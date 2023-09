Opel Kadett C bestaat 50 jaar

De Kadett C was een auto met veel gezichten en veelzijdiger dan bijna elk ander model daarvoor. Tussen 1973 en 1979 was hij verkrijgbaar in verschillende versies, waaronder tweedeurs en vierdeurs sedans in zowel normale als luxe uitvoeringen, driedeurs en vijfdeurs stationwagens, en een sportieve coupé. Er was zelfs een exclusieve Kadett C Aero, die in samenwerking met de carrosseriespecialist Baur uit Stuttgart werd gemaakt. Kenmerkend voor het ontwerp van de Kadett C waren onder meer een vlakke radiatorgrille, een motorkap met de typerende vouw en het spoiler-vormige onderste deel van de bumper.

In Duitsland zorgden 1,2-liter motoren met 38 kW/52 pk en 44 kW/60 pk aanvankelijk voor de aandrijving. Begin 1975 werd er ook een relatief zuinige 1,0-liter benzinemotor met 30 kW/40 pk geïntroduceerd. Opel zette de traditie van de Rallye Kadett voort door in 1975 het brandstofinjectiemodel GT/E met 77 kW/105 pk te presenteren tijdens de IAA-autoshow.

De Kadett C was ontworpen als een 'auto voor de hele wereld'. Hij rolde dan ook niet alleen in Duitsland van de band, maar werd ook geproduceerd als een Chevette bij Vauxhall in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werd hij ook gebouwd in Azië, Australië en Noord- en Zuid-Amerika.

Veiligheid voorop

Toen de Kadett C in 1973 van de productielijn rolde was het de eerste Kadett met driepuntsgordels voorin. De gordels waren bevestigd aan de boven- en onderkant van de B-stijl en hadden de gordelvergrendeling tussen de voorstoelen. Ook in geval van een botsing zorgden diverse veiligheidsvoorzieningen ervoor dat het risico op letsel werd geminimaliseerd. Zo was de Kadett C voorzien van stuurinrichting met impactabsorptie, kreukelzones aan de voor- en achterzijde en een versterkt passagierscompartiment.

In 1974 kregen de ingenieurs van Opel een vrijbrief om een zo veilig mogelijke auto te ontwikkelen die niet meer dan duizend kilogram zou wegen. Het was geen verrassing dat de Kadett C werd gebruikt als basis voor dit zogeheten "OSV 40" veiligheidsvoertuig: de Opel Safety Vehicle. Uit tests bleek dat de auto frontale aanrijdingen met snelheden tot ongeveer 65 km/u kon weerstaan. De OSV 40 legde de basis voor veiligheidstechnologieën die later in andere modellen werden toegepast.

Sportieve GT/E

De derde generatie Kadett was niet alleen zeer innovatief op het gebied van veiligheid, maar met zijn vooras met dubbele draagarmen en schroefveren, een standaard stabilisatorstang voor alle versies, en een spoorbreedte die 20 mm breder was dan zijn voorganger, vormde de Kadett C ook een basis voor een zeer sportieve variant: de GT/E.

De Kadett GT/E maakte zijn debuut tijdens de IAA van 1975. Een 1,9-liter motor met brandstofinjectie produceerde 77 kW/105 pk. Met een gewicht van ongeveer 900 kilogram bereikte de auto een topsnelheid van 184 km/u. Zijn ontwerp was extravagant, met een tweekleurige design: boven de taillelijn heldergeel en daaronder zwart. Bekende fabrieksrijders van Opel namen plaats achter het stuur en schreven al snel motorsportgeschiedenis. Walter Röhrl en Rauno Aaltonen waren succesvol met de 165 kW/225 pk GT/E bij de Monte Carlo Rally en de Portugal Rally. Röhrl en Jochen Berger, de eerste professionele navigator in Duitsland, behaalden een vierde plaats op de Monte en Opel behaalde zelfs de tweede plaats in de algehele constructeursklassement.