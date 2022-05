Een steentje bijdragen

De goedkoopste manier van elektrisch rijden! Dat is kort gezegd wat de Rocks-e biedt. Dat doet Opel door slimmer te werken en overal waar het kan te besparen. Zo heeft de Rocks-e kleine buitenmaten, een "kleine" uitrusting en daardoor volstaan een kleine batterij en kleine elektromotor.

Brommobiel

Strikt genomen is de Rocks-e geen auto, maar een elektrisch aangedreven brommobiel. Dat blijkt ook uit de buitenmaten, want met een lengte van 2 meter 41 en een breedte van 1 meter 54 is de Rocks-e kleiner dan de kleinste stadsauto. Bovendien heeft Opel slim bespaard op de constructie. Zo zijn de voor- en achterzijde gelijk, alleen de kleur van de lampen verschilt. Zelfs de deuren zijn gelijk, met als grappige bijkomstigheid dat het portier van de bestuurder tegen de rijrichting in opent. De kunststof waarvan de Rocks-e is gemaakt heeft van nature een grijs/blauwe-kleur, zodat spuiten in de gewenste kleur overbodig is. Wel zijn de nodige stickerpakketten leverbaar om de Rocks-e toch een eigen uitstraling te geven.

Binnenin zijn het plaatwerk en de stalen constructie die voor de stevigheid zorgt gewoon zichtbaar. De bestuurdersstoel is in afstand tot het stuurwiel verstelbaar. Met de stoel in de achterste stand zijn de hoofd- en beenruimte vergelijkbaar met die van een volwaardige auto. De bijrijdersstoel zit vast en maakt deel uit van de carrosserie om nog meer onderdelen te besparen. Er is geen motorkap of achterklep. Voor de bijrijder is extra beenruimte, zodat ook plek is voor bagage. Daarnaast zijn de deurvakken even lang als de portieren zelf en ook dat geeft de nodige bergruimte. In plaats van een "motorruimte" is achter de stoelen een luikje te vinden dat toegang geeft tot de zekeringen en de vulopening voor de ruitensproeiervloeistof.

De zijruiten klappen open en dat is veel voordeliger dan een standaard schaarconstructie waarmee ramen in de portieren zakken. Omdat het dashboard geen luchtroosters heeft, is het prettig om met de ruiten open te rijden. Echter: bij slecht weer bestaat dan wel de kans dat het inregent. Ook niet handig: afhankelijk van de stand van de buitenspiegels kunnen deze worden geraakt bij het openen en sluiten van de zijruiten.

Uitrusting

Aan een brommobiel worden veel minder eisen gesteld dan aan een auto en daarom kon op heel veel punten worden bespaard. Zo heeft de Rocks-e geen airbags, geen ABS, geen anti-slip regeling of welke actieve of passieve veiligheidsvoorziening dan ook. Bovendien is de uitrusting eenvoudig, want een ontwasemer voor de voorruit en piepklein LCD-display op de stuurkolom zijn de meest luxe voorzieningen.

„De belangrijkste concurrent van de Rocks-e is de brommer en in vergelijking daarmee schittert dit miniatuurtje van Opel“

Optioneel is een houder voor de telefoon, inclusief USB-aansluiting, beschikbaar. Hiermee kan de smartphone van de bestuurder dienst doen als navigatiesysteem en/of bron van muziek (uit de luidspreker van de telefoon, want zelfs een bluetooth-speaker is niet aanwezig). Een andere optie is een binnenspiegel. En ondanks het feit dat deze klein en simpel is, was de meerwaarde ervan tijdens de testrit groot.

Met deze opsomming lijkt de Rocks-e een uiterst spartaanse auto, maar daarin zit hem juist de kneep: dit is geen auto! De Rocks-e vormt een alternatief voor een brommer en in vergelijking daarmee is de Rocks-e met zijn dak en afsluitbare portieren pure weelde op wielen! En in vergelijking met een brommer biedt de cabine juist wel heel veel veiligheid.

Elektrisch rijden

Het duurste onderdeel van een elektrische auto is de batterij. Omdat de Rocks-e klein is en alleen bedoeld is voor gebruik in de stad, voldoet een kleine en dus goedkope batterij (6 kWh). Deze is geplaatst onder de stoelen en biedt in theorie een bereik van 80 km (70 km tijdens de test). Opladen kan met een snoer dat net als bij een stofzuiger uitrolt en kan worden aangesloten op een gewoon stopcontact. Laden van 0 naar 100% kost volgens Opel 4 uur. Met een optionele adapter kan de Rocks-e ook laden bij een publiek laadpunt, maar dat gaat niet sneller dan aan het stopcontact.

De aandrijving komt van een weinig indrukwekkende elektromotor van 8 pk. In de praktijk blijkt dit echter ruim voldoende. De Rocks-e komt vlot en moeiteloos mee in het stadsverkeer. Tijdens de testrit in het centrum van Amsterdam is het vermogen steeds als ruim voldoende ervaren, zelfs met twee personen en enige bagage aan boord. Wanneer het stroompedaal wordt losgelaten, houdt de Rocks-e iets in om energie terug te winnen. Dit effect is echter gering, waardoor niet met één pedaal kan worden gereden (zoals wel het geval is bij veel elektrische auto's). Remmen doet de Rocks-e lekker gretig en dat zorgt voor een veilig gevoel in druk verkeer.

Weggedrag

Om de prijs laag te houden is gekozen voor een eenvoudig (lees: keihard) onderstel. Bovendien is een voertuig met een beperkte lengte en breedte van nature al beweeglijk en daarom kan de Rocks-e stuiteren over slecht wegdek. Al snel maakt de bestuurder er daarom een gewoonte van om putten en onregelmatigheden in het wegdek te omzeilen.

Dat is geen probleem, want de Rocks-e neemt slechts de helft van de breedte van een rijstrook in en de draaicirkel is bijna komisch klein. En op dat punt is dit brommobiel zelfs praktischer dan een auto! Zo blokkeerde een vrachtwagen tijdens de testrit een straat, maar de Rocks-e kon er als enige tussendoor. Dankzij het vele glas (inclusief zonnedak!) is de overzichtelijkheid uitstekend, zodat de bestuurder vol zelfvertrouwen door het drukste verkeer stuurt.

Conclusie

Wat is de Opel Rocks-e? Juridisch gezien is het geen auto, maar een elektrisch aangedreven brommobiel. In spreektaal is dit type voertuig ook wel bekend als "45 km wagentje". En dat biedt voor- en nadelen.

Ten opzichte van een auto heeft de Rocks-e als nadeel dat het gebruik beperkt is tot de stad en dat het comfort en de veiligheid minimaal zijn. Ten opzichte van een auto is de wendbaarheid echter veel beter en ligt de prijs lager.

De belangrijkste concurrent van de Rocks-e is de brommer en in vergelijking daarmee schittert dit miniatuurtje van Opel. Beide mogen door bestuurders vanaf 16 jaar worden bereden, maar de Rocks-e is schoner, veiliger en beschut de inzittenden tegen weer en wind. Bovendien: afgaande op reacties van buitenstaanders is de Rocks-e onder de brommobielen uiterst begeerlijk. Zo draagt de Opel Rocks-e zijn steentje bij aan de overstap naar elektrisch rijden.