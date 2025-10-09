Opel maakt prijs Grandland Long Range bekend

De Opel Grandland Electric is al enige tijd leverbaar met een 73 kWh-batterij en een actieradius tot 521 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Het STLA Medium-platform waarop de Grandland Electric is gebaseerd, maakt het mogelijk om een 97 kWh-batterij te integreren zonder in te leveren op interieurruimte of bagageruimte. Opladen van de batterij tot 80 procent duurt onder ideale omstandigheden circa 27 minuten bij een openbare snellader. De elektromotor levert 170 kW (231 pk) vermogen en 345 Nm direct beschikbare trekkracht. Dat is goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 8,8 seconden en een topsnelheid van 170 km/u.

Naast de drie rijmodi zorgt de Frequency Selective Damping-technologie voor comfort. Afhankelijk van wegdek en rijstijl past het systeem de demping aan, voor zowel soepele ritten over klinkers als een sportieve rijstijl met direct wegcontact.

Opel voorziet de Edition-uitvoering van Intelli-Seats, een 10-inch kleurentouchscreen en Intelli-LED-koplampen. De hogere uitvoeringen bieden extra comfort met Intelli-Lux HD-verlichting, Intelli-HUD head-updisplay en Intelli-Vision 360 graden-camera. De ergonomische Intelli-Seats zijn gecertificeerd door Action Gesunder Rücken e.V. (AGR) en het multimedia- en navigatiesysteem met 16-inch touchscreen biedt connectiviteit. Details zoals de transparante Pixel Box met draadloze smartphone-oplaadfunctie in de middenconsole en de elektrisch bedienbare achterklep (uitvoeringen GS en Ultimate) verhogen het gebruiksgemak.