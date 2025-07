Opel maakt prijs Grandland AWD bekend

De Opel Grandland Electric AWD combineert een elektromotor van 157 kW (213 pk) die de voorwielen aandrijft en een elektromotor van 82 kW (112 pk) die de achterwielen aandrijft. Deze configuratie resulteert in vierwielaandrijving met een gecombineerd vermogen van 239 kW (325 pk) en een trekkracht van 509 Nm. De acceleratie van 0 naar 100 km/u duurt 6,1 seconden. In de Ultimate-uitvoering biedt de Grandland Electric AWD een actieradius tot 489 kilometer (theoretisch volgens WLTP). De 73 kWh lithium-ion-batterij (nettocapaciteit) is via een snellader onder ideale omstandigheden in minder dan 30 minuten van 20 tot 80% op te laden. Later dit jaar volgen meer uitvoeringen van de Grandland Electric AWD, met een actieradius tot 501 kilometer (WLTP, voorlopig).

Vier rijmodi

De bestuurder van de Opel Grandland Electric AWD kan kiezen uit vier rijmodi:

Normal: voorwielaandrijving met maximaal 230 kW (313 pk) en 450 Nm. De achterste elektromotor en de achterwielen schakelen alleen bij wanneer nodig.

4WD: beide elektromotoren leveren permanent aandrijving, de kracht wordt voor optimale grip over alle wielen verdeeld - ideaal op gladde ondergrond. Maximaal vermogen en koppel zijn beschikbaar.

Sport: beide elektromotoren leveren permanent aandrijving met het vermogen in de verhouding 60% voor en 40% achter verdeeld voor een dynamisch rijgedrag. Maximaal vermogen en koppel zijn beschikbaar. Deze modus biedt ook extra directe gasrespons en een sportief stuurgevoel.

Eco: alleen voorwielaandrijving en maximaal 157 kW en 343 Nm. De airco en het 'gaspedaal' staan ook in de zuinige stand.

Design en uitrusting

Net als elke Opel Grandland valt ook de Grandland Electric AWD Ultimate op door zijn voorzijde met 3D Vizor met verlicht Opel-logo in het midden en Edge Light-technologie. Aan de achterzijde springt het verlichte OPEL-woordmerk in het oog. De standaard Intelli-Lux Pixel HD-koplampen met ruim 50.000 LED-elementen verbeteren de veiligheid bij het rijden in het donker.

De SUV is voorzien van gepolijste 20-inch lichtmetalen 'Diamond Cut' wielen, carbonlook elementen in de bumpers en aluminium pedalen. In het interieur profiteren de bestuurder en bijrijder van elektrisch verstelbare, AGR-gecertificeerde Intelli-Seats Pro met Alcantara bekleding. Optioneel zijn ook voorstoelen met Nappa-lederen bekleding beschikbaar (meerprijs € 1.999,-). Het panoramisch schuifdak versterkt het ruimtelijke gevoel in de auto, zowel voor- als achterin.

Ook standaard zijn de Intelli-HUD head-up display, de Intelli-Vision 360°-camera en de rijassistentiesystemen met Intelli-Drive 2.0 met slimme snelheidsassistentie. Voor gebruiksgemak zorgt het multimedia navigatiesysteem met 16-inch touchscreen voor de beste connectiviteit. De transparante pixelbox in de middenconsole kan de mobiele telefoon draadloos opladen. De elektrisch bedienbare achterklep biedt gemakkelijke toegang tot de bagageruimte.

Opel Speciale Garantie

Opel Nederland biedt voor alle nieuwe personen- en bedrijfsauto's de mogelijkheid om bij aankoop de standaard fabrieksgarantie kosteloos te verlengen tot acht jaar. De enige voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Opel-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd - tot een maximum van acht jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De verlengde garantie dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het oplossen van mechanische en elektrische defecten. Onderdelen als banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.