Opel maakt prijzen Rocks-e KARGO bekend

De nieuwe Opel Rocks-e KARGO is te bestellen voor prijzen vanaf € 7.399,- (exclusief BTW). Hij is ook beschikbaar op basis van operational lease met een maandtarief vanaf € 169,- (via Free2Move Lease, op basis van 60 maanden en 5.000 km per jaar). De Opel Rocks-e KARGO is breed inzetbaar, omdat de elektrische citycar is te berijden door iedereen vanaf 16 jaar met een AM rijbewijs of rijbewijs B. De Rocks-e heeft een topsnelheid van 45 km/u en voldoet daarmee aan de EU-regelgeving voor lichte vierwielers.

Bij de Rocks-e KARGO heeft de passagiersstoel plaatsgemaakt voor een flexibel inzetbare laadruimte met een inhoud van zo'n 260 liter. De laadruimte is af te dekken en bereikbaar vanaf de bestuurderspositie en via het rechter portier. Neergeklapt en vergrendeld kan de afdekking maximaal 40 kg dragen en aangezien die voorzien is van een antislip oppervlak kan de afdekking gebruikt worden als 'bureau'.

De afdekking is ook uitneembaar en achter de bestuurdersstoel op te bergen om grotere en hogere objecten te vervoeren. De laadvloer is aan de rechterzijde in hoogte verstelbaar. Onder het afdekblad is ruimte voor objecten van maximaal 1,20 meter lang. In totaal biedt de Rocks-e KARGO zo'n 260 liter laadruimte en een laadvermogen van 140 kg, terwijl de bestuurder niets aan ruimte en comfort inlevert ten opzichte van de reguliere Rocks-e.

De Rocks-e KARGO is 2,41 meter lang, 1,39 meter breed en 1,52 meter hoog. Samen met zijn draaicirkel van 7,20 meter zorgt dat ervoor dat hij zich door de smalste steegjes laat manoeuvreren en op plekken kan komen die onbereikbaar zijn voor andere bedrijfswagens.

De elektromotor van de Rocks-e KARGO levert een continuvermogen van 6 kW (8 pk) en een piekvermogen van 9 kW (12 pk) tijdens accelereren. De 5,5 kWh-batterij is in circa 4 uur volledig op te laden via een 220V huishoudelijk stopcontact (1,8 kW laadsnelheid). Een volle batterij biedt een theoretische actieradius tot 75 kilometer (WLTP). De handige, bijbehorende laadkabel van drie meter zit permanent in het voertuig en kan eruit worden getrokken als het stopcontact zich niet direct naast het voertuig bevindt. Een adapter om met een type 2-stekker te laden bij een openbaar AC-laadpunt is optioneel beschikbaar.