Rij-impressie | De Kia XCeed is een auto die met het gevoel wordt gekocht. De spannende vormgeving verleidt, het ruimte interieur en de rijke uitrusting overtuigen. Echter, tijdens de eerste kennismaking bleek het weggedrag matig en het verbruik hoog voor een auto van dit type. Voortaan is de XCeed ook leverbaar als "plug-inhybride" ofwel half elektrische auto. Scoort de XCeed dit keer beter?

Nog een feit uit de eerste test van de Kia XCeed: dit model is bij toeval tot stand gekomen. Kia zocht naar een bijzondere variant op de hatchback en de vormgevers lieten hun fantasie de vrije loop. Alhoewel Kia zocht naar slechts één alternatief model, werden het er uiteindelijk twee: de shooting brake (Pro Ceed) en deze crossover (XCeed).

Ondanks het feit dat de XCeed een toevalstreffer is, is vanaf het eerste ontwerp rekening gehouden met alternatieve aandrijving. De XCeed plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) ziet er daarom vrijwel hetzelfde uit als de andere varianten. De aantrekkingskracht van deze mix tussen een traditionele personenauto en een luxe terreinwagen is dus gebleven. Het lijnenspel komt het beste tot zijn recht in sprekende kleuren, waarbij het knalblauw van de testauto minstens zo goed staat als de meer populaire goudgele tint.

Ruimte en uitrusting

Omdat rekening is gehouden met (half) elektrische aandrijving, doet de binnenruimte van de PHEV niet onder voor die van de versies met conventionele aandrijving. De ruimte voorin is daarom riant. En niet alleen zijn de voorstoelen over een grote afstand te verstellen, ze zijn ook royaal bemeten voor een groots gevoel. Ten opzichte van de gewone Ceed is de XCeed iets hoger voor een makkelijke instap en een (iets) beter zicht op de weg. Een nadeel: de dikke C-stijl en de kleine buitenspiegels zorgen samen voor een minder goed overzicht. Zo is wisselen van rijstrook of afslaan op een rotonde met fietspad lastiger dan gemiddeld met de XCeed.

De achterklep van de testauto is elektrisch bediend. Hiervoor hoeft niet op een knop te worden gedrukt en hoeft geen "dansje" te worden gedaan met een voet onder de achterbumper. Het volstaat om enkele seconden stil te staan achter de auto! Eén ding is Kia in het enthousiasme vergeten: onder de laadvloer is slechts plek voor één van de twee laadkabels. De tweede gaat daarom door de bagageruimte zwerven.

„De combinatie van een hatchback en een luxe terreinwagen is in visueel opzicht geslaagd“

De uitrusting van de hier gereden "Executive"-uitvoering laat weinig te wensen over. Alles wat mag worden verwacht voor deze prijs is aanwezig. Een speciale vermelding gaat naar de spraakherkenning: die verstond al bij de eerste poging het adres van de redactie (zelfs met een open raam!). Sommige andere auto's hebben hier vele pogingen voor nodig of verzoeken uiteindelijk om het adres te spellen voordat ze het verstaan.

Weggedrag

Omdat de XCeed hoger is dan de gewone Ceed zijn het onderstel en het elektronische stabiliteitssysteem aangepast aan het hogere zwaartepunt. Desondanks is het verschil met de standaard Ceed nog steeds goed merkbaar, waarbij de lagere auto sterk in het voordeel is.

Echter, ten opzichte van de XCeed met alleen een benzinemotor is de wegligging van hybride juist wel beter. De PHEV is weliswaar zwaarder, maar het gewicht is laag en centraal geconcentreerd in de auto. Dit zorgt voor meer stabiliteit en meer rust in het onderstel.

Plug-inhybride

Onder de motorkap van de XCeed PHEV liggen een (op maat gemaakte) benzine- en een elektromotor. Een standaard hybride kan alleen elektriciteit terugwinnen tijdens remmen en uitrollen, deze plug-inhybride kan ook worden geladen met een stekker. Dat kan thuis of aan een publiek laadpunt (gemiddelde laadtijd: 2.5 uur). De laad-aansluiting zit links voor en dat is in de praktijk zowel onhandig als gevaarlijk. Bij parallel parkeren kunnen fietsers en vrachtwagens de stekker raken. Bij haaks parkeren is men verplicht vooruit te parkeren en dat levert een grotere draaicirkel op en minder overzicht bij het uitparkeren.

Indien de accu voldoende is geladen start de XCeed PHEV in de geheel elektrische modus. Volgens Kia kan dan 58 km worden afgelegd. Tijdens de test was dit steeds 50 km (met een uitschieter tot 54 km). In tegenstelling tot veel andere plug-inhybrides gedraagt de XCeed zich niet als een elektrische auto. Dat is omdat de elektromotor voor de versnellingsbak is geplaatst. Daarom is tijdens het accelereren voelbaar dat er wordt geschakeld en dat is uiterst onnatuurlijk voor een elektrische auto. De bestuurder kan niet bepalen hoeveel energie wordt teruggewonnen wanneer het gaspedaal wordt losgelaten en ook dat is ongebruikelijk voor een elektrische auto. Heel vreemd: wanneer een helling moet worden beklommen springt de benzinemotor ook in volledig elektrische modus vrijwel altijd bij.

Wanneer de batterij (bijna) leeg is, zorgen de benzinemotor en de elektromotor samen voor de aandrijving. Dan gedraagt de XCeed zich als een standaard hybride, want wat volgens de boordcomputer "leeg" is, is in feite precies voldoende om nog te kunnen functioneren als hybride. Ook dan heeft de XCeed een eigen karakter. Bij diverse fabrikanten levert de combinatie van een benzine- en een elektromotor namelijk zoveel vermogen op, dat hun plug-inhybrids sneller zijn dan de gemiddelde sportwagen. Kia kiest echter voor een bescheiden combinatie. De XCeed PHEV levert 141 pk / 265 Nm en daarmee zijn de prestaties ruim voldoende, maar niet meer dan dat.

Om extra zuinig te rijden loont het om de bestemming in te geven in het navigatiesysteem. Dan verdeelt de XCeed de energie in de batterij optimaal over de route. Hoe effectief dit is toont een testrit van 150 km heen en 150 km terug. Op de heenweg is de bestemming ingegeven en dat resulteerde in een verbruik van 3.2 liter per 100 km. Nadat de batterij opnieuw was geladen werd op de terugweg niet "verteld" wat de bestemming was, met een verruik van 4.5 liter per 100 km als gevolg. Na een volle week en ruim 750 km rijden bedroeg het gemiddelde verbruik 2.8 liter per 100 km.

Conclusie

De combinatie van een hatchback en een luxe terreinwagen is in visueel opzicht geslaagd. De XCeed ziet er goed uit en weet nog meer dan soortgelijke modellen van andere merken te verleiden met het lijnenspel. Tijdens een eerste kennismaking bleek de XCeed echter niet op alle punten te scoren. Het weggedrag is vanwege de hoge bouw matig en het verbruik is te hoog voor een auto zoals deze.

De plug-inhybride (PHEV) brengt in beide zaken verbetering! Dankzij het hogere gewicht en het lagere zwaartepunt is het weggedrag stabieler en rustiger. Indien consequent wordt geladen is het verbruik zeer laag. Als bijkomend voordeel is deze half-elektrische variant ook nog eens stiller dan de standaard XCeed. Kortom: dit is de betere combinatie.

plus Geslaagde vormgeving

Zeer zuinig (indien consequent opgeladen) min Matig overzichtelijk koetswerk

Onhandige locatie laad-aansluiting

Geen volwaardig elektrischeauto-gevoel