Autotest | Wanneer komt het moment dat een elektrische auto goedkoper is dan een vergelijkbare auto met benzinemotor? Groot nieuws! Het is zover! Afgaande op de prijslijst en specificaties is de Volkswagen ID.3 in de basisuitvoering voordeliger dan een vergelijkbare Golf. Is dit de elektrische auto voor het volk?

Elektrisch rijden binnen het bereik van een zo groot mogelijke groep kopers brengen. Dat is het doel van de Volkswagen ID.3. Door deze middelgrote Volkswagen eerst als superdeluxe "1st Edition" uit te brengen werd dat doel echter niet bereikt. Maar nu is de ID.3 er ook als "Pure". Die heeft niet alleen een eenvoudige uitrusting, maar ook een kleinere batterij en minder sterke elektromotor dan de eerste versies.

En omdat het hier gaat om het instapmodel is de testauto in de enige kleur waarvoor niet hoeft te worden bijbetaald: een matte en absoluut nietszeggende grijze tint. Ook deze basisversie is uitgevoerd met een dak in een contrasterende kleur, maar de sticker op de C-stijl die beide helften visueel met elkaar verbindt ontbreekt. Sowieso is merkbaar dat de ID.3 is ontworpen om een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken. Alhoewel het lijnenspel onmiskenbaar modern en vernieuwend is, heeft de ID.3 geen uitgesproken karakter en daarom is de auto niet begeerlijk.

Ruimte en uitrusting

De ID.3 is vanaf de eerste schets ontworpen als elektrische auto en dat heeft als voordeel dat de binnenruimte optimaal kon worden benut. Immers, een elektromotor vraagt veel minder ruimte dan een verbrandingsmotor en dus kon worden gekozen voor een korte motorkap en een lang passagierscompartiment. Gezien de buitenmaten is de ruimte voor- en achterin mede daarom uitmuntend.

Voor de ID.3 breekt Volkswagen met tradities uit het verleden, want het gehele interieur is nieuw vormgegeven. Daarbij zijn zaken teruggebracht tot de essentie, zodat de bestuurder minder wordt afgeleid en de cabine maximale functionaliteit biedt. Omdat dit de basisuitvoering is ontbreken luxe voorzieningen zoals camera's rondom, dodehoekdetectie, slim grootlicht, sleutelvrije toegang en een head-up display.

Echter, alle zaken die de ID.3 tot een vooruitstrevende auto maken zijn wel aanwezig. De meest interessante daarvan is het "ID.Light". Dit is een lichtstrip onder de voorruit over de gehele breedte van de auto. Deze geeft met kleuren en patronen hints van het navigatiesysteem (animeren in de richting van een afslag), de bluetooth-telefoon interface (oplichten bij inkomend gesprek) en de laadstatus (groen oplichtende accu-indicator). Het ID.Light is in de praktijk bijzonder handig en ontbrak gevoelsmatig direct bij de volgende testauto.

Ook de ID.3 Pure is voorzien van de nieuwste generatie van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem van Volkswagen. Omdat controlelampjes, een toerenteller of een koelwatertemperatuurmeter bij een elektrische auto allemaal overbodig zijn, is achter het stuurwiel slechts een klein en elegant beeldschermpje te vinden waarop de meest essentiële gegevens voor de bestuurder zijn af te lezen. Bij de eerste test van de ID.3 leek de software nog niet helemaal klaar te zijn. Op een trage start van de computer na, werden tijdens deze tweede test geen storende fouten in de software ontdekt.

„Vergeleken met een Volkswagen Golf met verbrandingsmotor is de ID.3 sneller, stiller, comfortabeler en voordeliger per kilometer“

Elektrisch rijden

De Volkswagen ID.3 is verkrijgbaar met een 45, 58 en 77 kWh sterke batterij. Daarnaast is er de keuze uit een 150 of 204 pk sterke elektromotor. De reden voor deze test is de beschikbaarheid van de versie met 45 kWh batterij en 150 pk motor. Daarmee is de ID.3 namelijk zeer concurrerend geprijsd! Voor de prijs van de ID.3 Pure levert Volkswagen ook een Golf. Andere elektrische auto's met dit prijskaartje zijn in de regel een maatje kleiner.

De vraag is dus: zijn de kleinste batterij en de zwakste motor wel voldoende? Het antwoord is: ja, ruimschoots. Met de 150 pk sterke motor op de achterwielen is de ID.3 niet snel of scherp, maar wel vlot. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u in 8.9 seconden is misschien niet indrukwekkend. De sprint van 100 naar 160 km/u (tevens topsnelheid) is dat zeker wel. Eenmaal op snelheid heerst bovendien de rust die hoort bij elektrisch rijden. Daarmee is dit een heerlijke auto voor het afleggen van lange afstanden!

Daartoe is ook deze eenvoudigste ID.3 goed in staat, want in de praktijk kon steeds 325 km op een volle batterij worden afgelegd (officiële actieradius volgens WLTP-meting: 340 km). Dit is mede te danken aan de gunstige stroomlijn en het lage verbruik. In de testperiode zijn meerdere lange ritten gemaakt, waarbij regelmatig stevig is doorgereden op de Duitse Autobahn. Desondanks kwam het gemiddelde verbruik over ruim 1.000 km uit op een gemiddelde van 14.1 kWh / 100 km en dat is uitzonderlijk zuinig.

Omdat een kleinere batterij minder energie nodig heeft, laadt de ID.3 Pure minder snel dan de andere uitvoeringen (50 kW). Indien de auto wordt voorzien van het "City"-pakket kan met maximaal 100 kW worden geladen, waarvan in de praktijk zo'n 76 kW kan worden waargemaakt. Hiermee is de gemiddelde lunchstop voldoende om de batterij van 10 tot 80% op te laden.

Weggedrag

Tenslotte het weggedrag. Hier is de basisuitvoering zelfs superieur aan de andere versies! Het is duidelijk merkbaar dat de kleinere batterij ook lichter is en dat heeft een positieve invloed op het weggedrag. Ook met de zwaardere batterij weet de ID.3 zijn gewicht goed te verhullen, maar de ID.3 Pure is merkbaar nog levendiger en lichtvoetiger.

Deze 45 kW versie gedraagt zich vrijwel hetzelfde als de conventionele modellen van Volkswagen, zoals de Golf. In de bocht is nauwelijks merkbaar dat dit een elektrische auto is en daarom zal menigeen zich nog sneller thuisvoelen in de ID.3 Pure.

Conclusie

Is de Volkswagen ID.3 in de basisuitvoering de elektrische auto voor het volk? Ja, zeker! Sterker nog: de ID.3 Pure heeft de verwachtingen overtroffen! De "zwakke" elektromotor voldoet ruimschoots. De "kleine" batterij is in de praktijk goed voor ruim 320 km bereik. En omdat vlot kan worden opgeladen is ook het afleggen van langere afstanden geen probleem.

In de uitrusting en de extreem saaie basiskleur is wel merkbaar dat het hier een basisversie betreft. Echter, op enkele details na geeft de Pure nooit het gevoel dat er zaken ontbreken. Dat is mede te danken aan het feit dat alle zaken die de ID.3 modern en vooruitstrevend maken wel aanwezig zijn. Denk daarbij aan functies voor semi-autonoom rijden, automatisch regenereren en een infotainment-systeem met internetverbinding

Wat de ID.3 nog steeds niet is, is begeerlijk. Daarvoor is de auto te doordacht en te verstandig. De ID.3 is overduidelijk gericht op de gemiddelde koper met een gemiddelde smaak en heeft daarom geen sterk karakter. Daar staat tegenover dat de ID.3 Pure misschien wel de verstandigste auto is van dit moment. Voor de prijs van een ID.3 Pure leveren andere merken alleen kleinere elektrische auto's. Vergeleken met een Volkswagen Golf met verbrandingsmotor is de ID.3 sneller, stiller, comfortabeler en voordeliger per kilometer.

plus Doordachte en vernieuwende ergonomie

Prima prestaties en bereik in basis-uitvoering

Voordeliger in aanschaf en gebruik dan een vergelijkbare VW Golf min Extreem saaie standaardkleur

Met 1 pedaal rijden niet mogelijk

