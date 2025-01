De C4 blijft uniek met het koetswerk. De C4 is hoger dan een standaard hatchback, maar heeft een aflopende daklijn die de auto juist slank maakt. Voor de facelift van 2025 is het lijnenspel echter beter in balans, waardoor de hele auto een betere indruk maakt.

Een nieuw team

Dat is te danken aan een nieuw team van designers die de C4 heeft overgenomen van de originele vormgevers. In de tussentijd kreeg Citroën ook een nieuw logo. Voorheen was het logo hoekig en de lijnen van de neus en de koplampen waren daarop afgestemd. Het nieuwe logo is ovaal en de neus is opnieuw getekend om daar bij te passen. Tevens wil Citroën dat ieder model een eigen karakter heeft en daarom wordt de stijl van het ene model niet domweg gekopieerd op het andere. De C4 is bedoeld als middelgrote zakenauto en daarom is ervoor gekozen om het plaatwerk verder naar beneden door te trekken. Daardoor lijkt de auto breder en stabieler en dat zorgt weer voor een zelfverzekerde uitstraling. In de voorbumper zijn voortaan zogenaamde "colour clips" (de verticale goudkleurige lijntjes in de onderste grille) te vinden, waarmee de eigenaar zelf een accent in een contrasterende kleur kan aanbrengen. Leuk bedacht!

De achterzijde van de C4 oogt veel eenvoudiger dan voorheen. Volgens de nieuwe vormgevers was de C4 vormgegeven als een auto uit een lager segment en de nieuwe rustige lijnen geven de C4 de waardigheid die hoort bij het middensegment. De rode kleur van de testauto zorgt voor een sterk karakter, maar ingewijden bij Citroën melden dat ze eigenlijk spijt hebben van deze kleur. De dieprode tint is namelijk te danken aan een rood-transparante beschermlaag die zo kostbaar is om te produceren, dat het ten koste gaat van de winstmarge op de auto. Kortom: doe er uw voordeel mee, want deze unieke tint komt waarschijnlijk niet terug in andere modellen.

Ruimte

De bijzondere opzet van een c-segment hatchback met een coupé-dak heeft invloed op de ruimte binnenin. De inzittenden worden namelijk in een onwennige positie gedwongen. De pedalen zitten relatief hoog en de stoelen staan laag, waardoor de inzittenden iets achterover liggen. Dit is slechts een kwestie van wennen, want hoe langer de C4 in gebruik was hoe minder de ongebruikelijke zitpositie opviel. De opzet heeft geen invloed op de hoofd- en beenruimte achterin, want die is keurig voor een auto van deze omvang. Dat geldt ook voor de bagageruimte, die dankzij de enorme achterklep (de achterruit scharniert mee) zeer goed bereikbaar is.

„Vanaf modeljaar 2025 zijn het concept en de uitwerking beter in harmonie, alsof dit is hoe de auto in 2020 eigenlijk bedoeld was“

De stoelen zijn van een nieuwe generatie en bieden dankzij 15 mm extra vulling meer comfort. Net als voorheen combineert Citroën zachte en stevige stof in lagen om comfort en een goede pasvorm te combineren. De vorm van de hoofdsteunen werd als minder prettig ervaren, want ze ondersteunen het hoofd niet, maar drukken het juist naar voren.

Uitrusting

De vormgeving van het interieur is nauwelijks aangepast voor modeljaar 2025. De verschillen betreffen vooral de ergonomie. Zo ontving Citroën klachten van klanten over het kleine beeldscherm achter het stuurwiel. Dat is, zonder het dashboard aan te passen, groter geworden.

De uitrusting is modern en compleet, maar verder niet opmerkelijk. De verplichte veiligheidssystemen laten een bescheiden geluid horen bij fouten of slordigheden van de bestuurder en zijn eenvoudig uit te schakelen. Alhoewel Citroën het niet expliciet noemt, zijn de gebruikte materialen en afwerking verbeterd. Daarom geeft de C4, meer dan voorheen, het bevoorrechte gevoel een bijzondere auto te rijden.

Hybride

De Citroën C4 is leverbaar als elektrische auto en als "hybride". Hybride staat hier tussen aanhalingstekens, want het betreft slechts een mild-hybrid. Tijdens remmen en uitrollen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Wanneer de benzinemotor hard moet werken, kan een kleine elektromotor die elektriciteit kortstondig inzetten om te assisteren. Dat zorgt voor iets betere prestaties en een iets lager verbruik, maar is lang niet zo effectief als een volwaardige hybride.

De 1.2 liter driecilinder benzinemotor laat een duidelijke roffel horen en dat doet afbreuk aan de verder zo hoogwaardige uitstraling van de C4. De automaat bespeelt de benzinemotor uitstekend, waardoor de auto nooit terugvalt in snelheid en de motor nooit hard hoeft te werken om te presteren. De prestaties en het comfort zijn daarom goed. Ondanks de beperkte bijdrage van de elektromotor kwam het testverbruik uit op een bescheiden 5.8 liter per 100 km.

e-C4 Elektrisch

Alhoewel de mild hybrid zijn werk goed verstaat, is het verschil met de elektrische e-C4 enorm. De benzinemotor weet dankzij de elektrische assistentie en de perfect afgestemde automaat de tekortkomingen van de techniek goed te maskeren. De elektrische C4 heeft simpelweg geen tekortkomingen. Ongeacht het toerental is altijd voldoende koppel beschikbaar, waardoor met veel meer gemak wordt gepresteerd. Daarbij doet deze elektrische auto zijn werk uiteraard in stilte.

Door de sport-stand in te schakelen is de e-C4 vlot. Net als alle andere elektrische (en hybride) auto's, wint ook de e-C4 energie terug tijdens remmen en uitrollen. Echter, dit effect is beperkt en daarom is het niet mogelijk om te remmen door simpelweg het stroompedaal los te laten. Het betekent ook dat minder energie wordt teruggewonnen en dat betekent in theorie een hoger verbruik. Echter, het testverbruik kwam uit op 14.1 kWh per 100 km. Dat is veel lager dan tijdens de eerste test in 2020 en zeer zuinig voor een elektrische auto van deze omvang.

Weggedrag

Kenmerkend voor het weggedrag van de C4 zijn de iets hogere bouw van het koetswerk en de schokbrekers met variabele werking. Vanwege de iets hogere bouw, geeft de C4 ook een iets minder vertrouwenwekkend gevoel dan lagere auto's (o.a. Peugeot 308 en Opel Astra van hetzelfde moederbedrijf).

De zogenaamde "Progressive Hydraulic Cushions" bieden meer of minder weerstand afhankelijk van de frequentie van onregelmatigheden. In theorie zou dat voor extra comfort in de stad (veel korte hobbels) en stabiliteit op de snelweg moeten zorgen. In de praktijk verschilt de effectiviteit per situatie. Soms weet de C4 slecht wegdek bijna glad te strijken, soms worden alleen de scherpste randjes weggenomen. De Progressive Hydraulic Cushions zijn in de praktijk effectiever bij de lichtere C4 Hybrid dan bij de zwaardere e-C4.

Conclusie

Zorgt de vernieuwde Citroën C4 voor modeljaar 2025 opnieuw voor een revolutie? De elektrische auto heeft in de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt en de voordelen die uniek waren voor de e-C4 zijn inmiddels gemeengoed. Daarom heeft Citroën gekozen voor een andere insteek en heeft de C4 vooral aan karakter gewonnen.

De C4 blijft bijzonder met het onderstel met "Progressive Hydraulic Cushions". De C4 onderscheidt zich ook met de stoelen met vulling in lagen en de eigenzinnige zithouding. De vooruitgang zit in de kwaliteit en de modernere techniek. Vanaf modeljaar 2025 zijn het concept en de uitwerking beter in harmonie, alsof dit is hoe de auto in 2020 eigenlijk bedoeld was.