Opel nodigt ontwerpers uit om Rocks-e aan te kleden

De Rocks-e Design Challenge is door Opel geïntroduceerd als een social-mediawedstrijd voor jonge creatieve talenten. Zij kunnen een uniek concept bedenken op basis van de innovatieve, lokaal emissievrije city car, die al vanaf 16 jaar bestuurd mag worden1. Alle niet-professionele designstudenten van tussen de 18 en 27 jaar oud en van over de hele wereld mogen aan de wedstrijd meedoen. De deelnemers kunnen hun gekke, coole of gewoon goed doordachte creaties insturen via opeldesignhack.com. Als extra motivatie zal Opel het winnende design echt gaan bouwen.

Mark Adams, Vice President Design bij Opel, zegt: "De Rocks-e Design Challenge is voor een jong publiek een unieke manier om met Opel in contact te komen. De deelnemers aan de designwedstrijd zorgen bovendien voor nog meer aandacht en enthousiasme voor de unieke Rocks-e."

De deelnemers worden aangemoedigd om hun ontwerp te delen en zo likes te verzamelen. Ook het aantal likes wordt namelijk meegewogen in het oordeel van de jury, die bestaat uit Opel executives en influencers. Mark Adams is ook persoonlijk betrokken via zijn Instagram-account.