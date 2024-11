Opel Grandland wint Gouden Stuurwiel

De nieuwe Grandland maakt veel van de innovaties van de Opel Experimental concept car werkelijkheid. De SUV is de eerste Opel op het elektrische STLA Medium-platform en biedt tal van nieuwe technologieën en duurzame oplossingen. Met de nieuwe 3D Vizor schittert de Grandland zelfs voor het eerst met een verlichte Opel Blitz (GS-uitvoering). Van achteren gezien heeft de Grandland ook het continu verlichte Opel-woordmerk.

Binnenin kijkt de bestuurder uit op twee forse displays. Samen met het optionele Intelli-HUD (head-up display) zorgen die ervoor dat de bestuurder zijn ogen altijd op de weg kan houden. Bovendien reduceert Pure Mode de weergegeven informatie tot een noodzakelijk minimum, zowel 's nachts als bij hogere snelheden. De Grandland heeft ook een Pixel Box met een verlicht, doorschijnend glazen oppervlak waaronder de smartphone inductief kan worden opgeladen. De ergonomische stoelen met individueel verstelbare zijkussens, gecertificeerd door Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), zorgen voor comfort.

Een primeur voor de Grandland is de adaptieve, verblindingsvrije Intelli-Lux HD-verlichting met meer dan 50.000 elementen waarmee goed zicht gegarandeerd is in het donker. En met een inhoud van 1.645 liter beschikt de nieuwe Grandland over veel laadruimte. De nieuwe Opel Grandland is per direct te bestellen: de Grandland Hybrid is er vanaf € 42.999, de Plug-in Hybrid vanaf € 43.999 en de Grandland Electric vanaf € 45.999.

De nieuwe generatie Opel Grandland is de nieuwste toevoeging aan een lijst van Gouden Stuurwiel-winnaars van Opel. De onderscheiding, die sinds 1976 wordt uitgereikt door BILD am SONNTAG van uitgeverij Axel Springer (sinds 2009 in samenwerking met AUTO BILD), is al eenentwintig keer aan de Duitse autofabrikant overhandigd. Het begon in 1978 met de Opel Senator A, twee jaar nadat de prijs in het leven was geroepen. Bij de toekenning van het Gouden Stuurwiel spelen de lezers van AUTO BILD en BILD am SONNTAG een grote rol. Zij stemmen op de nieuwe auto's en bepalen zo hun favorieten voor iedere categorie. Op het DEKRA Lausitzring-circuit in Duitsland onderwerpt een vooraanstaande jury van journalisten, coureurs en andere auto-experts de finalisten volgens het AUTO BILD-testschema aan verschillende criteria.