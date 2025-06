Opel kondigt Grandland GSE aan

Als lid van de Grandland-familie profiteert deze nieuwkomer van opvallend design. Het kenmerkende Opel-gezicht, de 3D Vizor, wordt gecombineerd met het verlichte Opel Blitz-embleem. Dat komt dankzij Edge Light Technology nog prominenter naar voren. Aan de achterzijde valt de Grandland Electric AWD op met het verlichte 'OPEL'-woordmerk. In lijn met Opel's Greenovation-aanpak, gericht op minder grondstofgebruik, is de modelnaam niet langer uitgevoerd in chroomletters. In plaats daarvan is deze centraal in de achterklep geperst.

De Grandland Electric AWD heeft aerodynamisch geoptimaliseerde inzetstukken in de voor- en achterbumper en 20-inch bi-color aero-velgen. Die geven de nieuwste toevoeging aan de Grandland-familie een extra sportieve uitstraling en zorgen tegelijkertijd voor minder luchtweerstand. De Electric AWD is mede hierdoor het meest aerodynamische Grandland-model tot nu toe, met een luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) van slechts 0,278.

Actieradius

De Grandland Electric AWD beschikt over een 73 kWh lithium-ion NMC-batterij en haalt daarmee tot 501 km actieradius (theoretisch volgens WLTP) tussen laadbeurten. Het gemiddeld energieverbruik bedraagt in theorie zo'n 18,0 kWh/100 km. Wanneer het tijd is om op te laden, volstaat onder ideale omstandigheden een korte stop van minder dan 30 minuten om van 20% naar 80% op te laden aan een snellader.

Er is keuze uit vier verschillende rijmodi:

Normal Mode: uit het oogpunt van efficiëntie zorgt de elektromotor op de vooras in de meeste omstandigheden voor de aandrijving. Bij stevig accelereren (kick-down) leveren beide motoren hun volledige vermogen. Het maximale systeemvermogen is echter beperkt tot 230 kW (313 pk) en het koppel tot 450 Nm.

4WD Mode: beide motoren drijven aan, met een gelijkmatige verdeling van het vermogen over alle vier de wielen voor optimale grip - vooral op gladde ondergronden. ESP en tractiecontrole zijn specifiek afgestemd op grip. Het volledige systeemvermogen en koppel zijn beschikbaar.

Sport Mode: beide motoren drijven aan, met een vermogensverdeling van 60:40 tussen voor- en achteras voor dynamische en efficiënte prestaties. Volledig systeemvermogen en koppel zijn beschikbaar. Besturing en gaspedaal reageren extra scherp dankzij de 'Sport'-afstemming.

Eco Mode: de elektromotor op de vooras heeft de prioriteit. Het maximale vermogen is beperkt tot 157 kW (213 pk) en het koppel tot 343 Nm. Bij stevig accelereren (kick-down) schakelen de achterste motor en achterwielen automatisch bij. Ook de airconditioning en de reactie op het gaspedaal zijn afgestemd op efficiëntie.

Automatisch geregelde schokdemping

Rijplezier en comfort worden versterkt door dempers met frequentie-afhankelijke dempingstechnologie. Deze technologie, standaard op de Grandland Electric AWD, maakt gebruik van een tweede hydraulisch circuit in de demperkamer om de dempingskracht mechanisch aan te passen. Afhankelijk van situatie, wegdek en rijstijl zorgt dit voor verschillende dempingskarakteristieken: van comfortabel rijden over oneffen wegdek (bijv. kinderkopjes of putdeksels) tot een sportieve, directe rijervaring op vlak asfalt.De Opel-DNA wordt verkregen door specifieke afstemming van veren, stabilisatorstangen, stuurinrichting en ESC.