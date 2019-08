Autotest | In 2020 zullen vele merken de eerste generatie van hun elektrische auto's introduceren. Vanaf dat jaar gelden nieuwe belastingregels en daarom wachten veel autofabrikanten met de introductie van elektrische auto's tot 2020. Hyundai daarentegen biedt al enige jaren elektrische auto's aan en wil op die manier een voorsprong opbouwen. Daarom gaat Hyundai nu letterlijk en figuurlijk verder met de IONIQ voor modeljaar 2020.

Twee jaar na de introductie van de IONIQ bracht Hyundai nog een elektrische auto op de markt. De compacte SUV van Hyundai, de Kona, verscheen ook met elektrische aandrijving. De Kona was moderner en had een sterkere accu en een snellere lader. Het lag in de lijn der verwachtingen dat die techniek naar de IONIQ zou komen. Dat is nu voor een deel waargemaakt.

Voor een deel, want de Hyundai Kona is naar keuze leverbaar met een 39 kWh of een 64 kWh sterke accu. Als die laatste in de IONIQ zou worden gebouwd, dan zou Hyundai een ware lange-afstandskampioen in huis hebben. Toch besloot Hyundai de 39 kWh sterke batterij in de IONIQ te bouwen. De reden: beide batterijen hebben grofweg dezelfde lengte en breedte, maar de 64 kWh sterke batterij is veel hoger. En terwijl de Kona in de hoogte is gebouwd, is de IONIQ juist laag en gestroomlijnd. De IONIQ heeft simpelweg geen ruimte voor de 64 kWh sterke accu. Ook niet onbelangrijk: een accu is het duurste onderdeel van een elektrische auto en met een 64 kWh zou de IONIQ te kostbaar worden voor een auto in dit segment.

Bovendien is de nieuwe accu nog altijd een belangrijke stap vooruit. Bij introductie werd de IONIQ geleverd met een 28 kWh sterke batterij en dan is 39 kWh nog altijd een flinke winst. Helaas is het lastig om te duiden hoeveel verder de IONIQ komt. Bij de introductie van het model in 2016 werd het bereik namelijk volgens de NEDC (New European Drive Cycle) bepaald en inmiddels wordt de WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gehanteerd. Gelukkig biedt deze praktijktest de oplossing!

Facelift

Voordat de proefrit van start gaat, is het echter zaak de nieuwe neus te bewonderen. Want behalve een nieuwe batterij, kreeg de IONIQ ook een nieuw aangezicht. Door te kiezen voor zwarte lijnen en accenten wordt het grote frontoppervlak optisch doorbroken en dat geeft een meer geavanceerde uitstraling. Let daarbij op de uitsparingen aan weerszijden van het logo. Dit zijn luchtroosters die automatisch openen wanneer de airconditioning meer lucht wil aanzuigen dan via de kleine openingen naast de breedstralers kan. De koplampen maken voortaan gebruik van LED-techniek en dat gaf de ontwerpers de vrijheid om het blokpatroon van de breedstralers door te trekken in de koplampen.

De vormgeving wordt nog altijd gedicteerd door de stroomlijn. De IONIQ is namelijk een zogenaamde C-Segment auto (Hyundai i30, Volkswagen Golf, Opel Astra), maar is vanwege de compleet afwijkende verhoudingen een stuk langer en slanker. De binnenruimte is goed, zowel voor- als achterin. Omdat de batterijen in de vloer van de auto zijn verwerkt, is de bagageruimte vergelijkbaar met die van een traditionele auto van dezelfde omvang.

Vanaf modeljaar 2020 is het centrale beeldscherm niet meer in het dashboard gebouwd, maar staat het er min of meer bovenop. Veel "premium" merken doen dat zo en Hyundai volgt die trend graag.

Via het beeldscherm kan een nieuw infotainment-systeem (audio, communicatie, navigatie) worden bediend. Dit systeem verbindt de auto bovendien met de buitenwereld. Dankzij een ingebouwd 4G-modem (eerste 5 jaar gratis) heeft de IONIQ een internetverbinding en die wordt o.a. gebruikt om met de gebruiker te communiceren via een app (Android / iOS). Middels "BlueLink" kan de bestuurder de technische status van de auto opvragen, inclusief de laadstatus. Ook kan de verwarming of airconditioning op afstand worden ingeschakeld, zodat het interieur aangenaam is bij het instappen. Veel belangrijker: door het klimaat-controlesysteem het voorwerk te laten doen op externe stroom (laadpunt), kost dit minder energie tijdens het rijden. Tijdens de test werkte de app naar wens, maar herstartte het infotainment systeem zichzelf meer dan eens zonder aanwijsbare reden.

„Tijdens deze hernieuwde kennismaking werd zelfs met een vlotte rijstijl moeiteloos 310 km op een volle accu afgelegd“

Prestaties en verbruik

De sterkere accu geeft de IONIQ niet alleen een groter bereik, het maakt het ook mogelijk om meer stroom naar de elektromotor te sturen. Ondanks het feit dat de elektromotor niet is gewijzigd, is de IONIQ daarom toch sterker en sneller geworden. De IONIQ EV leverde 120 pk, dat is nu 136 pk. In de praktijk vertaalt dat zich nauwelijks in betere prestaties, maar wel in een (iets) levendiger karakter. Net als voorheen is de IONIQ een vlotte, stille, soepele en comfortabele auto. Snel of opwindend is de auto nog steeds niet.

Tijdens eerdere proefritten met de IONIQ kon 220 km in de praktijk worden afgelegd, de door Hyundai beloofde 280 km was destijds alleen te realiseren met een extreem lichte rechtervoet. Tijdens deze hernieuwde kennismaking werd zelfs met een vlotte rijstijl moeiteloos 310 km op een volle accu afgelegd.

Bovendien kan de IONIQ voortaan sneller laden. Tenminste, in de praktijk. Volgens Hyundai kan de IONIQ aan een snellader met een maximumsnelheid van 100 kW worden bijgeladen. De accu laden van 0 naar 80% zou dan 54 minuten kosten. Tijdens de test is geladen met een half volle accu en kwam de snelheid bij een lader van IONITY niet verder dan 48 kW. Bij een publiek laadpunt kan de IONIQ voortaan met 7.2 kW laden (was 6.6 kW).

Weggedrag

Vanwege de elektrische aandrijving, rijdt de IONIQ al heel anders dan andere auto's in dit segment. De IONIQ is rustiger, beweegt zich vloeiender en heeft een zekere grootsheid over zich die alleen vanzelfsprekend is bij zakenauto's uit een veel hoger segment. Het weggedrag versterkt dat gevoel nog eens. Dankzij de relatief lange wielbasis en het lage centrale zwaartepunt (batterijen in de vloer van de auto) reageert de IONIQ met rust en waardigheid op commando's van de bestuurder. Kortom: Hyundai heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het bouwen van elektrische auto's en dat is in ieder aspect van de IONIQ merkbaar.

Conclusie

Net voordat andere merken de eerste generatie van hun elektrische auto's introduceren, introduceert Hyundai de tweede generatie van de IONIQ. De elektrisch aangedreven, gezinsauto van Hyundai is voorzien van een grotere accu, levert betere prestaties en kan voortaan sneller laden. In de praktijk is van die laatste twee zaken weinig te merken. De vernieuwde IONIQ voelt niet sneller, maar wel iets levendiger. Tijdens een test bij een van de snelste laadstations van Nederland (IONITY, Apeldoorn Zuid) laadde de IONIQ snel, maar lang niet zo snel als Hyundai belooft.

De actieradius is wel belangrijk toegenomen. Tijdens de eerste test met de IONIQ in 2016 werd 220 km op een volle accu afgelegd. Met dit model voor 2020 werd moeiteloos 310 km op een volle accu afgelegd. Om nog beter mee te gaan met de tijd communiceert de IONIQ via een app met de buitenwereld. Juist bij een elektrische auto is dat belangrijk, omdat dan op afstand kan worden gecontroleerd hoe het laadproces verloopt. Daarbij is de uitrusting rijker geworden en ook dat zorgt er voor dat de IONIQ weer een stapje verder gaat.