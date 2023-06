Opel bouwt Rocks e-XTREME

Rebecca Reinermann, Vice President Marketing van Opel: "Met de #OpelDesignHack slaan we een nieuwe weg in qua interactie en communicatie. Opel opende de normaliter gesloten deuren van de industrie en betrok de Opel-gemeenschap op een toegankelijke en transparante manier bij de ontwikkeling van een conceptauto. Het resultaat is de Rocks e-XTREME: een unieke en bijzonder coole versie van onze Rocks Electric die zijn oorsprong vindt in een designwedstrijd. Met beelden van achter de schermen gaven we iedereen inzicht in het bouwproces. Het was een succesvolle samenwerking".

Het productiemodel van de Opel Rocks Electric staat met zijn onconventionele ontwerp voor innovatieve mobiliteit. Bovenal biedt de Rocks Electric lokaal emissievrij rijplezier voor twee personen van 16 jaar en ouder. Deze punten hield Lukas Wenzhöfer, student Industrieel Ontwerp, in zijn achterhoofd en tilde ze naar het 'extreme' met zijn ontwerp. Hij wilde van de wendbare, volledig elektrische vierwieler een terreinauto met wauw-factor maken. "De terreincapaciteiten staan voor het gevoel van vrijheid om elke bestemming te bereiken, terwijl de verhoogde sportiviteit extra rijplezier belooft. Elektrische mobiliteit is daarmee meer dan alleen een verstandige oplossing", legt Wenzhöfer uit.

De ingenieurs van Opel stonden de afgelopen maanden voor een uitdagende taak. Ze wilden bij het bouwen van het unieke exemplaar zo dicht mogelijk bij het 3D-model blijven. De karakteristieke elementen zijn onder meer uitstekende wielen voor een brede en veilige uitstraling, dubbele wieldraagarmen aan de voorkant en een felgele rolbeugel. De Opel Vizor is eveneens opnieuw geïnterpreteerd met LED-koplampen en een Opel-logo geaccentueerd in turquoise. Om het gewicht laag te houden en de prestaties van de elektromotor te ondersteunen zijn de Vizor en de spatborden geproduceerd met een 3D-printer.

Een ander niet te missen hoogtepunt is de prominente achtervleugel van carbon. Dat is de originele vleugel van de Vectra GTS V8, die nu het embleem 'e-XTREME' en het serienummer 001 draagt.

Daarna volgde de daadwerkelijke bouw. De Rocks e-XTREME vereiste dezelfde bouwwijze als elke andere conceptauto. Met dezelfde aandacht voor detail brachten de collega's van Opels conceptwerkplaats het ontwerp stap voor stap en met overtuigend resultaat tot leven. Nu is hij er: de eerste en enige Opel Rocks e-XTREME.