid electric vehcile). Onder de motorkap zijn een 1.4 liter benzinemotor en een elektromotor te vinden. Deze zijn samen goed voor 204 pk / 350 Nm. Net zoals iedere andere hybride laadt de A3 de batterij (13 kWh lithium ion) tijdens remmen en uitrollen. Echter, omdat dit een "plug-inhybrid" is kan ook worden geladen met een stekker en daardoor is de invloed van de elektromotor veel groter.

„De combinatie van een benzine- en een elektromotor maakt deze uitvoering van de A3 sneller, stiller, soepeler en zuiniger dan een conventionele versie“

Laden kan aan het stopcontact thuis of bij een publiek laadpunt. Een echte misser: het laadpunt zit op het linker voorscherm. Bij parallel parkeren betekent dat dat passerend verkeer de stekker zou kunnen raken. Bij haaks parkeren verplicht dit bijna tot vooruit inparkeren (grotere draaicirkel, minder zicht bij uitparkeren).

Volgens Audi kan de "A3 40 TFSI e" 67 km volledig elektrisch rijden. Tijdens de testperiode was dit echter niet meer dan 40 km (elektriciteitsverbruik: 18.2 kWh / 100 km). Dit kan deels worden veroorzaakt door uiterst ongunstige weersomstandigheden (koud, regen), maar dan nog is het verschil tussen theorie en praktijk erg groot.

Wanneer wordt gekozen voor de elektrische modus, benadert A3 PHEV de kwaliteiten van een volledig elektrische auto: venijnig snelle acceleratie, ultieme souplesse en volmaakte rust. Wanneer de batterij leeg is, schakelt het systeem soepel over op de benzinemotor en blijft het gevoel in het gaspedaal vrijwel gelijk. Dit in tegenstelling tot de vorige A3 e-tron, waarbij het samenspel tussen beide motoren absoluut niet harmonieus verliep.

Om zo veel mogelijk energie terug te winnen houdt de A3 automatisch in bij het naderen van een rotonde, scherpe bocht of gevaarlijke verkeerssituatie. In de praktijk wordt dit absoluut niet als hinderlijk of bemoeizuchtig ervaren, maar juist als een handige hulp. Op een punt laat de A3 PHEV wel verstek gaan: de beschikbare energie kan niet aan de hand van de ingegeven route van het navigatiesysteem over de rit worden verdeeld. Met andere woorden: het is aan de bestuurder om op het juiste moment voor de juiste aandrijving te kiezen.

Wanneer de batterij officieel leeg is, resteert in feite nog voldoende energie om de benzinemotor kortstondig bij te staan. Als vol gas wordt gegeven schiet de energiemeter tot 100%, gaat de naald door naar "boost" en schiet de A3 er vandoor! Op papier kost de sprint van 0 naar 100 km/u 7.6 seconden, maar gevoelsmatig is de auto veel sneller dan dat. Wanneer juist kalm wordt gereden levert de hybride aandrijflijn extra comfort. In alle gevallen is de PHEV daarom superieur aan een standaard A3. Hoeveel zuiniger de PHEV is, is afhankelijk van het aantal gereden kilometers op de benzine- of juist de elektromotor.

Weggedrag

Vanwege de extra motor en het accupakket is de 40 TFSI e ruim 200 kg zwaarder dan een vergelijkbare A3. Dankzij de directe reactie op het gaspedaal voelt de PHEV echter absoluut niet zwaarlijvig, maar juist levendig en gretig.

En dankzij een stug onderstel wordt het overgewicht ook verhuld. Alleen op een te snel genomen verkeersdrempel kan deze "gewichtige" A3 vreemde sprongen maken. In snelle bochten, bij hard remmen en alle andere omstandigheden reageert de PHEV juist stabieler en rustiger dan een conventionele A3.

Conclusie

De Audi A3 is er nu ook als "40 TFSI e". Dit label staat tegelijkertijd voor de sterkste en zuinigste uitvoering van de A3. Dat kan de auto waarmaken dankzij plug-inhybride aandrijving. De combinatie van een benzine- en een elektromotor maakt deze uitvoering van de A3 sneller, stiller, soepeler en zuiniger dan een conventionele versie. Bovendien is de aanschafprijs relatief gunstig dankzij de lage CO2-uitstoot.

In de vorige generatie van de A3 kende de plug-inhybrid techniek nog de nodige nadelen. Die problemen zijn met deze nieuwe versie allemaal opgelost. In een heel enkele situatie is merkbaar dat de hybride zwaarder is dan een standaard A3, maar in de meeste gevallen vertaalt het extra gewicht zich juist in meer rust en stabiliteit. Kortom: de Audi A3 werd al gekozen om het imago, daar komt nu een begeerlijk label bij!

plus Vlot en zuinig

Prima weggedrag

Voordeliger en beter dan een standaard A3 min Alleen compleet met opties

Kan energie niet automatisch over rit verdelen

Onhandige en gevaarlijke locatie laad-aansluiting

