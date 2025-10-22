De eerste Nissan Leaf werd zo'n 15 jaar geleden geïntroduceerd. In die tijd heeft Nissan geleerd dat vertrouwen voorop staat. Gaandeweg kreeg de Leaf een steeds groter bereik om zorgeloos te kunnen rijden. Bij deze derde generatie van de Leaf staat de actieradius zelfs centraal. Daarnaast heeft Nissan geleerd dat techniek alleen niet zaligmakend is. Ook een elektrische auto moet er aantrekkelijk uitzien.

De derde generatie van de Leaf is daarom een gedrongen, sportief ogende hatchback met een luchtweerstand van slechts 0.25 Cd. Dat laatste is niet alleen te danken aan de basisvorm, maar ook aan details zoals de verzonken deurhendels, aerodynamische velgen en actieve grille (opent alleen indien nodig). Heldere kleuren, scherp gesneden koplampen en hints naar de Japanse herkomst zorgen voor het sterke karakter dat bij de nieuwkomers vaak ontbreekt. Niet geheel toevallig bestaan de achterlichten uit een combinatie van twee en drie balken. De Japanse woorden voor twee ("ni") en drie ("san") spellen samen namelijk het woord "Nissan".

Ruimte

Terwijl de grotere Ariya het mooiste interieur in zijn soort heeft, kiest Nissan er vreemd genoeg niet voor om die stijl over te nemen in de Leaf. Het interieur van de Leaf is absoluut niet lelijk, maar het kan niet in de schaduw staan van de uitnodigende cabine van de Ariya.

De ruimte voorin is goed. Echter, de kwaliteit van de stoelen is matig. Al na enkele uren rijden begonnen de testrijder en bijrijder te "verzitten", op zoek naar een niet bestaande comfortabelere positie. De ruimte op de achterbank is gemiddeld voor een auto als deze. De motorruimte is tot de rand gevuld met mechaniek en daarom is hier helaas geen extra bergruimte te vinden.

Uitrusting

De voorgaande generaties van de Leaf hadden al een uitgesproken moderne uitrusting en die trend wordt voortgezet met deze derde generatie. Op het dashboard staan twee 14-inch beeldschermen die samen een geheel vormen.

„De Leaf heeft een sterke persoonlijkheid en is alleen daarom al begeerlijker dan de vele nieuwkomers“

Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem wordt aangestuurd door Android Automotive en dat geeft zorgen om de privacy. Veel functies zijn alleen beschikbaar na het inloggen met een Google-account en de beloofde "privacy mode" schakelt het gros van de functionaliteit simpelweg uit. Toch heeft Nissan het gebruik van Android in de auto een stuk beter verzorgd dan andere merken (en zelfs beter dan in de eigen Micra!). De integratie is bovengemiddeld, waardoor de gebruiker niet merkt welke functies door Nissan en welke door Android worden verzorgd. Bovendien heeft Nissan een strak omlijnd plan voor het uitvoeren van updates. Echter, de hardware is niet overbemeten, waardoor over geruime tijd toch een einde aan de bruikbaarheid van het systeem komt.

De samenwerking met audiofabrikant Bose is minder geslaagd. Het geluid van het audiosysteem is bombastisch, waarbij vrijwel alle klanken in de bas verdrinken (getest met neutrale toonregeling). De helderheid is daarom ver te zoeken, terwijl het vermoeiend is om naar te luisteren.

Elektrische auto

Sommige modellen van Nissan zijn gebaseerd op modellen van Renault. Dat geldt niet voor de Leaf. Echter, de Leaf deelt wel het platform ("CMF-EV") met onder andere de Ariya. De techniek is daarom modern, doch niet revolutionair. De Leaf is leverbaar met een 52 kWh ("standard range") en 75 kWh ("extended range") batterij, waarmee de actieradius respectievelijk 445 km en 622 km bedraagt. Met name deze laatste waarde is bijzonder voor een auto in dit segment en tot nu toe vooral te vinden in veel grotere elektrische auto's.

Aan de 52 kWh-batterij is een 177 pk sterke motor gekoppeld. De 75 kWh-versie heeft een 217 pk sterke motor en daarmee zijn de prestaties goed. Zo goed zelfs, dat wielspin onbedoeld optreedt en de aandrijfkrachten de besturing beïnvloeden. Beide zijn niet storend, maar wel merkbaar.

In vier stappen kan worden bepaald hoeveel energie de Leaf terugwint wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. Daarbij kunnen de radar en het navigatiesysteem worden gebruikt om automatisch snelheid te verminderen (en dus energie terug te winnen) bij het naderen van bochten of verkeerslichten. In de zogenaamde "e-Pedal"-modus kan net-niet met één pedaal worden gereden en dat is wat Autozine betreft een gemiste kans.

Dankzij de gunstige stroomlijn en de moderne elektromotor kwam het testverbruik op een eenvoudige route onder gematigde weersomstandigheden uit op 14.9 kWh / 100 km (daadwerkelijk bereik: 534 km). Dat is een keurige waarde voor een auto als deze.

Nissan maakte een grote fout door de vorige Leaf te voorzien van een ChaDeMo-aansluiting voor het opladen; een stekker die alleen nog in Japan gangbaar is. De nieuwe Leaf heeft een standaard Europese CCS-aansluiting. Daarmee kan de Standard Range met een snelheid van maximaal 105 kW opladen. De Extended Range laadt onder ideale omstandigheden met 150 kW (van 15% tot 80% opladen in 30 minuten). De Leaf kan ook energie terugleveren. Dit betreft zowel het leveren van energie aan huishoudelijke apparaten ("V2L") op locatie als het terugleveren van energie aan het net ("V2G").

Weggedrag

Omdat efficiëntie en bereik centraal staan, blijft ook deze derde generatie van de Leaf trouw aan het originele concept. Het is daarom een hatchback en geen SUV. Een bijkomend voordeel van deze lagere bouw is een lager zwaartepunt en daarmee een stabieler (lees: veiliger!) weggedrag.

Toch heeft Nissan een steek laten vallen als het om het comfort gaat. De geluiden van de rijwind en banden ("Hankook Ion Evo" op de testauto) zijn te duidelijk hoorbaar, vooral op de snelweg. Het weggedrag is afgestemd op de Europese voorkeur met een geslaagde balans tussen comfort en dynamiek. Oneffenheden in het wegdek worden effectief opgevangen en voor (bescheiden) verkeersdrempels hoeft zelfs nauwelijks te worden geremd. Wanneer vlotter wordt gereden, is de Leaf stabiel en levendig.

Conclusie

Vertaalt Nissan 15 jaar ervaring met elektrische auto's in een voorsprong? Ja en nee. De derde generatie van de Leaf is niet zo revolutionair als de eerste, alhoewel dat zeker had gekund door te kiezen voor een nieuwe batterij-chemie of door als eerste traditionele merk een "software defined vehicle" te introduceren.

Nissan heeft echter wel geleerd van de Chinese nieuwkomers en van de eigen fouten uit het verleden. De Leaf heeft een sterke persoonlijkheid en is alleen daarom al begeerlijker dan de vele nieuwkomers. De ruimte, uitrusting, ergonomie, techniek en prestaties zijn allemaal gemiddeld. De Leaf blinkt uit met de grote actieradius en het feit dat dit een elektrische auto van een bekend merk is. Dat zorgt voor vertrouwen!