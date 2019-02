Autotest | De Toyota Corolla werd in 2007 vervangen door de Auris. Tenminste, in Europa. Wereldwijd is de Corolla nooit weggeweest. In Amerika en Azië leefde de Corolla onverminderd voort. Het is echter kostbaar om per continent een unieke auto te ontwikkelen. Daarom komt Toyota nu met een even eenvoudige als doeltreffende oplossing: zorg ervoor dat de Corolla overal aan de hoogste eisen voldoet. Daar wordt de auto beter van én kan wereldwijd worden volstaan met één model. Daarom is de Corolla nu ook terug in Europa.

Met name in Europa worden veel hogere eisen gesteld dan in de rest van de wereld, onder andere aan de vormgeving. Bovendien valt Europees design wereldwijd in de smaak. Daarom werd de twaalfde generatie van de Corolla deels in het research & development centre in Brussel ontworpen.

Niet alleen in vergelijking met de vorige Corolla, maar ook naast de Auris heeft de nieuwe Corolla een veel sterkere persoonlijkheid. Scherpe lijnen en bijna organische vormen zorgen samen voor een moderne en bijna fascinerende uitstraling. Daarbij kan het dak in een contrasterende kleur worden uitgevoerd, waardoor de auto er (nog) lager en breder uitziet.

Ruimte

De Corolla staat op een geheel nieuw platform van Toyota en één van de kenmerken daarvan is een laag zwaartepunt. Al in het interieur is dit merkbaar, want de zit is laag en diep. Daarbij zijn de stoelen lekker groot en is de zithoek ten opzichte van het stuurwiel precies goed. Dit lijkt misschien een detail, maar een goede zit en goede controle over de auto maken op de lange duur een groot verschil. Ook de goede overzichtelijkheid van het koetswerk en het feit dat de A-stijlen het zicht nauwelijks hinderen maken de Corolla ook op lange afstanden een aangename partner.

De beenruimte achterin is matig. En wanneer wordt gekozen voor een hybride-versie ligt onder de achterbank een accu, waardoor de zitting hard en hoog is. De bagageruimte is met 361 liter gemiddeld groot. Let op: bij de extra sterke hybride (zie kopje "hybride"), ligt de 12 volt accu niet onder de achterbank, maar onder de laadvloer en dat gaat ten koste van de bagageruimte.

Uitrusting

Het dashboard oogt modern dankzij de layout, de gekozen materialen en de kleurstelling. De Corolla is voorzien van een analoge toerenteller en snelheidsmeter met daartussen en relatief groot beeldscherm waarop informatie van de boordcomputer, het navigatiesysteem en het audio-systeem verschijnt. De bestuurder heeft relatief weinig controle over de vormgeving of indeling van dit beeldscherm, waarmee het geheel wel heel modern oogt, maar nauwelijks meerwaarde biedt.

Het infotainment-systeem voldoet ruimschoots, maar valt niet op door fraaie vormgeving, snelle reactie op commando's of intuïtief gebruik. Het standaard audiosysteem heeft een vol en rijk geluid. Als het gaat om veiligheid, biedt de Corolla al vanaf de basisuitvoering heel veel actieve veiligheidssystemen (ongelukken voorkomen). Standaard kan de Corolla remmen voor gevaar, automatisch afstand houden en verkeersborden lezen. Deze functies werken in de praktijk zoals het moet: ze grijpen alleen in wanneer nodig en verder is niets merkbaar van deze "elektronische copiloot".

„Het is merkbaar dat de Corolla in de basis al een lager zwaartepunt heeft en beter in balans is dan veel concurrenten“

Hybride

Zowel de Auris als de vorige generatie van de Corolla waren al leverbaar met hybride-aandrijving. Voortaan is er keuze tussen twee hybride-motoren. De eerste is bekend van de Toyota Prius en C-HR en bestaat uit een 1.8 liter viercilinder benzinemotor aangevuld met een 53 kW sterke elektromotor. Daarnaast is voortaan een "high power hybrid" leverbaar met een 2.0 liter benzinemotor en een 80 kW sterke elektromotor.

Voor deze test is gereden met de standaard hybride-motor, die voor de Corolla sterk is verbeterd. De benzinemotor is zuiniger geworden door de interne wrijving te verminderen, de wervelingen in de verbrandingskamers te "stroomlijnen" en zelfs de vorm van de inlaatklep aan te passen. Daarbij is de software aangepast waarmee de samenwerking tussen de benzinemotor en de elektromotor wordt geregeld.

Dankzij deze aanpassingen reageert de "1.8 Hybrid" in het dagelijks verkeer directer op het gaspedaal, Alleen bij abrupt volgas klimt de motor eerst in de toeren en volgt pas een volle seconde later de daadwerkelijke acceleratie. De prestaties van de 122 pk / 142 Nm sterke hybride zijn ruim voldoende. Mede Dankzij een betere ophanging van de motor zijn de rijgeluiden gering.

Op een veeleisend parcours, waarbij absoluut niet is geprobeerd zo zuinig mogelijk te rijden, kwam het testverbruik uit op 4.4 liter per 100 km. Daarmee is de Corolla veel zuiniger dan soortgelijke auto's met een traditionele benzine- of dieselmotor. Dankzij het harmonieuze samenspel van beide motoren biedt de Corolla ook nog eens veel meer souplesse, wat zich weer vertaalt in comfort. Opladen aan het stopcontact is niet nodig: de hybride-aandrijflijn zet bewegingsenergie tijdens uitrollen of remmen om in elektriciteit. Kortom: de aandrijflijn biedt alleen maar voordelen en geen enkel nadeel.

Weggedrag

Misschien wel de belangrijkste reden om destijds de Auris te introduceren, was het tamme karakter van de Corolla. De Corolla was comfortabel en veilig, maar bood weinig rijplezier. Toyota was zich daar van bewust, want in 2014 sprak directeur Akio Toyoda de veelzeggende woorden: "no more boring cars". Kort daarna begon de ontwikkeling van het eerder genoemde nieuwe platform waarmee comfort en sportiviteit gecombineerd moesten worden. De Corolla is het eerste model dat gebruik maakt van dit zogenaamde "TNGA" platform. Nog een voordeel: vanwege de flexibiliteit van het TGA-platform, kon de Corolla hatchback eenvoudig een kortere wielbasis krijgen dan de stationcar en de sedan en dat geeft extra wendbaarheid. Net zo makkelijk werd de fijnafstemming van het onderstel per regio aangepast en dat is een stuk voordeliger dan het ontwikkelen van een uniek model per regio.

En al na een paar bochten is duidelijk dat Toyota in de opzet is geslaagd. Veel auto's worden in de basis zo economisch mogelijk ontworpen en vervolgens wordt met veel fijnregeling voor een goed weggedrag gezorgd. Het is merkbaar dat de Corolla in de basis al een lager zwaartepunt heeft en beter in balans is dan veel concurrenten. Veelal wordt het koetswerk in een bepaalde richting gedwongen in een bocht, waarna de ophanging dit corrigeert. Omdat de basis bij de Corolla beter klopt, rolt het koetswerk minder om de as. De voorwielen zoeken niet naar grip, maar hebben het. Dit vertaalt zich in een beter gevoel met het mechaniek, een groter gevoel van vertrouwen en uiteindelijk het beloofde rijplezier.

Conclusie

De Toyota Corolla is terug van nooit weggeweest. In Europa is de Corolla enige jaren vervangen door de Auris, maar wereldwijd is de middelgrote Toyota doorontwikkeld. Het ontwikkelen van verschillende modellen per werelddeel is echter kostbaar en daarom is de twaalfde generatie van de Corolla zo ontworpen dat deze met minimale aanpassingen overal in de smaak blijft vallen.

Met het oog op de Europese markt kreeg de auto een scherper lijnenspel en daarmee een sterker karakter. Het weggedrag werd dynamischer en dankzij hybride-aandrijving onderscheidt de Corolla zich met prima prestaties, heel veel comfort en een uitgesproken laag verbruik. Wat is gebeleven van alle voorgaande Corolla's zijn de veiligheid, degelijkheid en betrouwbaarheid.