IJskoud de voordeligste

MG is nog maar kort op de markt sinds de Chinese eigenaar het merk nieuw leven heeft ingeblazen. Mede daarom is duidelijk merkbaar dat MG zichzelf nog aan het (her)uitvinden is. De voorgaande modellen waren allemaal volgens een andere stijl vormgegeven en hadden een andere nomenclatuur (manier van naamgeving). De 4 volgt wederom een geheel eigen stijl en dit keer is zelfs de onderlinge samenhang ver te zoeken!

Van voren is de 4 scherp gelijnd en bijna futuristisch. Van de zijkant gezien lijkt het achterportier groter dan het voorportier, hetgeen voor vreemde proporties zorgt. Als driedeurs zou dit waarschijnlijk een oogstrelende coupé zijn, maar deze vijfdeurs oogt als een geforceerd verlengde gezinsauto. De vormgeving van de achterzijde is afhankelijk van de gekozen uitvoering, waarbij het hier getoonde topmodel een dakspoiler uit twee delen heeft alsmede een lichtstrip over de volle breedte van de auto.

Ruimte: een nieuw platform

De 4 is het eerste model dat gebruik maakt van een nieuw platform van MG, dat bovendien ruimte biedt aan een nieuw accu-pakket en een nieuwe elektromotor van het merk. De batterij is slanker dan voorheen, terwijl de nieuwe motor kleiner en efficiënter is. Toch is binnenin weinig van die ruimtebesparende techniek merkbaar. De ruimte voorin is slechts gemiddeld. De ruimte achterin zelfs benedengemiddeld voor een auto van deze omvang (in vergelijking tot Volkswagen ID.3 en Opel Astra). Er passen vier volwassenen in de MG 4, maar het houdt allemaal niet over.

Dat MG nieuwe stappen zet met het ontwerp, blijkt het meeste uit het dashboard. Dat is minimalistisch opgezet en overduidelijk "geïnspireerd" door de Tesla Model 3. Alleen wanneer dat wettelijk vereist is, worden functies bediend met een fysieke knop. Al het andere wordt aangestuurd via het centrale beeldscherm. Dit opgeruimde dashboard geeft niet alleen een ruimtelijk gevoel, het zorgt ook voor meer ruimte voor de bijrijder.

Uitrusting

Net als bij andere Chinese merken is de bediening via het centrale beeldscherm minder logisch en intuïtief dan bij de gevestigde orde. Bovendien functioneerde de elektronica tijdens de test allesbehalve foutloos. De testauto was welgeteld een dag oud en had 1 km gereden bij aanvang van de test. Desondanks zouden de kwaliteitscontrole in de fabriek en de afleverbeurt van de importeur eventuele problemen moeten afvangen. Toch functioneerde de verwarming niet vanwege een softwarefout (dezelfde middag nog verholpen met een update) en gaf het bandenspanningscontrolesysteem een foutmelding.

„De basis-uitvoering is veruit de slimste keuze en maakt de MG 4 ijskoud de voordeligste“

Nog een vreemd probleem: de beeldschermen van beide auto's die voor deze test zijn gebruikt registreerden een aanraking steeds op de verkeerde plek! Daarom moest stelselmatig iets hoger worden aangetikt dan het bedoelde icoontje. Ook was het regelmatig nodig meer dan eens op het beeldscherm te tikken om iets te selecteren.

Nadat de eerste Chinese merken gezichtsverlies leden op het gebied van veiligheid, maakt de nieuwe generatie hier extra werk van. De MG 4 is daarom ongeacht het gekozen uitrustingsniveau standaard voorzien van vrijwel alle moderne veiligheidsvoorzieningen. Daarbij valt op de automatische stuurcorrecties bijzonder abrupt worden uitgevoerd. Daarom zal menigeen deze functie uitschakelen en dat komt de veiligheid natuurlijk niet ten goede! De adaptieve cruise-control valt juist positief op omdat op het beeldscherm achter het stuurwiel schematisch wordt weergegeven hoe de computer het verkeersbeeld ziet. Dat geeft de bestuurder inzicht en dus meer vertrouwen in de techniek.

Elektrische auto: bereik en laden

Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft de MG 4 een batterij met een capaciteit van 51 of 64 kWh. Met de eerste batterij bedraagt het bereik 350 km, met de tweede 450 km. Dat grotere bereik lijkt misschien mooi, maar de ervaring leert dat zo'n grote actieradius zelden wordt benut terwijl er iedere dag voor wordt betaald met de hogere aanschafprijs en het hogere gewicht. Omdat een elektrische auto tijdens iedere stop kan bijladen, wordt de batterij in de praktijk zelden leeggereden.

Niet alleen de capaciteit van de batterij is afhankelijk van de uitvoering, ook de laadsnelheid. De basis-versie kan bij een publiek laadpunt laden over 1 fase (6.6 kW) en de duurdere exemplaren over 3 fasen (11 kW). Voor wie thuis kan opladen doet de snelheid er niet toe en volstaat 1 fase. Wanneer de auto vaak bij een publiek laadpunt wordt geladen is de 3 fasen lader juist heel zinvol.

Tijdens een test met de basisversie kon onder uiterst ongunstige weersomstandigheden met 73 kW bij een snellader worden geladen. Tijdens het laden toont het centrale beeldscherm veel informatie over het proces. Dat is zinvol, want met die informatie kan de bestuurder bijvoorbeeld beslissen om in geval van een minder goed functionerend laadstation elders te laden.

Elektrische auto: prestaties

Niet alleen de capaciteit van de batterij is afhankelijk van de gekozen uitvoering, ook het motorvermogen verschilt (170 of 204 pk). Echter, omdat de variant met "kleinere" batterij ook lichter is, zijn de verschillen in de praktijk gering. De basisversie sprint zelfs sneller vanuit stilstand naar 100 km/u. De sterkere motor zorgt voor venijnigere tussenacceleraties, ook vanaf hoge snelheden. Bij beide motoren valt op dat de auto ongemerkt steeds langzamer gaat rijden wanneer de bestuurder niet op de snelheid let. Dat is mede te "danken" aan de afwezigheid van rijgeluiden.

In drie stappen kan worden bepaald hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal. Ook in de zwaarste stand houdt de 4 minder in dan andere elektrische auto's. Rijden met slechts één pedaal is daarom niet mogelijk. Dat is jammer, want met één pedaal rijden is een van de aangename bijkomstigheden van elektrisch rijden. Ondanks dit gemis en ondanks het uiterst ongunstige weer bedroeg het testverbruik een keurige 16.1 kW per 100 km en kon de beloofde actieradius worden gerealiseerd.

Weggedrag

MG biedt al diverse modellen aan, maar dat zijn voornamelijk SUV's. Die zijn misschien heel praktisch voor grote gezinnen, hun hoge bouw zorgt voor een ongunstig weggedrag (minder veilig, minder zuinig). Daarom is het sterkste punt van de 4 dat het een traditionele hatchback is.

En dat is merkbaar vanaf de eerste meter! De 4 is van nature wendbaar en stabiel, niet omdat een kostbaar onderstel in combinatie met elektronica daar kunstmatig voor zorgt. In de stad valt op dat de draaicirkel uitzonderlijk klein is voor een auto van deze omvang. Achterwielaandrijving zorgt voor een zuiver gevoel inhet stuurwiel. De 4 met "grote" batterij heeft vanwege het hoge gewicht een statig karakter, terwijl de lichtere versie juist dynamischer is.

Conclusie

Met de 4 biedt MG de voordeligste elektrische auto in het midden segment aan. De grote vraag is dus: heeft MG bezuinigd om tot de lage prijs te komen of biedt de 4 hetzelfde product aan tegen een scherpere prijs?

Het antwoord luidt: iets er tussenin. MG heeft niet zozeer bezuinigd, maar het is wel duidelijk dat het merk nog steeds bezig is om zichzelf uit te vinden. De ergonomie, bediening en verfijning zijn daarom niet van het niveau van de gevestigde orde. Daarnaast werden beide auto's die voor deze test zijn gebruikt geplaagd door onvolkomenheden die door zowel de fabriek als de dealer hadden moeten worden opgespoord vóór aflevering.

De onvolkomenheden kunnen gelukkig eenvoudig worden opgelost met software-updates en de lage prijs compenseert de overige bezwaren ruimschoots. Bovendien is de MG 4 het eerste model dat gebruik maakt van een nieuw platform met een nieuwe aandrijflijn en daarmee staat het merk wel degelijk op het niveau van de concurrentie. De basis-uitvoering is veruit de slimste keuze en maakt de MG 4 ijskoud de voordeligste!