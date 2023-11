Zelfde recept, andere smaak

Peugeot wil de drempel tot elektrisch rijden zo laag mogelijk maken. Daarom introduceert het geen aparte elektrische auto's, maar zijn nieuwe modellen beschikbaar met benzine, hybride of volledig elektrische aandrijving. Omdat bij het ontwerp al rekening is gehouden met elektrische aandrijving konden de batterijen in de vloer worden verwerkt en heeft de motorkeuze geen invloed op het uiterlijk of de binnenruimte.

Ook de e-308 is daarom strak vormgegeven met een combinatie van golvende lijnen afgewisseld door scherpe hoeken. De grille is gesloten omdat een elektromotor geen luchtinlaat nodig heeft. Door de grille te sluiten is de neus gladder en dat verbetert de stroomlijn.

Interieur: i-Cockpit

Misschien wel de belangrijkste reden om voor een Peugeot te kiezen is de zogenaamde "i-Cockpit". Een klein en ongebruikelijk laag geplaatst stuurwiel priemt in het interieur alsof de 308 een sportwagen is. En net als in een sportwagen wordt de bestuurder door deze opzet gedwongen tot een actieve houding. Terwijl in andere modellen van Peugeot snel een ideale zithouding kan worden gevonden, kostte het in de 308 veel tijd om een prettige zit in de lage stoel en achter het kleine stuurwiel te vinden. Het is alsof de binnenruimte van de 308 zich net even minder goed leent voor de i-Cockpit. En als het toch over ruimte gaat: die is voorin goed en achterin slechts redelijk.

Het kleine stuurwiel zorgt niet alleen voor betere controle over de auto, het maakt het ook mogelijk om de klokken op de stuurkolom te plaatsen waardoor ze beter in het blikveld vallen dan klokken achter het stuurwiel. Voor de testauto zijn dat bovendien 3d-klokken. Door twee beeldschermen achter elkaar te plaatsen kan de belangrijkste informatie vooraan worden getoond en de minder belangrijke informatie achteraan. Het idee hierachter is dat essentiële informatie zo sneller is te onderscheiden. In de praktijk werkt dat, maar het effect is beperkt.

Onder het centrale beeldscherm is een rij virtuele knoppen ("i-Toggles") te vinden waarmee veelgebruikte functies snel zijn op te roepen. Omdat het hier virtuele knoppen betreft kan de bestuurder zelf kiezen welke functies veel gebruikt worden en zelf de positie in de rij bepalen. De weergave van deze virtuele knoppen is zo contrastrijk, dat het lijkt alsof het fysieke knoppen zijn.

„in de basis heeft de e-308 hetzelfde karakter als andere elektrische auto's, maar de superieure controle zorgt voor een andere ervaring“

De uitrusting is rijk en modern, maar niet opmerkelijk of vernieuwend. De 308 doet alles wat van een auto in dit prijssegment mag worden verwacht, maar doet dat nooit beter of slimmer dan gemiddeld.

Elektrische auto

Bij de introductie in 2021 beloofde Peugeot al een volledig elektrische e-308, maar deze heeft twee jaar op zich laten wachten. Er zat namelijk een geheel nieuwe elektrische aandrijflijn in de pijplijn van het moederbedrijf Stellantis en daar wilde Peugeot direct gebruik van maken. Want één van de manieren waarop de e-308 zich wil onderscheiden van andere elektrische auto's is door een uitzonderlijk laag energieverbruik.

De accu, de regeleenheid en de elektromotor zijn allemaal gericht op efficiency. Zo haalt de e-308 uit een batterij met een capaciteit van 54 kWh een actieradius van 410 km. Tijdens deze test onder gemiddelde weersomstandigheden op een bochtig parcours met veel stadsverkeer was dat zelfs 422 km. Daarbij hoort een testverbruik van 15.1 kWh per 100 km en dat is inderdaad zeer zuinig.

Desondanks zijn de prestaties uitstekend. De e-308 is niet alleen vlot, maar indien gevraagd zelfs snel. Wanneer de elektromotor alle 156 paardenkrachten op de voorwielen loslaat kunnen die het vermogen gemakkelijk verwerken. Bij kalm rijden is de e-308 veruit superieur aan de versie met verbrandingsmotor. Wie na een proefrit met de e-308 in een 308 met benzinemotor stapt zal dat daarom direct als een stap terug in de tijd ervaren.

Autozine heeft er meermaals bij Peugeot op aangedrongen om meer energie terug te winnen door snelheid te minderen bij het loslaten van het stroompedaal. Daar is naar geluisterd, want de e-308 weet in de zogenaamde "brake mode" beduidend meer bewegingsenergie om te zetten in elektriciteit dan bijvoorbeeld de Peugeot e-208. Dit zorgt mede voor het lage verbruik. Echter, de e-308 remt niet zo sterk af op de motor dat met één pedaal kan worden gereden (een bijkomend voordeel van elektrisch rijden).

Omwille van de kosten kiest Peugeot voor 400 volt technologie (800 volt laadt sneller, maar is duurder). Onder ideale omstandigheden kan daarmee bij een publiek laadpunt worden geladen met 11 kW en bij een snellader met 100 kW. Beide zijn nette waarden voor een auto in deze prijsklasse en met een batterij van deze capaciteit.

Weggedrag

Ooit stond "Frans comfort" voor een auto met zachte stoelen die op zachte veren bijna over het wegdek gleed. Dat is heel lang geleden, maar voor de e-308 gaat Peugeot nog een stap verder. Om het hoge gewicht van de batterijen te verhullen staat de e-308 op een relatief stevig onderstel. Een bijkomend voordeel is dat de e-308 ongewoon solide voelt voor een Franse auto en zelfs kan wedijveren met Duitse auto's (waarover straks meer).

Toch is het opnieuw de i-Cockpit die het karakter van de e-308 bepaalt. Dankzij het kleine stuurwiel is een kleine polsbeweging voldoende om een bocht te sturen. En als een kleine beweging een groot gevolg heeft, geeft dat als vanzelf een superieur gevoel. Daarbij is de e-308 zeer wendbaar en nodigt de auto zelfs uit om op bochtige trajecten steeds harder en wilder te rijden. Dat geeft de nodige voldoening en bewijst steeds weer dat de e-308 een uitstekende wegligging heeft. Bij snelheden waarop andere auto's over de voorwielen zouden wegglijden ("onderstuur") behoudt de e-308 vastberaden grip.

Om een vergelijking te maken met andere auto's: Peugeot en Opel hebben hetzelfde moederbedrijf en daarom zijn de Peugeot e-308 en Opel Astra Electric technisch gezien bijna dezelfde auto's. Echter, de i-Cockpit en de specifieke afstelling van het onderstel maken de e-308 tot een levendigere en uitdagendere auto, terwijl het comfort van hetzelfde hoge niveau is.

Conclusie

Rijdt de Peugeot e-308 anders dan andere compacte elektrische auto's? Net als bij andere elektrische auto's worden de rijeigenschappen bepaald door de rust, souplesse en kracht van de elektromotor. En net als bij andere elektrische auto's resulteren het hoge gewicht van de batterijen en het lage zwaartepunt in een statig en stabiel weggedrag.

En toch is de e-308 wel degelijk anders! Dat is te danken aan de "i-Cockpit". De opzet met een klein stuurwiel en een actieve zithouding zorgt voor betere controle en een superieur gevoel. Vervolgens is de wegligging uitstekend. Kortom: in de basis heeft de e-308 hetzelfde karakter als andere elektrische auto's, maar de superieure controle zorgt voor een andere ervaring.