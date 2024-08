De "AllRoad" is een traditie bij Audi. Het staat voor een avontuurlijke versie van een bestaand model. Een AllRoad heeft stootranden rondom, een verhoogd onderstel voor extra bodemvrijheid en vierwielaandrijving om daadwerkelijk verder te komen buiten de gebaande paden. De "AllStreet" debuteerde op de Audi A1 en heeft een iets ander concept. Een AllStreet heeft geen vierwielaandrijving en daarom gaat het alleen om de uitstraling.

Het licht gezien

En daarvan heeft de testauto meer dan voldoende! De in de regel zo strak gelijnde en smetteloos afgewerkte A3 krijgt in de AllStreet-versie een rafelrandje en moet daarmee een andere doelgroep aanspreken dan gebruikelijk. Heel slim dus van Audi! Alle uitvoeringen hebben vanaf modeljaar 2024 een nieuwe grille en slimmere verlichting.

Audi meldt vol trots dat de bestuurder het patroon van de dagrijverlichting kan aanpassen aan de eigen smaak. In de praktijk blijkt de keuzevrijheid echter beperkt: er is keuze uit drie patronen en het is niet mogelijk om zelf een patroon samen te stellen om tot iets unieks te komen. Bovendien is het verschil tussen de drie patronen gering, want zelfs met de auto strak tegen een muur geparkeerd is bijna geen verschil in het schijnsel te zien. De slimme verlichting omvat ook animerende richtingaanwijzers. Bij het ver- en ontgrendelen geeft de A3 daarom voortaan een bescheiden lichtshow.

Premium ruimte

Zoals gebruikelijk bij Audi is het interieur zakelijk en modern. Voor modeljaar 2024 staan er nieuwe materialen op de prijslijst om de A3 ook binnenin iets meer karakter te geven. Het patroon in de portieren is bij de testauto zelfs verlicht!

„de AllStreet spreekt een nieuwe doelgroep aan en geeft de mogelijkheid om net even anders te zijn dan collega's“

Audi is een "premium" merk en dat betekent dat de producten op alle vlakken meer moeten bieden dan bij een vergelijkbare auto van een doorsnee merk. Behalve in de afwerkingskwaliteit en materiaalkeuze komt dit ook tot uiting in de stoelen. De voorstoelen zijn groot, hebben veel verstelmogelijkheden (bijvoorbeeld ook de lengte van het zitvlak) en kunnen zo ver naar achteren, dat ook zeer lange bestuurders goed zitten. Met een gemiddelde volwassene voorin, resteert achterin voldoende hoofd- en beenruimte.

Uitrusting

Voor modeljaar 2024 is de A3 voorzien van een nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem. De menu's en symbolen zijn uiterst eenvoudig, waarschijnlijk voor dezelfde elegante en minimalistische uitstraling als de rest van de auto. Echter, de vormgevers zijn hun doel voorbij gestreefd. De symbolen zijn namelijk zo simpel, dat het als minderwaardig is ervaren. Daarbij hebben de programmeurs vaak vanuit zichzelf geredeneerd en niet vanuit de gebruiker. Zo wordt in veel dialogen gemeld wat er technisch gaande is, maar niet wat dat voor de gebruiker betekent (voorbeeld: "Gebruikersrechten worden opgehaald").

Let op dat de A3 inmiddels betaalde online opties heeft. Zo waren diverse functies in de testauto alleen beschikbaar na betaling via Audi's eigen online "store". Gelukkig is ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto wel standaard (draadloos en via USB-C), dus door de mobiele telefoon te koppelen is altijd de nieuwste techniek beschikbaar. Ook de rest van de uitrusting is karig voor een auto met dit prijskaartje. Zo heeft de testauto van ruim 50.000 euro geen elektrisch bedienbare achterklep en geen sleutelvrije toegang.

Misschien wel de belangrijkste reden om de A3 juist nu te vernieuwen is om aan nieuwe wettelijke eisen op het gebied van veiligheid te voldoen. Daarom straft de A3 nu iedere fout of slordigheid van de bestuurder af. Het systeem behoort duidelijk tot de nieuwste generatie, want het biedt enige speelruimte. Bovendien: zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat, stoppen de waarschuwingen (ook als de snelheid nog te hoog is). Het systeem kan juist flink "in paniek raken" bij het overschrijden van een doorgetrokken streep, bijvoorbeeld om een spitsstrook op te rijden. Daarom is het goed dat alle "assistenten" eenvoudig zijn uit te schakelen.

Motoren

Voor deze test is gereden met de 150 pk / 250 Nm sterke versie van de 1.5 TFSI benzinemotor. Vlak voor de proefrit met de Audi A3 is een week gereden met de even grote Cupra Born en dan is de A3 een stap terug qua prestaties, rijgeluiden, comfort en natuurlijk efficiency.

Echter, ook de A3 was langere tijd te gast bij de redactie en gaandeweg werd de verbrandingsmotor weer de norm. Ook na een koude start loopt de viercilinder direct mooi rond. Het vermogen is ruim voldoende en een kleine elektromotor zorgt voor extra souplesse. Daarom heeft de "35 TFSI" altijd een aangename reserve paraat en dat zorgt voor het beoogde "premium"-gevoel. Bovendien is merkbaar dat de auto direct inhoudt bij het loslaten van het gaspedaal om energie terug te winnen en dat draagt bij aan het gebruiksgemak (remmen is niet nodig, gas los is voldoende). Dankzij de mild-hyrbid techniek kwam het testverbruik uit op een uiterst bescheiden 1 op 19. Echter, dit is niet beter dan tijdens de eerste proefrit in 2020. Op het gebied van efficiency heeft Audi dus geen merkbare winst behaald.

De automaat met dubbele koppeling ("S-Tronic") doet zijn werk perfect, want het lijkt alsof de A3 één lange versnelling heeft. Een kleine misser voor een premium-product: er is geen "auto hold", waarmee de A3 stil blijft staan wanneer het rempedaal wordt losgelaten.

Weggedrag

Zoals eerder aangegeven heeft de AllStreet een verhoogd onderstel. In theorie betekent dat een hoger zwaartepunt en dus een minder goed weggedrag. In de praktijk pakt dat echter heel anders uit! Dankzij de langere veerwegen biedt de AllStreet namelijk iets meer comfort dan de standaard A3. Het weggedrag is ondanks de langere veerwegen en het hogere zwaartepunt zelfs nog steeds het sterkste punt van de A3.

De combinatie van het geavanceerde onderstel met een verfijnde besturing maken de A3 AllStreet tot een heerlijke auto om mee onderweg te zijn. Wanneer veel wordt gevraagd is de A3 dynamisch en stabiel. Wanneer rustig wordt gereden is de AllStreet zelfs comfortabeler dan een gewone A3.

Conclusie

De Audi A3 AllStreet is als een zakenman in een strak pak, maar dan wel op sportschoenen. En met een rugtas in plaats van een attaché-koffertje. Gewaagd is het niet, maar wel onderscheidend. En daarmee is Audi in de opzet geslaagd: de AllStreet spreekt een nieuwe doelgroep aan en geeft de mogelijkheid om net even anders te zijn dan collega's.

De aanpassingen voor modeljaar 2024 zijn gering. Op het gebied van aandrijving of rijeigenschappen is weinig tot geen vooruitgang ervaren. Het nieuwe infotainment-systeem is modern en compleet, alhoewel de weergave te simpel is voor een premium-auto. Dankzij de vele nieuwe veiligheidsvoorzieningen voldoet de A3 aan de nieuwste wettelijke eisen en mag de AllStreet de straat weer op.