Opel Rocks e-xtreme wint ontwerpwedstrijd

De winnaar is nu bekend: Lukas Wenzhöfer uit Hünfelden in Hesse. Hij studeert aan de University of Design in Pforzheim/Baden-Württemberg en wist de jury te overtuigen met zijn 'Rocks e-xtreme', een Rocks-e als elektrische 'funmobiel' voor in het terrein. Opel zal dit winnende ontwerp daadwerkelijk gaan bouwen, als een unieke one-off. Het bouwproces is via social media te volgen.

"De vele bijzondere designschetsen voor de Opel Rocks-e laten zien hoe inspirerend onze innovatieve elektrische city car is. De grote interesse en de unieke ideeën bewijzen het potentieel van dit soort elektrische, toegankelijke modellen. We feliciteren Lukas Wenzhöfer en bedanken alle deelnemers aan de Design Hack voor hun geweldige creativiteit en toewijding," zegt Florian Huettl.

Extreem in de beste zin van het woord, dat is wat de juryleden dachten toen ze het Rocks-e design van Lukas Wenzhöfer onder ogen kregen. Hij noemde zijn concept niet voor niets 'Opel Rocks e-xtreme'. Wenzhöfer was direct fan van de compacte stadsauto: "De Opel Rocks-e maakt het voor jonge mensen mogelijk om mobiel te zijn en te genieten van een ongefilterde rijbeleving. Mijn concept brengt die twee elementen tot het extreme. De offroad-kwaliteiten belichamen het gevoel van vrijheid. Iedere bestemming is bereikbaar. De extra sportiviteit belooft ook meer rijplezier en laat zien dat elektrisch rijden meer is dan alleen een verstandige oplossing".