Scherpergesteld

Een belangrijk doel van de facelift voor modeljaar 2022 was om de Focus een sterker karakter te geven. Bij Ford staan uitrustingsniveau's niet alleen voor de mate van luxe, maar ook voor het karakter van de auto. Zo zijn er een luxe Vignale, een sportieve ST (Line) en een avontuurlijke Active. Die laatste is onder andere herkenbaar aan extra stootranden rondom en voor de foto's bij dit verslag gebruikt.

Het nieuwe front biedt ruimte aan verschillende bumpers en grilles. Daarmee heeft Ford de vrijheid om meer nadruk te leggen op de hoogte (Active) of juist de breedte (ST). Tegelijkertijd is de neus iets hoger, waardoor de auto een formelere uitstraling heeft gekregen. Dit heeft volgens Ford geen invloed op de stroomlijn of de veiligheid. Het logo is verhuisd van de motorkap naar de grille en is daarom prominenter aanwezig. Het zijn tenslotte de scherp gelijnde koplampen die de Focus een meer zelfverzekerde uitstraling geven.

Voorheen was de Focus leverbaar met halogeen, LED en slimme LED koplampen. Vanaf modeljaar 2022 is LED standaard. Dat gaf de vormgevers de vrijheid om de koplampen veel slanker te tekenen dan voorheen. Bovendien zijn de mistlampen nu altijd geïntegreerd in de koplampen voor een eleganter aangezicht. Wanneer wordt gekozen voor slimme koplampen, kan altijd met grootlicht worden gereden en dimt een deel van de lichtbundel (bestaande uit 19 elementen) automatisch om te voorkomen dat tegenliggers worden verblind. Ook kan een specifiek deel van de weg extra worden belicht, bijvoorbeeld om op een kruispunt extra alert te kunnen zijn op verkeer van rechts.

SYNC4

Uiteraard is het interieur ook aangepast en daar valt op dat het beeldscherm een stuk groter is geworden. Dit was 9 inch en meet nu 13.2 inch, waarmee Ford keurig met de trend mee gaat. Belangrijker is echter de inhoud: voortaan is de Focus voorzien van "SYNC4", het nieuwste audio-, communicatie en navigatiesysteem van Ford. De Focus is het tweede model dat is voorzien van SYNC4, de grote Mustang MACH-E was de eerste.

Een belangrijk verschil met SYNC3 is de toevoeging van een internetverbinding. Hiermee is actuele verkeersinformatie beschikbaar, alsmede informatie over ruimte in parkeergarages. Wanneer langs de straat wordt geparkeerd, gebruikt het systeem historische gegevens van andere Ford-rijders. Afhankelijk van het aantal auto's dat in het verleden in een bepaalde straat heeft geparkeerd wordt bepaald hoe groot of klein de kans is dat hier een vrije plek is te vinden. Op de kaart wordt dit aangegeven met een rode, oranje of groene kleur. Let op: alleen de absolute basisuitvoering (vooral bedoeld voor verhuurbedrijven) is nog voorzien van SYNC3.

Naast de informatie op basis van gegevens van Internet valt SYNC4 op door de vlotte reactie op commando's en de heldere indeling van de menu's. De spraakgestuurde besturing accepteert iets vrijer geformuleerde commando's dan voorheen, maar blijft beperkt in de mogelijkheden. Het betreft hier dus zeker geen slimme assistent zoals veel auto's van recentere generaties inmiddels bieden.

Ruimte

Op het infotainment-systeem na is het interieur ongewijzigd. Nog altijd is de cabine van de Focus nadrukkelijk om de bestuurder heen gebouwd. Dat geeft een gevoel van geborgenheid zonder dat het afbreuk doet aan de ruimte. Voorin is volop hoofd- en beenruimte, achterin is de ruimte gemiddeld voor een auto van deze omvang. Voor modeljaar 2022 is de bekleding van de stoelen aangepast. Het aandeel van gerecycleerde materialen is groter geworden en indien gewenst zijn nieuwe motieven beschikbaar.

De Focus Wagon heeft voortaan een laadvloer die eenvoudig in compartimenten kan worden verdeeld. De vloermat is aan de ene kant bekleed met zachte stof en aan de andere kant juist met eenvoudig afwasbaar rubber. Onder de laadvloer is een extra ruimte te vinden die met plastic is bekleed en daarom eveneens eenvoudig schoon is te houden.

Mild hybrid

Ford windt er geen doekjes om: verbrandingsmotoren zijn uitontwikkeld en alle investeringen in nieuwe techniek gaan naar elektrische aandrijving. In het ontwerp van de Focus is geen rekening gehouden met elektrische aandrijving en daarom is het achteraf inbouwen ervan te ingrijpend.

Toch weet Ford met eenvoudige middelen het verbruik van de bestaande motoren iets te verlagen. De 1.0 liter benzinemotor, de meest verkochte krachtbron, is nu standaard voorzien van mild-hybrid techniek. Hierbij assisteert een kleine elektromotor de benzinemotor op momenten dat het verbruik hoog zou zijn. De hiervoor benodigde energie wordt gewonnen tijdens remmen of uitrollen en is in feite "gratis". Alleen de varianten met dieselmotor, en de supersnelle Focus ST, krijgen geen mild-hybrid techniek.

Daarnaast krijgen de meeste versies (125 en 155 pk) voortaan een automatische versnellingsbak. Daar is volgens Ford niet alleen veel vraag naar, een automaat kan het verbruik ook verlagen. Verbrandingsmotoren zijn namelijk alleen binnen een bepaald toerenbereik efficiënt Als de bestuurder dit niet goed aanvoelt, valt het verbruik veel hoger uit dan beloofd. De automaat is voortaan zo afgestemd dat zo veel mogelijk wordt gereden binnen het optimale toerenbereik. Het is slechts een detail, maar de automaat wordt voortaan bediend met een hendel en niet langer met een "draaiknop".

„Geen enkele andere auto in dit segment biedt zo'n uitgekiende combinatie van comfort, dynamiek en betrokkenheid van de bestuurder“

Voor deze test is gereden met zowel de 125 als de 155 pk sterke motor en met zowel de handgeschakelde versnellingsbak als de automaat. Het verschil in vermogen vertaalt zich in de praktijk vooral in daadkracht. De 155 pk "EcoBoost" levert zijn vermogen eerder en bijt daarna vastberaden door. Echter, de 125 pk sterke versie komt nooit vermogen tekort. Ongeacht het gekozen vermogen heeft de motor een brommend in plaats van een roffelend geluid, waarmee Ford slim verhult dat het hier een driecilinder betreft.

De handgeschakelde versnellingsbak schakelt niet te zwaar of te licht, maar precies goed en trefzeker. Ook de automaat verstaat zijn werk goed: deze schakelt onmerkbaar.

Op een zeer veeleisend traject (stadsverkeer en hoogteverschillen, geen snelweg) kwam het testverbruik met de 155 pk sterke Focus Wagon uit op 6.0 liter per 100 km. De 125 pk sterke Focus hatchback met handbak verbruikte 6.4 liter per 100 km. Daarmee is de Focus in het dagelijks gebruik beduidend duurder dan soortgelijke modellen van andere merken die zich bedienen van plug-inhybrid of volledig elektrische aandrijving. Tegelijkertijd verschilt de aanschafprijs nauwelijks, dus op dit punt begint de leeftijd echt te tellen voor de Focus.

Weggedrag

Voor modeljaar 2022 is het onderstel niet aangepast. Het weggedrag blijft dus gelijk. Echter, het is belangrijk om te weten dat het weggedrag verschilt per uitvoering. De "Active" heeft een verhoogd onderstel, terwijl de "ST Line" juist een verlaagd onderstel heeft. Het verschil tussen beide is duidelijk merkbaar, dus let hier bij een eventuele proefrit bij de dealer goed op!

De verschillende onderstellen zijn grofweg even hard of zacht. Het verschil zit in de lengte van de veerweg. De Active kan dieper in de veren duiken en dat maakt de auto meer vergevingsgezind. De ST-Line veer juist minder ver in en is daarom iets levendiger en scherper. De testrit vond plaats in Wallonië op welhaast sadistisch slecht asfalt en daar verdient de Active de voorkeur. Welke versie ook gekozen wordt: zelfs drie jaar na introductie biedt de Focus een ongekend goed weggedrag met een nog steeds onverslaanbaar goede mix van comfort en dynamiek.

Conclusie

De Focus Focus is vernieuwd voor modeljaar 2022. Die vernieuwingsronde komt sneller dan gebruikelijk en dat heeft te maken met de grote concurrentie in het segment. Om scherp te blijven heeft Ford het uiterlijk aansprekender gemaakt en dat is geslaagd.

Binnen de beperkingen van een facelift heeft Ford de motoren zuiniger gemaakt, maar dat is onvoldoende. Elektrische of half elektrische auto's kosten hetzelfde, maar zijn voordeliger in energiekosten, onderhoud en afschrijving. Het SYNC4 infotainment-systeem is ontegenzeglijk beter en veelzijdiger dan de vorige generatie, alleen een slimme assistent ontbreekt.

Het sterkste punt van de Focus is en blijft het weggedrag. Geen enkele andere auto in dit segment biedt zo'n uitgekiende combinatie van comfort, dynamiek en betrokkenheid van de bestuurder.