Een vernieuwd ID

De ID.3 moest de elektrische auto van het volk worden en tegelijkertijd uitstralen dat dit de nieuwe richting van Volkswagen was. Daarom werd niet gekozen voor een futuristisch ufo-achtig uiterlijk, maar wel voor een ontwerp dat maximaal voordeel haalt uit de nieuwe techniek. Zo is de motorkap veel korter dan bij een auto met verbrandingsmotor, waardoor meer binnenruimte overblijft. Door slanke batterijen te gebruiken kunnen deze in de vloer worden verwerkt en wordt Volkswagen niet gedwongen om de zoveelste SUV op de markt te brengen.

Het lijnenspel is moderner dan dat van de conventionele modellen van Volkswagen, maar niet extravagant. Voor modeljaar 2023 is het uiterlijk zelfs iets conservatiever geworden, want het blokjespatroon op de onderbumper en de C-stijl is komen te vervallen. De voorbumper heeft bovendien een iets andere vorm gekregen, waardoor de ID.3 minder glad oogt maar in feite een lagere luchtweerstand krijgt. Het belangrijkste: er staan eindelijk meer kleuren op het programma en daardoor kan de ID.3 enige persoonlijkheid uitstralen. En na al die grijze en witte exemplaren op de weg was dat hard nodig!

Interieur: ruimte en uitrusting

Ook voor de bediening geldt dat Volkswagen maximaal gebruik wilde maken van de mogelijkheden die elektrisch rijden biedt. Dankzij de eerder genoemde korte neus en slanke batterij is de binnenruimte uitstekend. Zowel voor- als achterin is de ID.3 merkbaar ruimer dan een conventionele auto met deze buitenmaten. De ID.3 heeft helaas geen bergruimte onder de voorklep. Wel is onder de laadvloer een handig vak te vinden om laadkabels op te bergen.

Veel fabrikanten kiezen voor hun elektrische auto's een alles-of-niets benadering. Of het zijn rijdende computers, of alles blijft bij het oude en alleen de aandrijving is anders. Volkswagen daarentegen kiest voor functionaliteit en laat alles weg wat niet nodig is in een elektrische auto. Denk daarbij aan een veelheid van metertjes (er is geen oliedruk, waterpomp, etc.), een versnellingshendel (een elektrische auto heeft slechts 1 versnelling) of een startknop. De ID.3 gaat aan zodra "vooruit" wordt gekozen en schakelt uit wanneer de bestuurder uitstapt.

„De nuchtere aanpak zorgt ervoor dat de ID.3 echt de Volkswagen onder de elektrische auto's is“

Met deze nuchtere aanpak weet de ID.3 enorm te charmeren. Volkswagen zet geen techniek in om de techniek, maar om de functionaliteit. Die insteek past perfect bij het merk en maakt het rijden echt aangenamer.

Toch zijn er punten van kritiek. Volkswagen meldt trots dat de software is verbeterd voor modeljaar 2023. Echter, dit is niet als bijzonder ervaren. De software is nu zoals deze bij het begin al had moeten zijn! Zo zijn routeplanning met automatische laadstops of het verwerken van actuele verkeersinformatie in de rit de norm en geen bijzonderheid in 2023. Spraakbesturing en augmented reality zouden zijn uitgebreid, maar deze functies zaten niet op de demo en zijn dus niet getest.

Voor modeljaar 2023 zijn de materialen in het interieur aangepast. Er is meer gerecycleerd materiaal gebruikt en de cabine is geheel vegan (vrij van dierlijke producten). In de praktijk zijn de zachtere stoffen op het dashboard en de deurpanelen als belangrijke verbetering ervaren.

Elektrisch rijden

De ID.3 was aanvankelijk leverbaar met de keuze uit twee batterijen en twee motoren. De eenvoudigste variant had al een bruikbaar bereik en bood prima prestaties. Bovendien was het instapmodel goedkoper dan een vergelijkbare auto met benzinemotor. Hiermee kon Volkswagen echt voor een doorbraak zorgen, maar helaas was de basisversie nooit goed leverbaar. Vanaf modeljaar 2023 staat een instapper zelfs niet meer op de prijslijst en Volkswagen kan niet bevestigen of en wanneer deze zogenaamde "Pure" terugkomt.

De testauto is de nieuwe basisversie. Die is voorzien van een batterij met een capaciteit van 58 kWh en een 204 pk sterke elektromotor. Dat zijn mooie specificaties, maar hiermee is het beoogde prijsvoordeel ver te zoeken, zeker omdat een belangrijke concurrent de prijs recent heeft verlaagd. Volkswagen kiest daarom een andere richting. Voortaan wordt de ID.3 gepositioneerd als een technisch superieur alternatief voor de Golf en zo is de auto ook ervaren.

Want ook bij het bepalen van de rijeigenschappen heeft Volkswagen goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die elektrisch rijden biedt. Standaard reageert de ID.3 lekker vlot op het stroompedaal, waarbij souplesse superieur is aan iedere verbrandingsmotor. Wanneer wordt gekozen voor de sportstand is de ID.3 zelfs fel en gretig. Omdat een elektromotor ongeacht het toerental zijn maximale koppel kan leveren, worden die prestaties in alle rust neergezet.

Actieradius en laden

Dankzij de verbeterde stroomlijn kon met de 58 kWh sterke variant een aangenaam laag verbruik van 14.6 kWh per 100 km worden gerealiseerd. Dat betekent een actieradius van net geen 350 km. Dat is in de praktijk ruim voldoende, want langere ritten zijn zeldzaam en na zo'n lange afstand is vrijwel iedere bestuurder toe aan een lunch dan wel een plaspauze. Laden doet de ID.3 gemiddeld snel, waarbij tijdens de test eenvoudig de maximale laadsnelheid van 120 kW kon worden gehaald. Daarmee is in een half uurtje van 10% tot 80% geladen.

Heel doordacht: voor gebruik bij een publiek laadpunt levert Volkswagen een kabel die langer is dan de auto. Zo kan ook worden geladen wanneer de laadpaal aan de verkeerde kant staat. Dankzij een fluorescerend gele kleur wordt voorkomen dat voetgangers over de laadkabel struikelen.

Weggedrag

Ondanks de elektrische aandrijving is de ID.3 zeker niet volmaakt stil. De motorgeluiden zijn weliswaar nul, maar de geluiden van de rijwind en banden zijn vergelijkbaar met die van een conventionele auto. Daarom is de ID.3 niet stiller, maar wel rustiger. Daarbij valt op dat de A-stijl het zicht soms hindert en dat noopt tot extra voorzichtigheid in de stad (met name op rotondes!).

Veel elektrische auto's zijn SUV's omdat daar grote vraag naar is, maar ook omdat de batterijen in de vloer de auto hoger maken en men daarom als vanzelf op de vorm van een SUV uitkomt. De ID.3 daarentegen is een gewone hatchback en dat doet wonderen voor het weggedrag. Hoe stabiel een moderne SUV ook wordt met vierwielaandrijving en het lage zwaartepunt van batterijen in de vloer; een auto die in de basis al stabiel is, heeft een nog beter weggedrag.

De ID.3 is merkbaar stabieler dan een SUV en heeft een uiterst vertrouwenwekkend weggedrag. Dankzij de achterwielaandrijving wordt het gevoel in het stuurwiel niet verstoord door krachten van de aandrijving en ook dat draagt bij aan uiterst plezierig rijden.

Conclusie

De conclusie van dit testverslag is gescheiden in het idee achter de ID.3 en het product. Het idee is namelijk aan verandering onderhevig. Het begon als een revolutie en de belofte van elektrische mobiliteit voor het grote volk. Daar is in de afgelopen jaren weinig van terecht gekomen. De concurrentie heeft de prijs verlaagd, maar de Volkswagen ID.3 is nog geavanceerder en dus nog kostbaarder geworden. In plaats van een middelgrote elektrische auto voor de middenklasse, is de ID.3 een technisch superieure variant van de Golf geworden. De software is nu zoals die 3 jaar geleden al had moeten zijn, dus dat is een goedmakertje en geen wereldnieuws.

Wanneer puur naar het product worden gekeken, is het beeld een stuk rooskleuriger. De nuchtere aanpak zorgt ervoor dat de ID.3 echt de Volkswagen onder de elektrische auto's is. Techniek is ingezet voor vooruitgang. Het dient niet om indruk te maken op anderen, maar om de prestaties te verbeteren, het comfort te vergroten, de bediening te vereenvoudigen en de gebruikskosten te verlagen. Alle elektrische auto's hebben accu's in de vloer voor een laag en centraal zwaartepunt. De meeste concurrenten bieden daarom SUV's aan. De ID.3 is echter een traditionele hatchback en dat zorgt voor merkbaar betere rijeigenschappen.

plus Doordachte ergonomie

Uitstekende rijeigenschappen

Maakt optimaal gebruik van de voordelen die elektrisch rijden biedt min A-stijl hindert soms het zicht

Niet de beloofde revolutie in prijs en bereikbaarheid