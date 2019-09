Opel start myDigitalService

17 september 2019 | Wat gebeurt er met een Opel tijdens een onderhoudsbeurt? Dankzij Opel myDigitalService weten Opel-rijders precies wat er gebeurt, nadat zij de auto bij de Opel-dealer afgeleverd hebben. Via myDigitalService zijn de werkzaamheden van de dealer namelijk altijd transparant en inzichtelijk. De klant wordt door smartphone-notificaties op de hoogte gehouden over de aanvang, de visuele inspectie, de onderhoudsbeurt en de voltooiing van het onderhoud. Wanneer de inspectie of onderhoudsbeurt afgerond is, krijgt de eigenaar een bericht dat de auto opgehaald kan worden.

De technici kunnen onverwachte problemen, zoals versleten banden of remmen, via een video of foto documenteren. De eigenaar krijgt vervolgens via een sms of e-mail een gepersonaliseerde URL-link met daarin een foto of video en een inschatting van de reparatiekosten. Via de URL-link kan de eigenaar de reparatie toestaan of afwijzen. Achteraf wordt er digitaal een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden toegestuurd.

"Opel myDigitalService is vergelijkbaar met het volgsysteem van postorderbedrijven," vertelt Tobias Theile, Manager Customer Journey bij Opel. "De klant blijft op de hoogte en bepaalt zelf welke werkzaamheden er uitgevoerd worden. Dit zorgt voor optimale transparantie en comfort. Verder bespaart het ook nog eens tijd. De klant kan op elk moment van de dag beslissingen nemen. De benodigde informatie is altijd aanwezig."

Opel myDigitalService wordt op dit moment in twintig Europese landen uitgerold, waaronder Duitsland, Italië, Spanje en Nederland. "Opel brengt digitale dienstverlening naar een hoger niveau," zegt Andrea Neri, Aftersales Marketing Manager bij Opel. "Dankzij myDigitalService kunnen we onze klanten effectiever een prijsvoorstel aanreiken en de best mogelijke dienstverlening bieden."