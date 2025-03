Opel past Rocks aan voor modeljaar 2025

De kleinste Opel heeft een elektrische actieradius tot 75 kilometer en haalt een topsnelheid van 45 km/u. Opladen kan via een standaard stopcontact. Het bijbehorende laadkabelsysteem is geïntegreerd achter de passagiersdeur en kan worden uitgetrokken wanneer nodig. Met een draaicirkel van 7,20 meter laat de 2,41 meter korte en 1,39 meter brede (zonder buitenspiegels) Rocks zich manoeuvreren door krappe bochten en in kleine parkeerplekken.

Een smartphonehouder met USB-poort en connectiviteit via een DAT-dongel op de middenconsole zorgt voor digitale verbinding en biedt onder andere toegang tot de myOpel-app. Daarnaast kunnen bestuurders hun smartphone via Bluetooth koppelen met de apart bevestigbare 'MyRocks Switch' op het stuurwiel. Met 'MyRocks Play' kunnen inzittenden hun favoriete muziek beluisteren, hun vertrouwde navigatie-app gebruiken en handsfree bellen, zonder hun aandacht van de weg af te halen.

Het stuurwiel van de Rocks is nu ook in een nieuw design uitgevoerd: de witte Opel Blitz op een zwarte achtergrond weerspiegelt de Opel Vizor en brengt zo dit kenmerkende stijlelement naar het interieur. Een lichte sfeer wordt gecreëerd door het standaard panoramadak, dat net als de zijruiten en achterruit is gemaakt van gehard veiligheidsglas.

De nieuwe Opel Rocks wordt binnenkort geïntroduceerd. Meer informatie over de uitrustingsniveaus Edition en GS, evenals de prijzen en leasevoorwaarden, volgt binnenkort.