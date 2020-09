Autotest | Volkswagen brengt een nieuwe uitvoering van de Golf uit: de eHybrid. De eHybrid is een Golf met plug-inhybride techniek. Van deze half elektrische auto's zijn twee uitgesproken versies leverbaar: een reguliere uitvoering en een sportieve GTE. Autozine test beide.

Voor de fotosessie bij deze test is de GTE gebruikt, want die biedt naast speciale techniek ook een speciale aankleding. Het front is zelfs opnieuw getekend. De koplampen zijn verbonden met een blauwe lijn, terwijl de luchtinlaat onder de bumper veel groter en breder is aangezet. De GTE ziet er daarom een stuk imposanter uit dan een standaard Golf. Let ook op details zoals remmen met rode remklauwen (die daadwerkelijk sterker zijn dan de standaard remmen) en dorpelverbreders.

Omdat de GTE de (half) elektrische variant van de Golf GTI is, zijn binnenin sportstoelen te vinden die zijn bekleed met het traditionele ruitjespatroon van de allereerste GTI. Echter, waar een GTI de kleur rood gebruikt voor accenten, kiest de GTE voor blauw.

Ruimte en uitrusting

De ruimte in de eHybrid is gelijk aan die van de Golf met conventionele aandrijving. De ruimte voorin is daarom riant. Zelfs lange bestuurders kunnen nog nauwelijks bij de pedalen wanneer de voorstoel volledig naar achteren wordt gezet! Omdat de batterij voor de elektrische aandrijving onder de achterbank is geplaatst, zijn geen consessies gedaan aan de bagageruimte.

Om welke uitvoering het ook gaat: de Golf 8 heeft een ronduit modern dashboard. Achter het stuurwiel is een beeldscherm te vinden en centraal op het dashboard staat een tweede scherm. Hiermee worden vrijwel alle functies bediend. Knoppen voor het (snel) instellen van het volume van het audiosysteem of de temperatuur van het klimaatcontrolesysteem zijn subtiel verwerkt in de rand onder het centrale beeldscherm. Daarbij zijn diverse toetsen op het stuurwiel te vinden, waarmee de rest van het interieur (bijna) vrij is van knoppen en hendels.

Het voordeel van het gebruik van beeldschermen is, dat de indeling variabel is. Volkswagen maakt daarvan volop gebruik. De bestuurder kan kiezen uit diverse indelingen, waarbij de GTE een extra layout biedt. Hierbij staat de vermogensafgifte centraal, net zoals bij andere sportieve modellen.

Prestaties

De Golf eHybrid is een plug-inhybride en dat wil zeggen dat de aandrijving kan komen van de elektromotor, de benzinemotor of een combinatie van beide. Omdat de accu kan worden opgeladen aan een stekker (5 uur aan het stopcontact thuis, 3.5 uur aan een publiek laadpunt) kunnen significante afstanden volledig elektrisch worden afgelegd. Ten opzichte van de vorige GTE heeft de batterij 50% meer vermogen terwijl de fysieke afmetingen gelijk zijn gebleven.

Om elektrisch rijden aan te moedigen, start de eHybrid (GTE) altijd in elektrische modus. Het gebruik als elektrische auto is namelijk niet beperkt tot de stad; tot 130 km/u kan geheel elektrisch worden gereden. En omdat is gekozen voor een zeer sterke elektromotor is de gelijkenis met de GTI meteen duidelijk! Zelfs in elektrische modus had de testauto meer dan eens wielspin bij een iets te enthousiaste acceleratie. Wanneer beide motoren hun krachten bundelen is 245 pk / 400 Nm beschikbaar en zet de GTE prima prestaties neer (0-100 km/u in 6.7 seconden, topsnelheid 225 km). Dankzij een "sound actuator" klinkt het allemaal nog spannender dan het daadwerkelijk is.

„Een GTI wil altijd spelen en staat altijd op scherp, terwijl de GTE alleen een speelse kant laat zien wanneer daar om gevraagd wordt“

Belangrijker dan de prestaties op papier, zijn de levendigheid en gretigheid waarmee de GTE daadwerkelijk presteert. De GTE geeft namelijk heel veel voldoening wanneer wordt aangespoord tot presteren en daar draait het om bij auto's zoals deze!

Mede dankzij een slim differentieel op de vooras kan de GTE het vermogen goed verwerken en dat geeft het superieure gevoel dat hoort bij sportieve modellen. Van het extra gewicht van de accu's is bij gebruik op de openbare weg weinig merkbaar. Het optionele DCC (adaptive chassis control) geeft de keuze uit een comfortabel, normaal of sportief karakter. Opvallend daarbij is, dat de sportieve stand het onderstel niet veel stugger maakt, terwijl wel degelijk beter voelbaar is wat er gaande is tussen het mechaniek en het wegdek. Ondanks de uitstekende wegligging en de goede prestaties geeft de GTE echter geen volwaardig GTI-gevoel. Een GTI wil altijd spelen en staat altijd op scherp, terwijl de GTE alleen een speelse kant laat zien wanneer daar om gevraagd wordt.

eHybrid

De eHybrid-techniek wordt niet alleen ingezet voor de sportieve GTE, maar ook voor een reguliere uitvoering waarbij de nadruk ligt op comfort en zuinigheid. Ondanks de technische overeenkomsten (de verschillen zitten slechts in software en fijnregeling), voelt de eHybrid als een compleet andere auto dan de GTE. De eHybrid heeft zachtere stoelen en dankzij verstelbare hoofdsteunen zitten lange bestuurders prettiger (de GTE heeft geïntegreerde hoofdsteunen). Alhoewel de uitrusting minder rijk is dan die van de GTE, is met opties tot (vrijwel) hetzelfde niveau van luxe te komen.

In de cabine van de eHybrid heerst rust en daarom is de verleiding tot hard rijden minder groot. Het resultaat: terwijl met de GTE 62 km geheel elektrisch kon worden afgelegd, legde de standaard eHybrid op een soortgelijk traject ruim 70 km elektrisch af. Wanneer de batterij leeg is, en wordt overgeschakeld op de verbrandingsmotor, geeft het gaspedaal enige tijd een "rubber" gevoel. Dit is geen defect, maar een bewuste keuze omdat de karakters van de elektromotor en de benzinemotor (te) sterk verschillen.

Alle elektrische auto's (al dan niet hybride) zetten bewegingsenergie om in elektriciteit tijdens het uitrollen of remmen. De Golf eHybrid (inclusief GTE) doet dit echter op een geheel eigen wijze. Op basis van informatie van het navigatiesysteem is precies bekend wanneer een kruispunt, rotonde of snelheidslimiet nadert. Op dat moment verschijnt de melding "laat het gaspedaal los" in het beeldscherm en kan automatisch worden geregenereerd. Bij bijvoorbeeld het inrijden van een dorp is dan exact ter hoogte van het bord met de snelheidsbeperking de gewenste snelheid bereikt en is maximaal energie teruggewonnen. Zolang de informatie van het navigatiesysteem correct is, werkt dit perfect en bovendien heel aangenaam.

Wie diep graaft in de boordcomputer vindt ook de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel wordt geregenereerd. Echter, luttele minuten nadat was gekozen voor "sterk regenereren bij loslaten gaspedaal" verscheen de melding dat elektrisch rijden niet meer mogelijk was en viel de testauto terug op de benzinemotor. Hoe vaak ook in het menu wordt gevaagd om elektrisch rijden, het systeem bleef weigeren. Alleen door opnieuw te kiezen voor automatisch regenereren kon weer elektrisch worden gereden.

De standaard eHybrid staat in de basis op hetzelfde onderstel als de GTE en daarom is het weggedrag uitstekend. Het verschil zit uiteindelijk in het karakter: de GTE is levendig en beloont sportief rijden, terwijl de standaard eHybrid zich juist het beste leent voor een vloeiende, kalme rijstijl. Welke versie ook gekozen wordt, de Golf eHybrid is altijd merkbaar lichter en dynamischer dan een volledig elektrische auto.

Conclusie

De achtste generatie van de Volkswagen Golf is nu ook leverbaar als "eHybrid". Deze plug-inhybrid combineert het beste van elektrische aandrijving en een conventionele verbrandingsmotor. De eHybrid is vlot, zuinig en stil als een elektrische auto, maar biedt het zorgeloze bereik van een benzinemotor.

Omdat vanaf de eerste schets van de Golf 8 rekening is gehouden met alternatieve aandrijving, is de elektronica perfect geïntegreerd. De hybride-aandrijving gaat niet ten koste van de rijeigenschappen of de binnenruimte.

Terwijl van de vorige Golf slechts één plug-inhybrid leverbaar was, zijn dat er nu twee. Bij de standaard eHybrid staan comfort en zuinigheid centraal. De GTE daarentegen overtuigt met sportiviteit en dynamiek, terwijl het in feite een even rationele keuze is.

plus Prima rijeigenschappen

Sportief en toch zuinig

Vertrouwd en toch vooruitstrevend min Onhandige locatie laad-aansluiting

Inschakelen handmatig regenereren leidt tot foutmeldingen

