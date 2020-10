Autotest | De afgelopen jaren heeft Volkswagen de grootste investeringen en de beste mensen ingezet op slechts één project: het ontwikkelen van elektrische auto's. De modellen met verbrandingsmotoren werden gereduceerd tot bijzaak. Het doel: Volkswagen wil de leiding nemen in de transitie naar elektrisch rijden. Zal Volkswagen de markt veroveren met de ID.3?

Onder de naam "ID" werkt Volkswagen aan diverse elektrisch aangedreven modellen. Alle ID-modellen zijn ontwikkeld als elektrische auto's en zijn dus niet verkrijgbaar met verbrandingsmotor. Volgens Volkswagen kunnen de voordelen die elektrisch rijden biedt namelijk alleen worden benut wanneer gebruik wordt gemaakt van een op maat gemaakt platform.

Het eerste model dat dat moet bewijzen is de "ID.3". Omdat Volkswagens grootste succesnummer een hatchback is (de Golf), is de ID.3 dat ook. De ID.3 is grofweg even groot als de Golf, maar het lijnenspel is veel moderner. Op die manier is meteen duidelijk dat dit de auto van de toekomst is en geen doorontwikkeling van een model uit het verleden.

Ruimte

Het grootste verschil tussen de Golf en de ID.3 zit in de wielbasis. Ten opzichte van de lengte heeft de ID.3 een uitzonderlijk lange wielbasis. Dat is mogelijk omdat onder de motorkap slechts de airconditioning en de besturing zijn te vinden en geen motor (of bergruimte). Dankzij deze constructie kon het dashboard vervolgens verder naar voren worden geplaatst en dat zorgt voor extra binnenruimte.

De ruimte voorin is uitstekend. De ruimte achterin is beduidend groter dan gemiddeld in dit segment en volwassenen zitten hier goed. De bagageruimte is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Let op dat de vloer van de kofferruimte niet vlak is wanneer de rugleuning van de achterbank wordt opgeklapt.

Om er voor te zorgen dat de ID.3 niet alleen milieuvriendelijk is in het gebruik, maar ook in de productie, is de bekleding van de stoelen gemaakt van gerecyclede petflessen (of vegan leder in de meest luxe versie). Deze stof voelt even prettig en stevig aan als traditionele bekleding. De gebruikte kunststoffen zijn niet achteraf in kleur gespoten, maar hadden als grondstof al de juiste kleur zodat ze later gemakkelijker zijn te recyclen.

Uitrusting

Voor de uitrusting heeft Volkswagen een balans tussen techniek en eenvoud gevonden. Waar mogelijk is de bediening zo eenvoudig mogelijk. Daardoor schikt de ID.3 niet af met moderne techniek, maar lijkt een benzineauto juist een onnodig complex relikwie uit het verleden. Een leuk voorbeeld zijn de pedalen: het stroompedaal heeft de opdruk van een play-knop, het rempedaal het symbool van een pauze-knop. Het starten van de motor is overbodig. Wanneer met de draaiknop naast het stuurwiel wordt gekozen voor "drive", gaat de ID.3 aan. Wanneer de bestuurder uitstapt, gaat de auto uit. Omdat er geen versnellingshendel of parkeerrem is, is een middentunnel overbodig en dat levert extra (berg)ruimte op.

In plaats van traditionele klokken kiest Volkswagen voor een klein beeldscherm bovenop de stuurkolom. Hierop wordt informatie in drie blokken verdeeld: de werking van de bestuurders-assistenten, de snelheid en de actuele instructie van het navigatiesysteem. Onder de snelheid wordt klein de resterende actieradius getoond. Controlelampjes en andere overbodige zaken behoren tot het verleden.

Een centraal beeldscherm doet dienst als boordcomputer, audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Ook hier is de opzet zo eenvoudig mogelijk. Daarom is naast de bediening via menu's ook een spraakgestuurde assistent aanwezig. Deze is iets slimmer dan gemiddeld, maar geen topper. Echter, Volkswagen belooft met ("over the air") updates verbetering. Ook ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto is beloofd. Een hoogwaardig audiosysteem is niet leverbaar. Echter, het standaard audiosysteem heeft zo'n keurig en beschaafd geluid dat menigeen niet naar meer verlangt.

„Volkswagen benut de voordelen die elektrisch rijden biedt optimaal en maakt auto's met een verbrandingsmotor overbodig“

Vernieuwing

De ID.3 vernieuwt met het "ID.Light". Dit is een lichtbalk over de gehele breedte van de voorruit die middels kleuren en animaties communiceert. Dit is het eenvoudigste tijdens het opladen: dan licht de balk groen op als batterij-indicator. Hoe meer segmenten: hoe voller de batterij. Het leukste is de sprekende assistent: dan animeert de balk met wit licht (als "Knight Rider"). Het handigste is de blauwe animatie in de richting van de te nemen afslag bij gebruik van het navigatiesysteem. De enige kritiek op het ID.Light is dat het allemaal te subtiel is, want bijvoorbeeld de hulp bij het navigeren verschijnt alleen op lage snelheid.

De ID.3 heeft geen digitale spiegels of verzonken handgrepen. Volgens Volkswagen staan de kosten van zulke voorzieningen niet in verhouding tot de besparing die ze brengen. Want een ander belangrijk doel van de ID.3 is: elektrisch rijden zo voordelig maken dat auto's met verbrandingsmotor overbodig worden (bij voorkeur voordat de concurrentie zover is).

Hoe voordelig de ID.3 is, is sterk afhankelijk van de gekozen uitrusting. Op het moment van schrijven bieden andere merken kleinere auto's met een kleiner bereik aan voor de prijs van de (basis) Volkswagen ID.3. De hier gereden "1st Plus" staat een stap boven de basisuitvoering en biedt alle luxe voor dagelijks gebruik, maar geen overdaad.

Prestaties

De ID.3 is leverbaar in diverse motor- en batterijvarianten. De testauto is het middelsterke model (204 pk / 310 Nm) met middelgrote batterij. Daarmee is de ID.3 meer dan vlot, maar tegelijkertijd perfect doseerbaar. Daarom biedt de ID.3 wel de venijnige acceleratie die elektrisch rijden zo aantrekkelijk maakt, maar wordt het risico verkleind dat de bestuurder door de prestaties wordt overrompeld. Net als iedere andere elektrische auto heeft de ID.3 een souplesse waar geen enkele verbrandingsmotor tegenop kan. Ongeacht het toerental is namelijk altijd maximale trekkracht beschikbaar, terwijl een verbrandingsmotor hier altijd naartoe moet werken.

De bestuurder kan kiezen of de ID.3 uitrolt wanneer het stroompedaal wordt losgelaten (zoals bij een verbrandingsmotor) of juist inhoudt (om energie terug te winnen). In die laatste stand kan niet worden gekozen hoe sterk de auto inhoudt. Er is één stand en die is voldoende om meestal met één pedaal te rijden; alleen in noodsituaties is de rem nodig.

Actieradius en laden

De testauto is voorzien van een 58 kWh (60 kWh bruto) sterke batterij waarop volgens de WLTP norm 424 km kan worden afgelegd zonder bijladen. De batterij is zo gemonteerd dat deze relatief eenvoudig kan worden vervangen. Daarom is het niet nodig om te vervallen in een constructie waarbij de auto wordt gekocht, maar de batterij gehuurd.

De testrit vond plaats onder ongunstige weersomstandigheden en de testrijder kon de verleiding nauwelijks weerstaan om het volledige vermogen aan te spreken waar dat maar kon. Desondanks kwam het gemiddelde energieverbruik uit op 16.3 kWh / 100 km en daarmee is de ID.3 efficiënter dan vergelijkbare auto's. Door gebruik te maken van de eco-modus en door de rijstijl aan te passen, kwam het verbruik uit op 15 kWh / 100 km en kon een kleine 400 km op een volle batterij worden afgelegd.

De ID.3 kan snelladen, laden aan een publiek laadpunt of aan het stopcontact thuis (optie). Volkswagen is niet vervallen in de fouten van de concurrenten en rust de "ID.3 1st" uit met een sterke "omvormer": aan een publiek laadpunt kan worden geladen over 3 fasen met 11 kW. Snelladen kan met 100 kW, maar dit betreft slechts een piekmoment. Het laden van een bijna lege accu tot 65% ging met gemiddeld 55 kW en dat is goed, maar niet uitzonderlijk. Heel handig: Volkswagen drukt de laadsnelheid uit in kilometers per uur. Dit is weliswaar weinig wetenschappelijk (het is afhankelijk van de rijstijl), maar voor de doorsnee gebruiker veelzeggender dan een waarde in kilowatts.

Wie thuis laadt, betaalt 11 euro (58 x 19 cent) voor een volle batterij. Publiek laden kost zo'n 19 euro (58 x 32 cent). Zie daar maar eens een volle tank benzine voor te vinden!

Rijeigenschappen

Alhoewel een elektrische SUV in ontwikkeling is (de ID.4), is de ID.3 een hatchback en dat is in de praktijk een belangrijk pluspunt. Alle elektrische auto's met de batterijen in de vloer hebben een centraal en laag zwaartepunt. Echter, de ID.3 bewijst dat als het koetswerk ook nog eens minder hoog is het weggedrag nóg beter is.

Het onderstel is niet uitgesproken hard of zacht, maar in de praktijk steeds precies goed. In de bocht is de ID.3 bijzonder stabiel en voelt de bestuurder goed aan waartoe de auto in staat is (gemoedsrust!). Op slecht wegdek vangt het onderstel oneffenheden prima op. Verkeersdrempels kunnen worden genomen zonder te remmen (binnen redelijke grenzen) en zonder dat de auto gaat springen. Mede omdat het onderstel zo mooi in balans is, voelt de ID.3 (met 58 kWh accu) niet zwaarder dan een conventionele auto.

De elektromotor zit achterin en drijft de achterwielen aan. Omdat iedere auto de neiging heeft naar achteren te leunen tijdens het accelereren zorgt dit voor een betere grip. En omdat er geen motor tussen de voorwielen zit, kunnen deze extra ver insturen voor een kleinere draaicirkel. Kortom: alle voordelen van elektrische aandrijving zijn optimaal benut.

Conclusie

Is de ID.3 de auto die Volkswagen een glorieuze nieuwe toekomst brengt? Ja! Na enkele dagen rijden is de conclusie helder: de ID.3 biedt volop voordelen en naar nadelen is het zoeken. Volkswagen benut de voordelen die elektrisch rijden biedt optimaal en maakt auto's met een verbrandingsmotor overbodig.

De ID.3 gaat zelfs nog een stap verder en zet de standaard voor middelgrote elektrische auto's; net zoals de Golf dat deed in zijn segment. De ID.3 is namelijk nog stiller dan de meeste andere elektrische auto's. Daarbij weet Volkswagen de bediening te vereenvoudigen, terwijl andere merken krampachtig vasthouden aan de bediening van een conventionele auto. De belangrijkste verdienste is dat Volkswagen de prijs van elektrische auto's weet te verlagen. Met de komst van de ID.3 wordt de concurrentie daarom gedwongen om te volgen en dat maakt de ID.3 tot een echte trendsetter.

Het enige wat de Volkswagen ID.3 niet is, is begeerlijk. De ID.3 biedt niet het verslavende rijplezier van bijvoorbeeld een Honda e. Ook schittert de ID.3 niet met baanbrekende techniek zoals Tesla. Echter: die producten zijn gericht op liefhebbers en Volkswagen richt zich op de doelgroep waarop het zich altijd heeft gericht. De ID.3 is bedoeld voor kopers die zoeken naar gemak, vertrouwen en functionaliteit. Voor hen betekent de ID.3 de grootste stap vooruit sinds de introductie van de eerste Golf. Missie geslaagd!

plus Vlot en efficient

Extreem stil en soepel

Vernieuwende, doordachte ergonomie min Vloer bagageruimte niet vlak

Infotainment-systeem start storend traag

Nog niet alle functionaliteit beschikbaar bij levering in 2020

