Autotest | Citroën heeft naam gemaakt door uitgesproken comfortabele auto's te bouwen. Door de jaren heen hebben modellen zoals de DS, CX, XM en C6 de reputatie van Citroën niet alleen versterkt, ze hebben zelfs voor een verandering in de hele autowereld gezorgd. Nu wil Citroën opnieuw verschil maken met de nieuwe C4. Gaat dat lukken?

Afgaande op het uiterlijk blijft het antwoord op die vraag onduidelijk. De eerder genoemde modellen waren namelijk allemaal auto's in het hogere segment en de C4 is slechts een middelgrote auto met een gemiddeld prijskaartje. In feite is het nieuwe topmodel van Citroën de "9" van het chique zustermerk DS.

Met een meer traditioneel gelijnd model bij DS kan Citroën zich meer vrijheid permitteren. De C4 heeft daarom een hoge schouderlijn en grote wielen, waarmee het nieuwe model iets weg heeft van een SUV. Tegelijkertijd is de basisvorm van het koetswerk afgekeken van de roemruchte voorgangers. De C4 is geen hatchback en geen sedan, maar iets er tussenin. In details zijn zelfs de klassieke modellen te herkennen, zoals de knik bij het achterportier van de XM.

Ruimte

Vanwege de iets hogere bouw heeft de C4 ook een iets hogere instap dan gebruikelijk. Vervolgens "landen" de inzittenden in stoelen die gemaakt zijn uit twee materialen: een zachte basisstof die voor het comfort zorgt, met daaronder een stevig materiaal voor de vorm. Zelfs wie geen verstand van auto's of ergonomie heeft, merkt direct dat Citroën heel veel werk heeft gemaakt van het zitcomfort. Verwacht echter geen instelbaar zitvlak of variabele breedte; dat is te kostbaar voor een auto in dit segment.

De ruimte achterin is voldoende, maar niet meer dan dat. Met name de aflopende daklijn zorgt voor matige hoofdruimte achterin. De lage hoofdsteunen zorgen daarbij voor meer hinder dan gemak.

De bagageruimte is bovengemiddeld groot, maar zeker niet de grootse in dit segment. Erg prettig zijn de vele bergvakken, inclusief een handige lade boven het dashboardkastje waarin bijvoorbeeld een tablet-computer kan worden opgeborgen. Door deze vervolgens in een door Citroën ontwikkelde hoes te steken, kan deze tijdens het rijden veilig door de bijrijder worden gebruikt. Een folie maakt het beeldscherm onzichtbaar voor de bestuurder, terwijl de houder de airbag vrij houdt.

Uitrusting

Afgaande op de specificaties biedt de C4 alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die mogen worden verwacht van een moderne auto in dit segment. Het verschil zit in de presentatie ervan. Achter het stuurwiel is een ongebruikelijk klein beeldscherm te vinden. Door te kiezen voor eenvoudige, maar uiterst elegante, "graphics" is dit beeldscherm desondanks makkelijk leesbaar. De bestuurder kan kiezen uit diverse layouts, waarmee het beeldscherm echt meerwaarde biedt boven traditionele klokken.

De meeste functies worden bediend middels een centraal beeldscherm dat zich van dezelfde charmant simpele stijl bedient. Tijdens de testrit functioneerden alle voorzieningen naar behoren, inclusief de spraakbediening (vaste commando's in een vaste volgorde) en ondersteuning voor Apple CarPlay / Android Auto. Het standaard audiosysteem heeft een beschaafde, nette klank en staat daarom nooit tegen.

Comfort 1.0: PureTech 130

In het verre verleden zocht Citroën comfort in geavanceerde techniek, maar daar stond een stevig prijskaartje tegenover. Daarom kiest Citroën nu voor het verfijnen van bestaande technieken. Zonder gebruik te maken van elektronica reageert het onderstel anders op grote dan op kleine oneffenheden in het wegdek. Op die manier is een unieke balans tussen rust op de lange afstand en stabiliteit op hoge snelheid gevonden. De bandenkeuze speelt daarbij ook een belangrijke rol: de C4 heeft banden met relatief grote wangen en ook dat zorgt voor extra veercomfort. De C4 laat zich desgewenst op hoge snelheid door bochten smijten, maar dit geeft geen enkele voldoening waardoor de auto in zekere zin laat weten hier niet van gediend te zijn.

De "PureTech 130" benzinemotor in de testauto laat nauwelijks van zich horen. De prestaties van deze 130 pk / 230 Nm sterke krachtbron zijn ruim voldoende. Het comfort wordt slechts verstoord door de automaat, die soms merkbaar van verzet wisselt. Met deze combinatie van een eigenzinnige wielophanging en een moderne benzinemotor biedt Citroën binnen een beperkt budget bovengemiddeld comfort. Uitzonderlijk of revolutionair, zoals de Citroëns uit het verleden, is het echter niet.

„Door te kiezen voor elektrische aandrijving kan de C4 comfort versie 2.0 bieden“

Comfort 2.0: ë-C4

Om echt verschil te maken is nieuwe techniek nodig! En dat is waarom Citroën de "e-C4" introduceert. Naast de varianten met benzine- en dieselmotor is er namelijk ook een elektrisch aangedreven C4 en daarmee zet Citroën grote stappen vooruit. Alhoewel de benzinemotor zijn werk in alle rust doet, is er een verschil tussen weinig trillingen en geen trillingen. Evenzo is er een verschil tussen soms merkbaar wisselen van verzet en schakelen geheel overbodig maken.

De e-C4 heeft een 50 kWh sterke batterij en een 136 pk / 260 Nm sterke elektromotor. Deze zelfde aandrijflijn wordt ook toegepast in beduidend kleinere modellen van Peugeot en Opel. Het is daarom logisch om te verwachten dat de veel grotere C4 matig presteert. Echter, omdat nadrukkelijk voor comfort is gekozen, is dit niet van toepassing. Terwijl veel elektrische auto's imponeren met bliksemsnelle acceleratie en brutale deceleratie (om energie terug te winnen bij het loslaten van het stroompedaal), kiest Citroën voor rust. De e-C4 is slechts daadkrachtig en kiest nog meer dan andere elektrische auto's voor souplesse.

Alleen wanneer wordt gekozen voor de sportstand en wanneer wordt gereden in B-modus (in tegenstelling tot "D"), reageert de e-C4 gretig op het gaspedaal en wordt flink energie teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal. Dit laatste is echter onvoldoende om met één voet te kunnen rijden.

Volgens officiële metingen naar de WLTP-norm kan de e-C4 350 km afleggen op een volle batterij. Tijdens de testrit onder ongunstige weersomstandigheden en met intensief gebruik van de verwarming en accessoires was dit 320 km. Opladen kan thuis aan het stopcontact, aan een publiek laadpunt (11 kW over 3 fasen) of bij een snellader (100 kW). Tijdens het snelladen geeft de C4 de snelheid in kilometers per uur aan. Dit is wetenschappelijk minder verantwoord omdat het afhankelijk is van de rijstijl, maar is veelzeggender dan abstracte kilowatts of ampères. Aan een 350 kW sterke snellader wist de testauto (met een beta-versie van de software) aanvankelijk met 370 km/u te laden, maar dit viel al snel terug tot 300 km/u.

Vanwege het hogere gewicht (+ 300 kg) en het lagere zwaartepunt (de batterijen zijn in de bodem verwerkt) heeft de e-C4 een heel ander weggedrag dan de C4 met verbrandingsmotor. Ook hier is de elektrische versie in het voordeel. De "Progressive Hydraulic Cushions", zoals de schokdempers in Citroën-jargon heten, komen door het hogere gewicht beter tot hun recht. De C4 zweeft niet boven het wegdek zoals de Citroëns van weleer deden, maar reageert wel met een zekere vertraging waardoor de compacte e-C4 veel groter en statiger voelt dan hij eigenlijk is.

Conclusie

Is de nieuwe Citroën C4 even revolutionair als beroemde modellen uit het verleden? Ja, maar op zijn eigen manier. De modellen uit het hogere segment vinden namelijk hun opvolger bij Citroën's chique zustermerk DS. Dit geeft Citroën de vrijheid om te kiezen voor een unieke stijl (iets tussen sedan, hatchback en SUV in) en aankleding.

De C4 met benzine- of dieselmotor biedt het beloofde comfort dankzij de stoelen, uitrusting, geluidsisolatie en het karakter van het onderstel. De motoren zijn modern, maar niet meer dan dat. Binnen de grenzen van het budget en mechanische techniek biedt Citroën hiermee maximaal comfort.

Door te kiezen voor elektrische aandrijving kan de C4 comfort versie 2.0 bieden. De elektrische aandrijving zorgt voor meer rust, comfort en souplesse dan een verbrandingsmotor ooit kan bieden. Daarbij is het extra gewicht van de accu's geen nadeel, maar zorgt het juist voor meer rust en grootsheid. Het bereik van 350 km (320 km in de test) is ruimschoots voldoende voor dagelijkse ritten, zonder bij iedere stop te hoeven opladen en met de nodige reserve voor de gemoedsrust. Echter: dit geldt voor vrijwel iedere elektrische auto. Het verschil zit in het karakter. Veel elektrische auto's etaleren hun techniek en zetten dat in als voornaamste verkoopargument. Bij de e-C4 is elektrische aandrijving juist een middel om het comfort naar een volgend niveau te brengen.

plus Bijzonder comfortabel

Eigenzinnige vormgeving

Moderne, rijke uitrusting min Matige hoofdruimte achterin

Zicht in binnenspiegel gehinderd door balk over achterruit

Volkswagen ID.3

"Volkswagen neemt de leiding"

Nissan Leaf

"Stille revolutie"

BMW i3

"De spannendste"

Lexus CT

"PerspeCTief"